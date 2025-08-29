ETV Bharat / state

নির্ধারিত দিনে কীভাবে পরীক্ষা নেবে এসএসসি, আশঙ্কা প্রকাশ আন্দোলনকারী চিন্ময়ের

এসএসসি-র নিয়োগের পরীক্ষার দিন পরিবর্তনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ কিন্তু আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডলের আশঙ্কা, এত দ্রুত কীভাবে সব ব্যবস্থা করবে কমিশন ৷

আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডল (ফাইল ছবি)
Published : August 29, 2025 at 7:35 PM IST

কলকাতা ২৯ অগস্ট: ‘চিহ্নিত অযোগ্য’দের নাম প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেও সুপ্রিম কোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের পরীক্ষার দিন বদলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ যদিও কীভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে, তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডল ৷

মাসকয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট 2016 সালে এসএসসি-র সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেয় ৷ অযোগ্যদের সঙ্গে চাকরি যায় যোগ্যদের৷ আন্দোলনে নামেন যোগ্য শিক্ষকরা ৷ সেই যোগ্য আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম চিন্ময় মণ্ডল ৷ তিনিও সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় মামলাকারীদের মধ্যে রয়েছেন ৷

শুক্রবার তিনি জানান, আগামী 3 সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া শুরু করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ আগামী 7 ও 14 সেপ্টেম্বর পরীক্ষা নেওয়া হবে ৷ কী করে কমিশন এত দ্রুত পুরো ব্যবস্থা করবে, সেই প্রশ্নই তুলেছেন তিনি ৷ উল্লেখ্য চিন্ময় যে মামলা করেছিলেন, সেই মামলায় নিয়োগের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন ছিল ৷ বৃহস্পতিবার সেই আবেদনই সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে ৷

এছাড়া আরও একাধিক আবেদন করেছিলেন চিন্ময় ৷ তিনি জানান, শুধুমাত্র যোগ্য চাকরিহারাদের নিয়েই হোক এই 2016 সালের পরীক্ষা । কেন এখানে নতুনদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ? পাশাপাশি 2016 সালের চাকরিহারা একাধিক যোগ্য প্রার্থীর বয়স এখন 42-43 হয়ে গিয়েছে । তাঁদের বয়সে ছাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুল সার্ভিস কমিশন শুধুমাত্র একাদশ-দ্বাদশে ছাড় দিচ্ছে । কিন্তু নবম-দশমে বয়সে ছাড় দিচ্ছে না । এই ব্যাপার শীর্ষ আদালত দুই বিভাগেই বয়েসে ছাড় দিয়ে 2 সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে ‘চিহ্নিত অযোগ্য’দের তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ এর জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনকে সাতদিন সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ যদিও মামলার শুনানিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন শীর্ষ আদালতকে জানায় যে 2016 সালের যে প্যানেল বাতিল হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় 1900 অযোগ্য ছিল ৷

এই অযোগ্যদের নাম প্রকাশের দাবিতে গত কয়েকমাস ধরে আন্দোলন করছেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা ৷ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সেই তালিকাই প্রকাশ্যে আসতে চলেছে ৷ এতে অবশ্যই খুশি যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা ৷ তবে শীর্ষ আদালত পরীক্ষার তারিখ না-পিছিয়ে দেওয়ায় কিছুটা হলেও তাঁরা ক্ষুব্ধ ৷ সেই কারণে আন্দোলনকারী সুমন বিশ্বাস জানিয়েছিলেন যে আগামী 1 সেপ্টেম্বর এসএসসি অভিযান করবেন তাঁরা ৷

