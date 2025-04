ETV Bharat / state

সরাসরি: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে 'পাস' নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ চাকরিহারাদের - MAMATA MEETS JOBLESS TEACHERS

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের আগে বিক্ষোভ চাকরিহারা ( নিজস্ব চিত্র )

By ETV Bharat Bangla Team Published : April 7, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 11:15 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED বৈঠকের আগে নেতাজি ইন্ডোরের সামনে রণক্ষেত্র সোমবার সকাল বৈঠকে যোগ দিতে নেতাজি ইন্ডোরে জড়ো হয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ ৷ এই বৈঠকে যাকে কোনও 'অযোগ্য' চাকরিহারা উপস্থিত না-থাকে, সেই বিষয়েও পদক্ষেপ করেছেন তাঁকা। ব্যবস্থা করা হয়েছে পাসের । এদের অনেকের অভিযোগ, তাঁদের ভিতরে যাওয়ার ‘পাস’ দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ‘পাস’ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ ৷ 'পাস' নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ চাকরিহারাদের (নিজস্ব চিত্র)

LIVE FEED বৈঠকের আগে নেতাজি ইন্ডোরের সামনে রণক্ষেত্র সোমবার সকাল বৈঠকে যোগ দিতে নেতাজি ইন্ডোরে জড়ো হয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ ৷ এই বৈঠকে যাকে কোনও 'অযোগ্য' চাকরিহারা উপস্থিত না-থাকে, সেই বিষয়েও পদক্ষেপ করেছেন তাঁকা। ব্যবস্থা করা হয়েছে পাসের । এদের অনেকের অভিযোগ, তাঁদের ভিতরে যাওয়ার ‘পাস’ দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ‘পাস’ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ ৷ 'পাস' নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ চাকরিহারাদের (নিজস্ব চিত্র)

Last Updated : April 7, 2025 at 11:15 AM IST