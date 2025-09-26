ETV Bharat / state

কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি সুজয় পাল

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম অবসর গ্রহণের পর কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন সৌমেন সেন ৷ তিনি মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেন মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন ৷ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল আপাতত কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ৷

গত 15 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ৷ তার আগেই বিচারপতি সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম ৷ পাশাপাশি 15 সেপ্টেম্বরই সৌমেন সেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৷

Calcutta High Court Acting Chief Justice
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (ইটিভি ভারত)

জব্বলপুরের বাঙালি সুজয় পাল 1964 সালের 21 জুন জন্মগ্রহণ করেন ৷ পিতা স্বর্গীয় ননীগোপাল পাল এবং মাতা শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী পাল ৷ জব্বলপুরের রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা করেন এবং আইনের ডিগ্রি এলএলবি অর্জন করেন ৷

1990 সালে মধ্যপ্রদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করান সুজয় পাল ৷ আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করেছেন ৷ এরপর 2011 সালের 27 মে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন বিচারপতি সুজয় পাল ৷ পরে 2014 সালের 14 এপ্রিল স্থায়ী বিচারপতি হন ৷ পাশাপাশি 2024 সালের 26 মে তাঁকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে বদলি করা হয় ৷ সেখান থেকে কয়েক মাস আগেই কলকাতা হাইকোর্টে বদলি হয়ে এসেছেন বিচারপতি সুজয় পাল ৷

হাইকোর্টে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই জনস্বার্থ মামলার শুনানির ভার দেওয়া হয় বিচারপতি সুজয় পালকে ৷ এই ধরনের দায়িত্ব সাধারণত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চই পালন করে থাকে ৷ পাশাপাশি তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে পারেন বলে জল্পনা শুরু হয় ৷ তবে আপাতত বিচারপতি সুজয় পাল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পেলেন ৷

CALCUTTA HIGH COURTACTING CHIEF JUSTICEJUSTICE SUJOY PAULভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালACTING CHIEF JUSTICE OF HIGH COURT

