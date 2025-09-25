ETV Bharat / state

পুজোর মুখে হাতে নেই বেতন, পথে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে পুজোর মুখে মিছিল করলেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা ৷

পুজোর মুখে পথে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর । তাঁদের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকার অনুমতি পেলেও, শিক্ষাকর্মীরা এখনও অপেক্ষায় । পাশাপাশি নতুন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য হয়েছে পরীক্ষা । কিন্তু এখনও পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীদের গেজেট প্রকাশিত হলেও পরীক্ষার দিনক্ষণ স্পষ্ট করেনি কমিশন । এই আবহেই এসে গিয়েছে দুর্গাপুজো ৷ উৎসব শুরুর মুখে আবারও পথে নামলেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা ।

বৃহস্পতিবার করুণাময়ী থেকে এসএসসি অফিস পর্যন্ত তাঁরা মিছিল করেন । চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি নিয়ে পথে নামেন তাঁরা । গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডল জানান, "আমরা যোগ্য কিন্তু আমাদের চাকরি নেই, তাই বেতন বন্ধ । আমরা চাই আমাদের স্কুলে ফিরিয়ে বেতন আবার চালু করা হোক । যে ভাতার কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সেটা এখনও হাতে পাইনি । আমার মনে হয় না সরকারের সদিচ্ছা আছে ভাতা দেওয়ার । আমাদের ভাতার দরকার নেই, আমাদের চাকরিটা আমাদের ফিরিয়ে দিক ।"

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে মিছিল (নিজস্ব চিত্র)

শিক্ষাকর্মীরা এদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও পুলিশের তরফে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের । সে জন্যই কমিশনের সামনে তাঁরা মাটিতে বসে পড়েন । একদিকে যখন চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি নিয়ে পথে নেমেছেন শিক্ষাকর্মীরা, ঠিক তখনই বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান নতুন পরীক্ষার্থীরাও । শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার দাবি নিয়ে এদিন তাঁরা বিক্ষোভ দেখান । তাঁদের দাবি, শূন্যপদ অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে ।

করুণাময়ী থেকে এসএসসি অফিস পর্যন্ত মিছিল (নিজস্ব চিত্র)

সাব্বুল হাসান জানান, "দীর্ঘ ন'বছর পর এসএসসি পরীক্ষা নিচ্ছে রাজ্য সরকার । আমরা এই বছর প্রথম পরীক্ষা দিলাম । যে শূন্যপদ কমিশন দেখাচ্ছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের থেকেও অনেক আসন কমে গিয়েছে । উলটে 10 বছরে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল । আমাদের দাবি, আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে । যে ইন্টারভিউ প্রসেস হবে, সেটা সিসি ক্যামেরার আওতাধীন করতে হবে ।"

প্রসঙ্গত, এসএসসির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নবম ও দশমে শূন্যপদ রয়েছে 23,212টি এবং একাদশ ও দ্বাদশের ক্ষেত্রে শূন্যপদ হল 12,514টি ৷ অর্থাৎ মোট শূন্যপদ 35 হাজার 726টি । সেখানেই এবার আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে । এর পাশাপাশি অভিজ্ঞতার জন্য চাকরিহারাদের যে 10 নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেটা নিয়েও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরা ।

