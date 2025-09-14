সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন টিএস শিবাজ্ঞানম
Published : September 14, 2025 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করছেন বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম। মাদ্রাজ হাইকোর্ট থেকে 2021 সালের 25 অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। পরে 2023 সালের 11 মে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন।
একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলা শুনেছেন টিএস শিবজ্ঞানম ৷ রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও একাধিক মামলার রায় দিয়েছেন তিনি ৷ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্য়াসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বেলা একটা থেকে হাইকোর্টের শতবার্ষিকী ভবনে আইনজীবী বিচারপতিদের উপস্থিতিতে বেলা তিনটে পর্যন্ত এই বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান চলবে।
2023 সালের 30 মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। তারপরেই বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করার সুপারিশ করেছিল সুপ্রিমকোর্ট কলেজিয়াম। মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম 2009 সালের 31 মার্চ বিচারপতি হিসেবে প্রথম নিযুক্ত হন।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন একাধিক মামলায় রাজ্য প্রশাসনকে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করেছেন তিনি। রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে স্বল্প বেতনের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের দিয়ে চালানোর জন্য রাজ্য প্রশাসনকে তিনি কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। পাশাপাশি হাইকোর্ট থেকে শুরু করে রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবের জন্যও কড়া ভাষায় রাজ্যের সমালোচনা করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি 100 দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রকেও ভর্ৎসনা করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷
নিয়ম অনুযায়ী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলার শুনানি হয়। কিন্তু জনস্বার্থ মামলা নিয়ে কার্যত বিরক্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম ৷ বেশ কয়েকমাস আগেই জনস্বার্থ মামলা নিজের বেঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ কয়েকমাস ধরে কলকাতা হাইকোর্টের নব নিযুক্ত বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলার শুনানি করছে। ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, বিচারপতি সুজয় পালই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হতে পারেন ৷