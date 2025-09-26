কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি সুজয় পাল

কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি সুজয় পাল
প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম অবসর গ্রহণের পর কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন সৌমেন সেন ৷ তিনি মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন ৷
Published : September 26, 2025 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেন মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন ৷ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল আপাতত কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ৷
গত 15 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ৷ তার আগেই বিচারপতি সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম ৷ পাশাপাশি 15 সেপ্টেম্বরই সৌমেন সেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৷
জব্বলপুরের বাঙালি সুজয় পাল 1964 সালের 21 জুন জন্মগ্রহণ করেন ৷ পিতা স্বর্গীয় ননীগোপাল পাল এবং মাতা শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী পাল ৷ জব্বলপুরের রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা করেন এবং আইনের ডিগ্রি এলএলবি অর্জন করেন ৷
1990 সালে মধ্যপ্রদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করান সুজয় পাল ৷ আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করেছেন ৷ এরপর 2011 সালের 27 মে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন বিচারপতি সুজয় পাল ৷ পরে 2014 সালের 14 এপ্রিল স্থায়ী বিচারপতি হন ৷ পাশাপাশি 2024 সালের 26 মে তাঁকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে বদলি করা হয় ৷ সেখান থেকে কয়েক মাস আগেই কলকাতা হাইকোর্টে বদলি হয়ে এসেছেন বিচারপতি সুজয় পাল ৷
হাইকোর্টে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই জনস্বার্থ মামলার শুনানির ভার দেওয়া হয় বিচারপতি সুজয় পালকে ৷ এই ধরনের দায়িত্ব সাধারণত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চই পালন করে থাকে ৷ পাশাপাশি তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে পারেন বলে জল্পনা শুরু হয় ৷ তবে আপাতত বিচারপতি সুজয় পাল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পেলেন ৷