পড়িয়েছেন যে স্কুলে সেখানেই 'যোগ্যতা প্রমাণে' SSC দিলেন চাকরিহারা শিক্ষক

পড়িয়েছেন যে স্কুলে সেখানেই 'যোগ্যতা প্রমাণে' SSC দিলেন চাকরিহারা শিক্ষক
সরকারের 'ব্যর্থতা'র প্রতিবাদে কালো জামা পরে পরীক্ষায় চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক ৷ পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে ভেঙে পড়লেন রাকেশ আলম ৷
Published : September 7, 2025 at 6:33 PM IST
গঙ্গারামপুর ও ডায়মন্ডহারবার, 7 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙ্গাপাড়া হাইস্কুলে ৷ রবিবার সেই স্কুলেই পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশ করলেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক রাকেশ আলম ৷ রাজ্য সরকারের 'ব্যর্থতা'র প্রতিবাদে কালো শার্ট পরে পরীক্ষায় বসলেন 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর অন্যতম সদস্য রাকেশ আলম ৷
পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে বলে গেলেন, "ফেল করেছে রাজ্য সরকার ৷ তাই আমাদের পরীক্ষায় বসিয়ে পাশ করতে চাইছে ৷ কিন্তু, এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ৷" যে স্কুলে দীর্ঘ 8 বছর সম্মানের সঙ্গে শিক্ষকতা করছিলেন, ফের একবার নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সেই স্কুলেই এসএসসি-র পরীক্ষায় বসতে হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন রাকেশ ৷
এসএসসি-র নিয়োগের পরীক্ষার্থী রাকেশ আলম বলেন, "2019 সালের 18 জানুয়ারি আমি এই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছি ৷ এতগুলো বছর সম্মানের সঙ্গে পড়িয়েছি ৷ তারপর এই সরকারের দুর্নীতি, অপদার্থতার জন্য আমাকে ও আমার মতো 15 হাজার 403 জন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে আবারও পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে ৷ যার মধ্যে আজকে প্রায় 11 হাজার চাকরিহারা শিক্ষক পরীক্ষায় বসছেন ৷ আদতে আমাদের পরীক্ষায় বসিয়ে সরকার নিজের পাপ ধোয়ার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু, এত সহজে এই লড়াই থামবে না ৷ সুপ্রিম কোর্টে আমরা এই সরকারের দুর্নীতি এবং আসল অপরাধীদের পর্দা ফাঁস করে ছাড়ব ৷"
রাকেশ আলম তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের আঁতাতের অভিযোগ তুলেছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই বিচারবিভাগীয় তদন্তের সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের গোপন আঁতাত আছে ৷ আর তার জন্যই 15 হাজারের বেশি যোগ্য শিক্ষকদের ফের পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে ৷ এই অকৃতকার্য সরকার আমার মেধার জোরে নিজেরা পাশ করতে চাইছে ৷"
উল্লেখ্য, এ দিন রাজ্যের এসএসসি-র নবম ও দশমের পরীক্ষায় বসেছিলেন প্রায় 3 লক্ষ 19 হাজার পরীক্ষার্থী ৷ যার মধ্যে চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক ছিলেন প্রায় সাড়ে 11 হাজার ৷ মোট 636টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে, দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবারে এক মহিলাকে দেখা গেল সদ্যজাতকে কোল নিয়ে এসএসসি-র পরীক্ষা দিতে এসেছেন ৷ পরীক্ষার হলের বাইরে তিনদিনের সন্তানকে কোলে নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারতে দেখা গেল তাঁকে ৷ তাঁর নাম মাসুদা খাতুন ৷ বরাবরই ইচ্ছে ছিল স্কুল শিক্ষিকা হবেন ৷ যখন এসএসসি-র নোটিফিকেশন হয়, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন ৷ সেই অবস্থাতেই ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেন ৷ এমনকি হাসপাতালের বেডে বসেও পড়াশোনা করেছেন ৷ সন্তান জন্মানোর পর সংশয় ছিল পরীক্ষায় বসতে পারবেন কি না !
কিন্তু, নিজের স্বপ্নকে বাঁচতে সন্তানকে কোলে নিয়েই ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম প্রণব বিদ্যাপীঠ পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হন তিনি ৷ সন্তানকে পরিবারের এক সদস্যের কোলে রেখে দেড় ঘণ্টার পরীক্ষা দিতে হলে ঢোকেন ৷ সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর স্বামী আমজাদ ফকির ৷ মাসুদা বলেন, "জীবনে স্বপ্ন রয়েছে শিক্ষিকা হওয়ার ৷ ছোটবেলা থেকে পড়াশোনাও তেমনভাবেই করেছি ৷ এই তিনদিন আগে আমার সন্তান হয়েছে ৷ কিন্তু পরীক্ষা দেব বলে আমি মনস্থির করেছি এবং ফর্ম ফিলাপ করেছি ৷"