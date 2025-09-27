দুর্গাপুজোয় 'মন্থনী মাতা' রূপে পূজিতা হন 'জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি'

দুর্গাপুজোয় 'মন্থনী মাতা' রূপে পূজিতা হন 'জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি'
বসুনিয়া বাড়ির দুর্গাপুজোর 216 বছর, এখানে রাজবংশী বধূর বেশে পূজিতা হন দেবী৷
Published : September 27, 2025 at 4:55 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 সেপ্টেম্বর: জলপাইগুড়ি জেলার দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো দু’টি পুজো হল রাজবংশী সমাজের 'বসুনিয়া বাড়ির দুর্গাপুজো' এবং 'মন্থনীহাটের দুর্গাপুজো' ৷ প্রাচীন এই দুই পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে ইতিহাস ৷ জেনে নেওয়া যাক জলপাইগুড়ি জেলার এই দুই পুজোর কাহিনি৷
মন্থনী হাটের 'জয়দুর্গা'
জলপাইগুড়ির মন্থনী হাটে পুজো 'জয়দুর্গা' মন্দির রয়েছে ৷ যেখানে স্থানীয়রা 'জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি'র পুজো করেন ৷ আর দুর্গাপুজোর সময় এই 'জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি', 'মন্থনী মাতা' রূপে পূজিতা হন ৷ এই পুজোর পিছনে রয়েছে ইতিহাস ৷ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের লড়াইয়ের ইতিহাস ৷
জলপাইগুড়ি শহর থেকে রংধামালি হয়ে জয়পুর চা-বাগান পেরিয়ে গেলেই রাস্তার পাশেই মন্থনী হাট ৷ সেখানেই মন্দিরে পূজিতা হন মা মন্থনীদেবী ৷ জলপাইগুড়ির ইতিহাসে গবেষক উমেশ শর্মা বলেন, "বৈকুণ্ঠপুরের রাজা দর্পদেবের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলার রংপুরের মন্থনা এস্টেটের মালিক জয়দুর্গা দেবীর যোগাযোগ ছিল ৷ দর্পদেব যেমন একাধিকবার রংপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশে) গিয়েছিলেন ৷ তেমনিই জয়দুর্গা দেবীও একাধিকবার বেলাকোবা তথা বৈকুণ্ঠপুরে এসেছিলেন ৷ দরিদ্র ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি ৷ এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জয়দুর্গা দেবীর থেকে অনুপ্রাণিত হয় 'দেবী চৌধুরানি'র চরিত্র তৈরি করেছিলেন তাঁর উপন্যাসে ৷"
বলা হয়, মন্থনী রাজ্যের প্রজারা জয়দুর্গা দেবীর মৃত্যুর পর, তাঁর মূর্তি তৈরি করে দেবী রূপে পুজো শুরু করেন ৷ জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের রাজা দর্পদেব রায়কতের রাজত্বকালে মন্থনী হাটে মন্থনীমাতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷ মূলত সুখ-সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে জয়দুর্গা দেবীর পুজো হয়ে আসছে ৷ আর প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় মন্থনীমাতা রূপে তাঁর পুজো করা হয় ৷
মন্দিরের পুরোহিত সোদুরু রায় বলেন, "দুর্গাপুজোর চারদিন, ষষ্ঠীর বোধন থেকে শুরু করে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন মন্থনীদেবীকে দুর্গা রূপে পুজো করা হয় ৷ প্রথমে মা মন্থনীদেবীর পুজো হয় ৷ তারপর দুর্গা প্রতিমার পুজো শুরু হয় ৷ দুর্গাপুজোয় চারদিন মন্থনী মাতার মন্দিরের পাশে দুর্গা মণ্ডপে দুর্গাপুজো করা হয় ৷ পুরনো বিগ্রহটি খারাপ হয়ে যাওয়াতে, মা মন্থনীদেবীর মূর্তিটি নতুন করে বসানো হয়েছে ৷ এই পুজোক ঘিরে স্থানীয়রা আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন ৷"
এলাকাবাসী শিবু রায় বলেন, "আমরা এই মন্থনীদেবীকেই দুর্গা হিসেবেই পুজো করি ৷ এলাকায় 33টি পাড়ার বাসিন্দারা এই পুজোয় অংশ নেন ৷ পুজোর সময় মেলার আয়োজন করা হয় ৷ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস মমতাময়ী মা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি তাঁদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবেন ৷ আমরা জানি দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক দু’জনেই ছিলেন কালীর উপাসক ৷ মন্থনীদেবীর মন্দিরের পাশে রয়েছে কালী মন্দিরও ৷ আমাদের মন্দিরে মন্থনীমাতার যে বিগ্রহ রয়েছে, তাতে মায়ের পরনে থাকে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি ৷ সিংহাসনে বিরাজিতা রয়েছেন মা মন্থনী ৷ মায়ের বাঁ-হাতে রয়েছে ফুল ৷ মন্থনী মা-কে ভোগ দেওয়া হয় পায়েস দিয়ে ৷"
বসুনিয়া বাড়ির দুর্গাপুজো
1810 সালে রাজবংশী সমাজের ধনবর বসুনিয়ার হাত ধরে শুরু হয়েছিল ময়নাগুড়ির 'বসুনিয়া বাড়ি'র দুর্গাপুজো ৷ বলা হয় রাজবংশী সমাজের প্রথম পুজো এটি ৷ এবার 216 বছরে পদার্পণ করল ময়নাগুড়ি ব্লকের বসুনিয়া বাড়ির এই দুর্গাপুজো ৷ রাজবংশীদের কাছে দশভুজা দেবী ঠাকুরানি নামে পরিচিত ৷ আর এখানকার দেবী দুর্গার রূপ রাজবংশী বধূর মতো ৷ তাঁর সাজ এবং মুখের আদলে থাকে মাঙ্গলিক জনজাতির ছাপ ৷ রাজবংশীরা যেমন দেখতে হয়, ঠিক তেমনি এখানে দেবীর চোখ, মুখ-মণ্ডল ও কাঠামো গড়ে তোলা হয় ৷ মায়ের পরনে থাকে রাজবংশীদের পোশাক 'পাটানি' ৷
তবে, প্রথম বছরে এই পুজো বসুনিয়া বাড়িতে হয়নি ৷ পুজো হয়েছিল ডুয়ার্সের জঙ্গলে ৷ কথিত আছে ঠাকুর তৈরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাঝ রাস্তাতেই ঠাকুর নিয়ে আটকে যান কোচবিহারের রাজা ৷ এত বৃষ্টি হয় যে, ঠাকুর নিয়ে এগোতে পারেননি ৷ সেই সময় স্থানীয় জোতদার ধনবর বসুনিয়াকে পুজো করতে বলেছিলেন রাজা ৷ তাই ডুয়ার্সের জঙ্গলেই মাতৃ আরাধনা করেছিলেন তিনি ৷ পরবর্তীতে এই পুজো বসুনিয়া বাড়িতে হয় ৷ বর্তমানে ময়নাগুড়ির প্রত্যন্ত আমগুড়ি বাজারে দুর্গা মন্দির রয়েছে ৷ সেখানেই প্রতিবছর দেবী দুর্গার আরাধনা হয়ে থাকে ৷ আগে বাংলাদেশের রংপুর প্রতিমা আনা হতো ৷ পুজোতে অসম থেকে পুরোহিত আসতেন ৷
বসুনিয়া পরিবারের অন্যতম সদস্য সুনীল বসুনিয়ার কথায়, "এই দুর্গাপুজো রাজবংশী সমাজের প্রথম পুজো ৷ রাজবংশী সমাজের মানুষরা শিবের ভক্ত ৷ শিব পুজোর মধ্যে দিয়ে পুজোর সূচনা হয় ৷ নবমী ও দশমীর দিন মহিলারা বিশেষ পুজো করেন ৷ একটি হল 'মাত্রা' পুজো ৷ আরেকটি হল 'যাত্রা' পুজো ৷ দশমীর দিন 'যাত্রা' পুজো হয় ৷ সেদিন রাজবংশীদের কৃষিকাজের যত সরঞ্জাম আছে, তা পুজো করেন এলাকার মহিলারা ৷ সুখ-সমৃদ্ধির জন্য ও রবি শস্য যাতে ভালো হয় সেই কারণে এই পুজো করা হয় ৷"
তিনি আরও বলেন, ‘‘দশমীর দিন যাত্রা পুজোর পর লাঙ্গল দিয়ে আড়াই বিঘা জমি চাষ করার রীতি রয়েছে ৷ শুরুরদিন থেকে যেভাবে মূর্তি হয়ে আসছে, সেই ভাবেই মূর্তি গড়া হয় ৷ কোনও পরিবর্তন করা হবে না ৷ মণ্ডপের কোনও সজ্জা থাকে না ৷ কথিত আছে, 1810 সালে ধনবর বসুনিয়া এই পুজোর সূচনা করেছিলেন ৷ তিনি কোচবিহারের রাজা ময়নাগুড়ির তৎকালীন চাপগড় পরগনার ওপর দিয়ে দুর্গা ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্রতিমা নিয়ে যেতে পারেননি ৷ তখন স্থানীয় জোতদার ছিলেন ধনবর বসুনিয়া ৷ সেই সময় রাজাকে আতিথ্য নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন ৷ রাজা তাঁকে আদেশ দেন আমগুড়িতেই পুজো হবে ৷ ধনবর বসুনিয়াকে পুজো করার আদেশ করেন ৷ সেই থেকেই রাজবংশী দুর্গা পুজো শুরু হয় ৷ সেই থেকে আজও পুজো চলে আসছে ৷’’
একচালার ছাউনি দেওয়া সাধারণ কুটির ৷ যার তিনদিকে টিনের বেড়া ৷ গ্রামের আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির মতো মন্দির ৷ বসুনিয়া বাড়ির পুজো হলেও, বর্তমানে এই পুজো এখন সর্বজনীন ৷ সরকারের থেকেও সাহায্য পাওয়া যায় ৷ সময়ের সঙ্গে জমিদারি প্রথা লুপ্ত হয়েছে ৷ সেই ভাবে প্রতিপত্তিও আর নেই ৷ তাছাড়া বসুনিয়া বাড়ির পুজোয় ডুয়ার্সের ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে ৷ নবমীর দিনে রাজবংশীদের সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয় ৷ রাজবংশীদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আসেন সেদিন ৷
বসুনিয়া পরিবারের মৃৎশিল্পী শ্রীমন্ত রায় বলেন, "আমাদের পরিবার বংশ পরম্পরায় বসুনিয়া বাড়ির দুর্গা প্রতিমা গড়ে আসছেন ৷ আর পাঁচটা দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে এই প্রতিমার পোশাক ও গঠনের মিল নেই ৷ এখানে মা থাকেন রাজবংশী বধূর সাজে ৷ রাজবংশী মহিলারা যেমন দেখতে হয়, ঠিক তেমন ৷ শাড়ির বদলে রাজবংশীদের পোশাক 'পাটানি' পড়ানো হয় দেবীকে ৷ রাজবংশীদের চোখ মুখ যেমন দেখতে হয় তেমন করা হয় প্রতিমার আদল ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা অন্তরী বসুনিয়া বলেন, "এখনাকার পুজো খুব ভালো লাগে ৷ এখানে মা দুর্গা রাজবংশী পাটানি পরে থাকেন ৷" অনানি বসুনিয়া বলেন, "রাজবংশী বধূ সেজে মা এখানে পূজিতা হন ৷ অন্যান্য দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে এই প্রতিমার মিল নেই ৷ গ্রামের মহিলাদের মতোই মা দুর্গা গড়ার হয় ৷ এখানে গ্রামের মায়েদের যে সাজ থাকে, সেই সাজেই দুর্গা মা’কে সাজিয়ে তোলা হয় ৷"