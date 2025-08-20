আসানসোল, 20 অগস্ট: বৃহত্তর আসানসোল পুরনিগমের সঙ্গে রানিগঞ্জ পুরসভার অন্তর্ভুক্তিকরণ ভুল হয়েছিল ৷ এমনটাই দাবি করলেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷ তাঁর অভিযোগ, এর ফলে রানিগঞ্জের উন্নয়ন থমকে গিয়েছে ৷ তাই অবিলম্বে একে আসানসোল পুরনিগম থেকে পৃথক করার দাবি তুললেন তিনি ৷
জিতেন্দ্র’র মতে, যেভাবে বালি পুরসভাকে হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে জুড়ে দিয়েও বিল এনে আলাদা করা হয়েছিল, একইভাবেই রানিগঞ্জকেও আলাদা করা হোক ৷ আর তা না-করা গেলে আসানসোল পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত রানিগঞ্জ বরো অফিসের চেয়ারম্যানকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও বিশেষ ক্ষমতাপ্রদান করার দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতা ৷
আসানসোলের থেকেও প্রাচীন মহকুমা এবং পুরসভা রানিগঞ্জ ৷ স্বাধীনতার আগে 1847 সাল থেকে 1906 পর্যন্ত রানিগঞ্জ ছিল মহকুমা ৷ অন্যদিকে, রানিগঞ্জ পুরসভা ছিল 146 বছরের পুরনো ৷ কিন্তু, রানিগঞ্জ মহকুমাকে পরবর্তী সময়ে আসানসোল মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি, 2015 সালে 146 বছরের পুরনো পুরসভাকে অবলুপ্ত করে আসানসোল পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত করে রাজ্য সরকার ৷
2015 সালে এই বৃহত্তর আসানসোল পুরনিগম গঠিত হওয়ার সময় প্রথম মেয়র ছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি নিজে ৷ কিন্তু, এখন সেই জিতেন্দ্র তিওয়ারির মতে সেই অন্তর্ভুক্তিকরণ ভুল হয়েছিল ৷ বৃহত্তর পুরনিগম গঠনের পর গত 10 বছরে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত রয়েছে রানিগঞ্জ ৷ এই অভিযোগ করেছেন আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷
তাঁর মতে, "রানিগঞ্জে বরো গঠন হয়েছে ৷ সেই বরোকে পুরসভার সমমর্যাদা এবং ক্ষমতা দিলেই রানিগঞ্জ বাঁচবে ৷ অথবা রানিগঞ্জে যে পুরনো পুরসভা ছিল, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে ৷" জিতেন্দ্রর দাবি, "অতীতে হাওড়া এবং বালি পুরসভাকে এক করা হয়েছিল ৷ সেই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এবং পরবর্তীকালে হাওড়া এবং বালিকে আলাদা করার প্রক্রিয়া হয় ৷ সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই রানিগঞ্জকে তার নিজস্ব পুরসভার গৌরব ফেরাতে হবে ৷ নইলে রানিগঞ্জের উন্নয়ন সম্ভব নয় ৷"
বিরোধীরা অভিযোগ করছে, রানিগঞ্জের বাসিন্দারা যে কোনও পুর-পরিষেবা পেতে হয়রান হচ্ছে ৷ জলপ্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পর্যাপ্ত জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রানিগঞ্জের একাংশের মানুষ ৷ 2011 সাল থেকে রানিগঞ্জে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র বন্ধ বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা, শহর নিয়ে কোনও পরিকল্পনা হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷
ব্রিটিশ আমলের গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রানিগঞ্জ এখন একটি জৌলুসহীন শহরে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ রানিগঞ্জ সিটিজেন অফ ফোরামের ৷ ফোরামের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে মহকুমার দাবি ছাড়াও রানীগঞ্জের জন্য আলাদা পুরসভার দাবিও তোলা হয়েছে ৷
যদিও, আসানসোল পুরনিগমের বর্তমান মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, "জিতেন্দ্র তিওয়ারি যে অভিযোগ করছেন তা ঠিক নয় ৷ ছোট জায়গা বা ছোট পুরসভা বলেই সেই সময় ফান্ড খুব বেশি পাওয়া যেত না ৷ তিনটে পুরসভাকে একসঙ্গে করে বৃহত্তম পুরনিগম গঠনের পরে ফান্ড বেড়েছে এবং উন্নয়ন হয়েছে ৷ রানিগঞ্জ এলাকায় রাস্তার কিছু ত্রুটি রয়েছে, সেগুলি মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে ৷ আর অন্যান্য সমস্যার সমাধানও হচ্ছে ৷"
মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের আরও দাবি, "বরো চেয়ারম্যানদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে ৷ যেমন-যেমন ফান্ড আসে, সমানভাবে বণ্টন করা হয় ৷ জিতেন্দ্র তিওয়ারি এখন রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য এইসব অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা তুলছেন ৷"
অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে রানিগঞ্জের বর্তমান বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এ বিষয়ে যা বলার, তা উপরমহলের কর্তারা বলবেন ৷ এ বিষয়ে আমার বলার কোনও এক্তিয়ার নেই ৷ রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাই সংযুক্তিকরণ হয়েছিল বৃহত্তর আসানসোল পুরনিগমের সঙ্গে রানিগঞ্জ পুরসভার ৷ উন্নয়নের বিষয়টি আপেক্ষিক ৷ আমার দ্বারা উন্নয়ন হচ্ছে আর কার দ্বারা উন্নয়ন হচ্ছে না, সে বিষয়গুলি নিয়ে আমি কিছুই বলতে পারব না ৷"