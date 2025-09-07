নির্বিঘ্নেই শেষ প্রথম দিনের পরীক্ষা, কালো জামা পরে SSC দিলেন 'প্রতিবাদী' চাকরিহারারা
পরীক্ষার্থীদের কথায়, প্রশ্নপত্র খুবই সোজা ছিল । এর ফলে চাকরিহারা শিক্ষকরা খুব সহজেই ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাবেন বলে আশা করছেন ।
Published : September 7, 2025 at 4:05 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: নির্বিঘ্নেই শেষ হল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর পরীক্ষা ৷ এসএসসির চেয়াম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, "প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী উপস্থিতির হার ছিল প্রায় 91 শতাংশ । পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ভিনরাজ্যের প্রার্থীর সংখ্যা ছিল 31 হাজারের বেশি । পরীক্ষা নির্বিঘ্নভাবে হয়েছে ।"
রবিবার পরীক্ষা শেষের পর হল থেকে বেরিয়ে সকলেই চাকরি পাওয়া নিয়ে আশাবাদী । কিন্তু যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলছেন, রাজ্য সরকারের দুর্নীতির দায়ে কেন তাঁদের আবার পরীক্ষায় বসতে হল ? প্রতিবাদ স্বরূপ এদিন কলকাতায় তাঁরা কালো জামা পরে পরীক্ষা দেন ।
চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক এহতেশাম আইন বলেন, "প্রতিবাদ ও রাগ দেখানোর জন্য কালো জামা পরে এসেছি ৷ আমাদের সঙ্গে যেটা হয়েছে ঠিক হয়নি ৷ খুবই অন্যায় হয়েছে ৷ বাংলা শিক্ষার জন্য পরিচিত ৷ বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা খুবই ভালো । কিন্তু ঘুষ দিয়ে যেভাবে শিক্ষকতা পেশায় চাকরি দেওয়া হয়েছে সেটা একদমই ঠিক নয় । শুধু এসএসসি নয়, দুর্নীতি হয়েছে প্রাথমিকেও । আমি একবার নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছি । আবার আমায় কেন দিতে হবে ? সরকারের প্রতি ভরসা নেই ৷ আমার নিজের ভরসা আছে । ছোটবেলায় শুনতাম সরকারি চাকরি কখনও যায় না । কিন্তু এইবারে এত সহজে আমাদের চাকরি চলে গেল ।"
একই ছবি দেখা গেল বাঁকুড়ায় ৷ 'হোক প্রতিবাদ' লেখা কালো টি-শার্ট পরে নবম দশম শ্রেণির এসএসসি পরীক্ষায় বসলেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা দুয়ারী । রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, "2016 সালে হাসিমুখে প্রথম এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম । আদালতের নির্দেশে ফের পরীক্ষা দিলেও এখন মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে । মানসিক পরিস্থিতি ঠিক না থাকার জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি সেভাবে হয়নি । পরীক্ষা মোটামুটি হয়েছে । যদিও এই সরকার আমাদেরকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে শিখিয়েছে ৷ এতে অনেকটাই আমরা মজবুত হয়েছি । তবে আরও দুর্নীতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷"
অন্যদিকে, এই বছর এসএসসি পরীক্ষায় যাঁরা অভিজ্ঞ শিক্ষক তাঁদের জন্য রয়েছে বাড়তি একটি সুবিধা । মেদিনীপুরের বাসিন্দা নিপুণ মাইতি কলকাতার একটি হল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে বলেন, "প্রশ্নপত্র খুবই সোজা ছিল । এর ফলে চাকরিহারা শিক্ষকদের চাকরি পাওয়াটা খুব সহজ হবে । চাকরিহারা শিক্ষকরা অভিজ্ঞতার জন্য 10 নম্বরও পাবে ৷ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ইন্টারভিউ ও ডেমো টিচিংয়ে বাকি 30 নম্বর ওঁরা পেয়ে যাবেন ৷ ফলে এখানে নতুনরা একটু পিছিয়ে যাবে ।"
এদিকে শুধু বাংলা নয়, বহু ভিন রাজ্য থেকেও পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে এদিন বাংলায় এসেছেন । উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে আসা সেরকমই এক পরীক্ষার্থী কুমারী খুশি সিংয়ের কথায়, "গত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখেছিলাম । তার থেকে এই বছরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অনেকটাই সোজা । এই প্রশ্নপত্রের জন্য সময় যথেষ্ট ছিল । আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল 15 মিনিট আগে ।"
রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এসএসটি পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ তিনি পরীক্ষা শেষে সোশাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, "আজ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (নবম-দশম শ্রেণি) সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ এই পরীক্ষায় 636টি কেন্দ্রে 3.5 লক্ষ প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন । সকল প্রার্থী, WBCSSC, স্কুল শিক্ষা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন । একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য আগামী রবিবারের পরীক্ষা যাতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন সবরকম চেষ্টা করছে ।"
Today, 3.5 lakh candidates appeared across 636 centres for the Assistant Teacher recruitment exam (Classes IX–X), which was conducted successfully. My sincere congratulations to all candidates, WBCSSC, the School Education Department, and all officials involved. The entire…— Bratya Basu (@basu_bratya) September 7, 2025
প্রসঙ্গত, রবিবার ছিল নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য এসএসসি পরীক্ষা । সেই পরীক্ষা শুরু হয় দুপুর 12টা থেকে । পরীক্ষা শেষ হয় দেড়টা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দুপুর দুটোয় । এদিনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় 3 লক্ষ 19 হাজার প্রার্থী ৷ তার মধ্যে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ-সহ ভিন রাজ্য থেকে আগত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় 31 হাজারের কাছাকাছি ।