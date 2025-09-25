পুজোর মুখে হাতে নেই বেতন, পথে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা
চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে পুজোর মুখে মিছিল করলেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা ৷
Published : September 25, 2025 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর । তাঁদের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকার অনুমতি পেলেও, শিক্ষাকর্মীরা এখনও অপেক্ষায় । পাশাপাশি নতুন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য হয়েছে পরীক্ষা । কিন্তু এখনও পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীদের গেজেট প্রকাশিত হলেও পরীক্ষার দিনক্ষণ স্পষ্ট করেনি কমিশন । এই আবহেই এসে গিয়েছে দুর্গাপুজো ৷ উৎসব শুরুর মুখে আবারও পথে নামলেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা ।
বৃহস্পতিবার করুণাময়ী থেকে এসএসসি অফিস পর্যন্ত তাঁরা মিছিল করেন । চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি নিয়ে পথে নামেন তাঁরা । গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডল জানান, "আমরা যোগ্য কিন্তু আমাদের চাকরি নেই, তাই বেতন বন্ধ । আমরা চাই আমাদের স্কুলে ফিরিয়ে বেতন আবার চালু করা হোক । যে ভাতার কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সেটা এখনও হাতে পাইনি । আমার মনে হয় না সরকারের সদিচ্ছা আছে ভাতা দেওয়ার । আমাদের ভাতার দরকার নেই, আমাদের চাকরিটা আমাদের ফিরিয়ে দিক ।"
শিক্ষাকর্মীরা এদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও পুলিশের তরফে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের । সে জন্যই কমিশনের সামনে তাঁরা মাটিতে বসে পড়েন । একদিকে যখন চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি নিয়ে পথে নেমেছেন শিক্ষাকর্মীরা, ঠিক তখনই বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান নতুন পরীক্ষার্থীরাও । শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার দাবি নিয়ে এদিন তাঁরা বিক্ষোভ দেখান । তাঁদের দাবি, শূন্যপদ অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে ।
সাব্বুল হাসান জানান, "দীর্ঘ ন'বছর পর এসএসসি পরীক্ষা নিচ্ছে রাজ্য সরকার । আমরা এই বছর প্রথম পরীক্ষা দিলাম । যে শূন্যপদ কমিশন দেখাচ্ছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের থেকেও অনেক আসন কমে গিয়েছে । উলটে 10 বছরে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল । আমাদের দাবি, আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে । যে ইন্টারভিউ প্রসেস হবে, সেটা সিসি ক্যামেরার আওতাধীন করতে হবে ।"
প্রসঙ্গত, এসএসসির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নবম ও দশমে শূন্যপদ রয়েছে 23,212টি এবং একাদশ ও দ্বাদশের ক্ষেত্রে শূন্যপদ হল 12,514টি ৷ অর্থাৎ মোট শূন্যপদ 35 হাজার 726টি । সেখানেই এবার আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে । এর পাশাপাশি অভিজ্ঞতার জন্য চাকরিহারাদের যে 10 নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেটা নিয়েও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরা ।