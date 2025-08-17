জয়নগর, 17 অগস্ট: মাত্র দু'বছর বয়সে ঠোঁটস্থ 135টি দেশের রাজধানীর নাম ৷ অনর্গল বলে যাচ্ছে সেগুলো । আর তার এই অবিশ্বাস্যকর প্রতিভার জন্য ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠল আরিশ লস্করের । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার জয়নগরের দক্ষিণ বারাসত সংলগ্ন হরিনারায়ণপুরের বাসিন্দা সে ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আরিশের যখন দেড় বছর বয়স তখন থেকেই 135টি দেশের নাম, তাদের রাজধানী কোথায় ইংরেজি এবং বাংলাতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । আশ্চর্যের বিষয় প্রশ্ন করলেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারার প্রতিভাও অর্জন করেছে শিশুটি । আরিশের মা রাইচা বিবি পেশায় গৃহবধূ ৷ বাবা সাজাদ লস্কর ছোট্ট মুদিখানা দোকান চালিয়ে কোনোরকমেই সংসার চালান । তাঁদের একমাত্র সন্তান আরিশের জন্ম 2023 সালের 2 জুলাই ।
আরিশ যখন দেড় বছরের, তখন থেকে সে যে কথাটি শুনত সেটি মনে রাখত ৷ কিছুক্ষণ পরেই সেগুলো অনায়াসে বলতে পারত বলে তার মা-বাবার দাবি । তখন থেকেই আরিশের মা নিজের সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । শুরু হয় ছোট্ট আরিশের পাঠ । এরপর মাত্র কুড়ি মাস বয়সে 135টি দেশের নাম এবং তাদের রাজধানী, 53টি কীটপতঙ্গ, 41টি শাক সবজি, 35টি প্রাণী, 25 ধরনের মাছ, 20টি ক্রিয়া, শরীরের 20টি অংশ ও কুড়িজন পেশাদারের নাম ইংরেজি এবং বাংলায় না-ভেবেই বলা শুরু করে আরিশ ৷
এই প্রতিভার মাধ্যমেই আরিশ ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তোলার সুনাম অর্জন করে ফেলে । ইতিমধ্যেই তার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের সার্টিফিকেট, পেন, মেডেল, রেকর্ড অর্জনকারী বিভিন্ন ব্যক্তিদের ছবি-সহ একটি বই ৷ যে বইয়ে আরিশের নাম জ্বলজ্বল করছে ছবি-সহ । আর এই সম্মানে খুশি আরিশের পরিবারের মানুষজন থেকে শুরু করে এলাকাবাসী ।
আরিশের মা রাইচা লস্কর বলেন, "ছোটবেলা থেকে আমরা ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম ৷ আমাদের পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই ওর সঙ্গে বেশি বেশি করে কথাবার্তা বলত ৷ ছোট ছোট শব্দ ওকে দেওয়া হতো । আমি আবার একমাস পরে ওই শব্দগুলোই জানতে চাইলে ও অনায়াসে বলে ফেলত সেগুলো ৷ এরপর আস্তে আস্তে ওকে রপ্ত করানো হয় বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম ৷ শুধু রাজধানীর নাম নয়, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে একাধিক জিনিসও অনায়াসে মুখস্ত করে ফেলে ও । এরপর আমরা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের জন্য অ্যাপ্লাই করি ৷ অবশেষে ওরই প্রচেষ্টায় সাফল্য এল । এতে আমরা খুব খুশি ।"
আরিশের বাবা সাজাদ লস্করের কথায়, "আমি খুব একটা বেশি সময় দিতে পারি না ছেলেকে । সবকিছুই ওর মা দেখাশোনা করে ৷ পড়াশোনা থেকে শুরু করে সংসার সবকিছুই একা হাতে সামলায় ওর মা । আরিশ একসঙ্গে 150টি দেশের রাজধানীর নাম বলতে পারে ৷ কিন্তু ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের এপ্লাই করার সময় বিচারকরা পরিষ্কার আওয়াজ এবং পরিষ্কার উচ্চারণ জানতে চান ৷ ও মূলত 135টি দেশের রাজধানীর নাম স্পষ্ট বলতে পেরেছে ৷ তাই ওটাতেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেছে ৷ যদিও 53 কীটপতঙ্গ, 41টি শাক সবজি ও 35টি প্রাণী ও 25 ধরনের মাছের নাম সবই ও বলতে পারে । ওর এই সাফল্যে খুব খুশি আমরা ।"
এ বিষয়ে হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুজাউদ্দিন শেখ বলেন, "এই সাফল্যের খবর পাওয়ার পর ওই পরিবারের কাছে ছুটে আসি আমরা । পঞ্চায়েতের তরফ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় শিশুটিকে । জয়নগর বিধানসভার গর্ব আরিশ । ছোট্ট আরিশের এই বিস্ময়কর প্রতিভার মন্ত্র মুগ্ধ হয়েছি আমরা । আমরা চাই ও আরও বড় হোক এবং জয়নগর তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করুক ।"