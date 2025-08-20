ETV Bharat / state

চার্জশিটে অনুমোদন রাজ্যপালের, চন্দ্রনাথ সিনহাকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ - CHANDRANATH SINHA

রাজ্যে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে আগামী 12 সেপ্টেম্বর সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারক ।

চন্দ্রনাথ সিনহা (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 2:35 PM IST

কলকাতা, 20 অগস্ট: রাজ্যে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে 12 সেপ্টেম্বর বিচার ভবনের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারক । আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়, আগামী 15 দিনের মাথায় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বোলপুরের বাড়িতে সমন পাঠাতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে চন্দ্রনাথ সিনহাকে অভিযুক্ত দেখিয়ে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয়েছে । তবে এই চার্জশিট ইডির তরফ থেকে যখন পেশ করা হয়, সেই সময়ে রাজ্যপালের সম্মতি ছিল না বলে জানা যায় । আজ ইডির তরফে আদালতে রাজ্যপালের সম্মতিপত্র জমা দেওয়া হয়েছে । এরপরই বিচারক ওই চার্জশিট রাজ্যপালের সম্মতি-সহ গ্রহণ করেন ।

রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে যে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল, তাতে বিস্ফোরক অভিযোগ করা হয়েছিল । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি ছিল যে, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বোলপুরের দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তারা হাতে পেয়েছে এবং তারা জানতে পেরেছে যে, প্রায় দেড় কোটি টাকার নগদ সেই দুই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছিল । কিন্তু সেই টাকা কীভাবে, কোন খাতে জমা পড়ল, তার উত্তর মন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি ।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের দাবি ছিল, 2016 সাল থেকে 2021 সালের মধ্যে এই দেড় কোটি টাকা দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছিল । এছাড়াও কয়েক বছর আগে যখন বোলপুরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা মন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিলেন, সেই সময়ে 40 লক্ষ টাকা তাঁরা উদ্ধার করেছিলেন এবং সেই 40 লক্ষ টাকার হিসাবও পাওয়া যায়নি ।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি ছিল যে, যখন মন্ত্রীর বাড়ি থেকে এবং ব্যাংক অ্য়াকাউন্টে এই কোটি কোটি টাকার সন্ধান মিলছে, ঠিক সেই সময় কুন্তল ঘোষের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া একটি ডায়েরিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নামে টাকার অংক বসানো ছিল । ফলে গোয়েন্দাদের দাবি, এই টাকাগুলি হয়তো প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে ।

