সাঁইথিয়া, 25 অগস্ট: তৃণমূল কাউন্সিলর পিসি, মায়া সাহার সঙ্গে আর্থিক লেনদেন ছিল মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণের ৷ বিধায়ক ও কাউন্সিলার হওয়ার পর তাঁরা প্রচুর সম্পত্তি করেছেন ৷ তাই ওঁদের ধরাই উচিত ৷ বিস্ফোরক এই মন্তব্য করেছেন জীবনকৃষ্ণের বাবা তথা মায়া সাহার দাদা বিশ্বনাথ সাহা ৷ এদিকে, আজ জীবনকৃষ্ণের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে হানা দেওয়ার পাশাপাশি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সকাল থেকে তল্লাশি চলছে তাঁর পিসি মায়া সাহার সাঁইথিয়ার বাড়িতেও ৷ পুরুলিয়ায় দুর্নীতি-কাণ্ডে অভিযুক্ত মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের শ্বশুরবাড়িতেও এদিন হানা দিয়েছে ইডি ৷
নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি ৷ মুর্শিদাবাদে জীবনকৃষ্ণের আন্দির গ্রামের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘণ্টাচারেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি ৷ পাশাপাশি এদিন বীরভূমের সাঁইথিয়ায় জীবনকৃষ্ণের পিসি মায়া সাহার বাড়িতেও হানা দেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷ মায়া সাঁইথিয়া পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর । তাঁর স্বামী সুব্রত সাহা স্থানীয় তৃণমূল নেতা ৷ জানা গিয়েছে, একাধিক নথি মিলেছে মায়া সাহার বাড়িতে ৷ তার প্রতিলিপি বের করার জন্য প্রিন্টার মেশিন নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছেন আধিকারিকরা ৷
বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাবা তথা কাউন্সিল মায়া সাহার দাদা বিশ্বনাথ সাহা এদিন একগুচ্ছ অভিযোগ করেছেন তাঁর ছেলে ও বোনের বিরুদ্ধে ৷ বিশ্বনাথ সাহা বলেন, "ওদের ধরাই উচিত । প্রচুর সম্পত্তি করেছে মায়া সাহা, একটা লজ, একটা শপিং মল ৷ ইডিরা জানে ? জানে না ৷ কিছুই ছিল না, বিধায়ক ও কাউন্সিলয়র হয়ে ওরা সব সম্পত্তি করেছে ৷ বেনামে জমি কিনে রেখেছে ৷ ছেলে আর বোনের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই ৷ জীবনকৃষ্ণর সঙ্গে ওর পিসির আর্থিক লেনদেন ছিল ।" বিধায়ক ছেলে ও কাউন্সিলর বোন বেনামে অনেক সম্পত্তি করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিশ্বনাথ । তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দেওয়ারও অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
অন্যান্য নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি এসএসসি-র নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিরও তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । এর আগে মামলার তদন্ত করছিল সিবিআই । পরে সেই তদন্তের ভার ইডিকে হস্তান্তর করা হয় । নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই । দীর্ঘ কারাবাসের পর জামিনে ছাড়া পান তিনি ৷ ফের এদিন তাঁকে গ্রেফতার করা হল ৷
উল্লেখ্য, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই রাজ্যের কারামন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহাকে সমন পাঠানো হয়েছে । 12 সেপ্টেম্বরে তাঁকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে আদালত । সেই আবহে ফের বীরভূম জেলায় ইডির হানা ৷ নিয়োগ দুর্নীতির বড় রকম জাল রয়েছে এই জেলায়, এমনটাই মনে করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারেরা ।
এদিকে, পুরুলিয়া শহরের হুচুক পাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতেও তল্লাশি শুরু করেছে ইডি । প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলছে এই তল্লাশি । জানা গিয়েছে, সেটি পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ প্রসন্ন রায়ের শ্বশুরবাড়ি । স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মিডলম্যান এই প্রসন্ন ৷ তাঁর শ্বশুরবাড়ির মালিক শুভম মঙ্গলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ইডি আধিকারিকরা । বাড়িটি ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷