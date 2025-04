ETV Bharat / state

মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছিলেন, JEE মেইনেও 100% নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থানে দেবদত্তা - JEE MAINS RESULTS 2025

2025 সালের JEE (মেইন) পরীক্ষায় শীর্ষস্থানে পশ্চিমবঙ্গের দেবদত্তা মাঝি ৷ ফাইল চিত্র ( ইটিভি ভারত )

Published : April 19, 2025 at 10:30 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 10:35 AM IST

নয়াদিল্লি, 19 এপ্রিল: দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং স্বপ্ন পূরণের অপেক্ষার অবসান হল। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) শুক্রবার রাতে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট jeemain.nta.nic.in-এ JEE মেইন 2025-এর দ্বিতীয় সেশনের ফলাফল প্রকাশ করেছে। পড়ুয়ারা অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং জন্ম তারিখের সাহায্যে তাদের স্কোরকার্ড পরীক্ষা করতে পারে। এই বছরের ফলাফলটি বিশেষ ছিল কারণ মোট 24 জন পড়ুয়া 100 শতাংশ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় শীর্ষস্থানীয়দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এই শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে 22 জন ছেলে এবং 2 জন মেয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দেবদত্তা মাঝি এবং অন্ধ্র প্রদেশের সাই মনোগনা গুঠিকোন্ডা মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব করে পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন। এর মধ্যে দেবদত্তা মাঝি মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও প্রথম হয়েছিলেন ৷ মাধ্যমিকে প্রথম হয়েই দেবদত্তা জানিয়েছিলেন যে তিনি ইঞ্জিনিয়র হতে চান ৷ সেই লক্ষ্য পূরণেই আরও এক ধাপ এগোলেন তিনি ৷ রাজস্থানের আধিপত্য: রাজস্থান এবারও তার শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে এবং সর্বোচ্চ 7 জন টপার দিয়েছে। তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে 3 জন করে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। 100 শতাংশ নম্বর পাওয়াদের মধ্যে দিল্লি ও গুজরাতের দুইজন করে এবং কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্র প্রদেশের একজন করে ছাত্র রয়েছেন। ফলাফল প্রকাশের আগে, NTA বিকেলে চূড়ান্ত উত্তরপত্র আপলোড করে যেখানে দুটি প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তার পরিবর্তে, সমস্ত প্রার্থীকে বোনাস নম্বর দেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির পর দুটি প্রশ্নের উত্তরও পরিবর্তন করা হয়েছিল। এর ফলে, অনেক পড়ুয়ার ফলাফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে।

JEE মেইন 2025-এর 24 টপার: রাজস্থান: ওমপ্রকাশ বেহেরা, সাক্ষম জিন্দাল, অর্ণব সিং, রজিত গুপ্ত, মোহাম্মদ আনাস, লক্ষ্য শর্মা ৷

ওমপ্রকাশ বেহেরা, সাক্ষম জিন্দাল, অর্ণব সিং, রজিত গুপ্ত, মোহাম্মদ আনাস, লক্ষ্য শর্মা ৷ অন্ধ্রপ্রদেশ: সাই মনোগ্না গুথিকোন্ডা ৷

সাই মনোগ্না গুথিকোন্ডা ৷ দিল্লি (দক্ষিণ): হর্ষ ঝা ৷

হর্ষ ঝা ৷ গুজরাত: শিবেন বিকাশ তোশনিওয়াল, অদিত প্রকাশ বাগদে ৷

শিবেন বিকাশ তোশনিওয়াল, অদিত প্রকাশ বাগদে ৷ কর্ণাটক: কুশাগ্র গুপ্তা ৷

কুশাগ্র গুপ্তা ৷ মহারাষ্ট্র: আয়ুষ রবি চৌধুরী, সানিধ্যা সরফ, বিষাদ জৈন ৷

আয়ুষ রবি চৌধুরী, সানিধ্যা সরফ, বিষাদ জৈন ৷ তেলেঙ্গানা: ওয়ানগালা অজয় ​​রেড্ডি, বানি ব্রাতা মাঝি, হর্ষ এ গুপ্তা ৷

ওয়ানগালা অজয় ​​রেড্ডি, বানি ব্রাতা মাঝি, হর্ষ এ গুপ্তা ৷ উত্তরপ্রদেশ: শ্রেয়া লোহিয়া, কুশাগ্র বঙ্গহা, সৌরভ ৷

শ্রেয়া লোহিয়া, কুশাগ্র বঙ্গহা, সৌরভ ৷ পশ্চিমবঙ্গ: দেবদত্তা মাঝি, অর্চিষ্মান নন্দী ৷ সাধারণ বিভাগের পড়ুয়াদের জন্য কাটঅফ 93.10 শতাংশ: এই বছরের JEE অ্যাডভান্সডের প্রস্তুতি নেওয়া পড়ুয়াদের জন্য কাটঅফও প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণ বিভাগের পড়ুয়াদের জন্য কাটঅফ 93.10 শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। EWS-এর জন্য কাটঅফ 80.38, OBC-এর জন্য 79.43, SC-এর জন্য 61.15 এবং ST-এর জন্য 47.90 শতাংশ রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে, আইআইটি ধানবাদ একটি বড় ঘোষণা করেছে যে জেইই অ্যাডভান্সড-এ শীর্ষ 1000 র‍্যাঙ্ক অর্জনকারী পড়ুয়াদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। গত বছর, এই সুবিধাটি শুধুমাত্র শীর্ষ 600 র‍্যাঙ্কের জন্য উপলব্ধ ছিল ৷ তবুও, পড়ুয়ারা ভর্তির ক্ষেত্রে খুব বেশি আগ্রহ দেখায়নি। শীর্ষস্থানীয়দের আকর্ষণ করার জন্য এখন এই সীমা 1000-এ উন্নীত করা হয়েছে। 2022 সালে এই ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী র‍্যাঙ্ক ছিল 1389, 2023 সালে এটি 1853 এবং 2024 সালে 2167-এ পৌঁছেছে, যা স্পষ্ট করে যে ইনস্টিটিউট এখন আরও মেধাবী পড়ুয়াদের আকর্ষণ করতে চায়। ফলাফলে, ঝাড়খণ্ডের আরিয়ান মিশ্র 99.99 শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যের শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন। ইতিমধ্যে, তেলেঙ্গানার ভি. অজয় ​​রেড্ডি (EWS), দিল্লির দক্ষ (OBC) এবং উত্তরপ্রদেশের শ্রেয়স লোহিয়া (SC) তাদের নিজ নিজ বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় মাধ্যমিকে প্রথম দেবদত্তা, চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দ্বিতীয় শুভমের

