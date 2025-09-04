কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লার কনভয়কে ঘিরে এবারে বিপাকে পড়েছে লালবাজার । কনভয়ের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পর থেকে এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে কলকাতা পুলিশের উপরমহলে । কেন মেয়াদ উত্তীর্ণ গাড়ি সরকারি কনভয়ে ব্যবহার করা হচ্ছিল, উঠে এসেছে এই প্রশ্ন ৷ আর এই নিয়েই রীতিমতো তৎপরতা দেখা দিয়েছে কলকাতা পুলিশ সদর দফতরে ।
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের ডিসি (ট্রাফিক) ইয়েইলওয়াড় শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও বলেন, "এই নিয়ে আমরা উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করছি । একজন ডিসি ও একজন যুগ্ম নগরপাল পদের আধিকারিক সরাসরি এই তদন্ত করছেন । এছাড়াও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি (ওয়ারলেস)-কে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কনভয়ের জন্য ব্যবহৃত ওই গাড়িটির কাগজপত্র কবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তা সঠিকভাবে যাচাই করে তাঁকে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ এছাড়াও কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ডিসি (পূর্ব) আরিশ বিলালকেও লালবাজারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ওই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নিয়ে বিশদ তদন্ত চালাতে ও রিপোর্ট লালবাজারে জমা দিতে।
প্রাথমিক পর্যায়ে জানা গিয়েছে, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে ওই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । তাই একে কেবল সাধারণ দুর্ঘটনা হিসেবে না ভেবে, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, সময়মতো মেরামতির কাজ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ভূমিকা - সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখতে হচ্ছে বলে লালবাজার সূত্রের খবর । এই ঘটনায় লালবাজারের তরফে পরিষ্কার ভাবে জানানো হয়েছে যে, কারা এই গোটা বিষয়টির দেখভাল করছিলেন, সেই তালিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অর্থাৎ কোন কোন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কনভয়ের গাড়িগুলি চলছে এবং সেই গাড়িগুলির কাগজপত্র আপডেটেড আছে কি না, তার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে । একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক ইতিমধ্যেই এই তদন্তে জড়িত হয়েছেন ও তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানা গিয়েছে ।
লালবাজারের তদন্তকারীদের মতে, সাধারণত বিধায়ক বা মন্ত্রীদের সরকারি কনভয়ে ব্যবহৃত গাড়িগুলি নির্দিষ্ট দফতরের তত্ত্বাবধানে থাকে । সেখানে কাগজপত্র মেয়াদ থেকে শুরু করে যান্ত্রিক ত্রুটি পর্যন্ত খতিয়ে দেখা বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে পড়ে । অথচ সেই ক্ষেত্রে স্পষ্টতই গাফিলতির ছবি উঠে এসেছে বলে অনেকে মনে করছেন । ফলে এখন বড় প্রশ্নের মুখে পুলিশ ও প্রশাসন ৷ অনেকেরই প্রশ্ন, যথাযথ তদারকি ছাড়াই কীভাবে ওই গাড়ি কনভয়ের অংশ হিসেবে রাস্তায় নামল ?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, "যদিও ঘটনার পর প্রথম পর্যায়ে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি, তবে 24 ঘণ্টা বাদেই আমরা পূর্ণমাত্রায় তদন্ত শুরু করেছি । এখানে কারা দায়ী, তা অবশ্যই চিহ্নিত করা হবে ।"
এই ঘটনার পর নানান রাজনৈতিক মহল থেকেও একাধিক কথা উঠতে শুরু করেছে । শুধু ক্যানিং নয়, অন্য বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিদের কনভয়ের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ৷ পুলিশ মহলের একাংশের মতে, এটি শুধু একটি দুর্ঘটনা নয় ৷ এর আড়ালে উঠে আসছে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, নজরদারির অভাব এবং গাফিলতির ছবি ৷