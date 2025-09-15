কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি সৌমেন সেন
15 সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণ করছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ৷ এবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিচারপতি সৌমেন সেন ৷
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: অস্থায়ীভাবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন বিচারপতি সৌমেন সেন ৷ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম অবসর গ্রহণ করার পর থেকে বিচারপতি সৌমেন সেন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ৷
বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম 2021 সালের 25 অক্টোবর মাদ্রাজ হাইকোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৷ পরে 2023 সালের 11 মে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে আসীন হন তিনি ৷ এই মুহূর্তে বিচারপতি সৌমেন সেন-ই কলকাতা হাইকোর্টের 'সিনিয়র মোস্ট' বিচারপতি ৷ যদিও এই বিচারপতিকে ইতিমধ্যে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম ৷ এরই মধ্যে জানা গেল আপাতত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়ভার পালন করবেন বিচারপতি সৌমেন সেন ৷
বিচারপতি সৌমেন সেন 1990 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জন করেন ৷ ওই বছর তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ৷ এরপর 1991 সালে রাজ্য বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেন ৷ দীর্ঘ কুড়ি বছর আইনজীবী হিসাবে আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করার পর 2011 সালের 13 এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৷
সুদীর্ঘ এই অভিজ্ঞতার কারণে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম বিচারপতি সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করেছে ৷ অন্যদিকে, বিচারপতি সৌমেন সেনের পরই কলকাতা হাইকোর্টের সবচেয়ে প্রবীণ বিচারপতি হলেন বিচারপতি সুজয় পাল ৷ কিছুদিন আগে তিনি তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট থেকে বদলি হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এসেছেন ৷ এমতাবস্থায় বিচারপতি সুজয় পাল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে পারেন বলে মনে করছেন প্রবীণ আইনজীবীদের একটা বড় অংশ ৷ এরইমধ্যে নির্দেশিকা জারি করে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ নিয়ম অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট কলেজজিয়ামের সুপারিশ ও সর্বোপরি কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের ছাড়পত্র না-পাওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷