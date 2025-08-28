কলকাতা, 28 অগস্ট: তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার গ্রেফতারির দিনই তাঁর পিসি তথা বীরভূমের কাউন্সিলর মায়া সাহার বাড়িতেও হানা দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতার ইডি দফতরে হাজিরা দেন । দফতরে প্রবেশের আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির সমস্ত অভিযোগই ভিত্তিহীন । মায়া সাহার কথায়, "আমি কোনও অনিয়ম করিনি । আমার স্বামীর 40 বছরের ব্যবসা রয়েছে । সেখানে দুর্নীতির টাকার প্রশ্নই ওঠে না ।"
উল্লেখ্য, জীবনকৃষ্ণ সাহার গ্রেফতারির পর থেকেই তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও ঘনিষ্ঠদের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখছে ইডি । সেই সূত্রে মায়া সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয় । তৃণমূলের এই কাউন্সিলর জানান, জীবনকৃষ্ণের বাবা তথা তাঁর দাদা যে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা । তদন্তকারীরা এদিন তাঁকে আর্থিক নথি সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্ন করেন বলে ইডি সূত্রে খবর ।
রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় রোজই নতুন নতুন তথ্য সামনে আনছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ সম্প্রতি ইডি আদালতে যে নথি জমা দিয়েছে, সেখানে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে গুরুতর বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে । ইডির দাবি, চাকরি দেওয়ার নামে বিপুল অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করেছিলেন ওই বিধায়ক এবং সেই টাকার স্রোত নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে । শুধু তাই নয়, নগদ এবং অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমে বিপুল অর্থ লেনদেনের একাধিক প্রমাণও তাঁদের হাতে এসেছে বলে দাবি ।
ইডির তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক কত টাকা কাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে আদালতে । পাশাপাশি কোন ব্যাংকের কোন শাখার কোন অ্যাকাউন্টে সেই অর্থ জমা পড়েছে, তারও সুস্পষ্ট নথি তাদের কাছে রয়েছে । অভিযোগ, বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা প্রথমে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়, পরে তার একটি অংশ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ঘুরিয়ে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে । এই পুরো প্রক্রিয়াই আর্থিক জালিয়াতির অংশ বলে মনে করছে ইডি ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের আরও দাবি, শুধু আর্থিক লেনদেন নয়, এই দুর্নীতিতে একাধিক সাক্ষী গুরুত্বপূর্ণ বয়ান দিয়েছেন । তাঁদের কথায়, চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে । সেই বয়ানকে প্রমাণ হিসেবে আদালতে তুলে ধরা হয়েছে ।
ফলে জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি যে যথেষ্ট শক্ত, তা কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা ।
এই পরিস্থিতিতে ধৃত তৃণমূল বিধায়ককে আবারও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে বসিয়েছেন ইডির আধিকারিকেরা । জানা গিয়েছে, অর্থ লেনদেনের খুঁটিনাটি এবং জড়িত অন্যান্যদের নাম জানতে তাঁকে জেরা করা হচ্ছে । গতকাল রাতে জীবনকৃষ্ণ সাহার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় । সিজিও কমপ্লেক্সে চিকিৎসকরা এসে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন বলে জানা গিয়েছে । এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা জানতে চাইছেন যে, গোটা ঘটনায় লেনদেনের পদ্ধতি কী ছিল । অর্থাৎ, কারা টাকা দিয়েছে, কারা সেই টাকা নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই অর্থ কোথায় খরচ করা হয়েছে – সবকিছুরই পূর্ণ চিত্র সামনে আনার চেষ্টা করছে ইডি ।