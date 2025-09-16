জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে উমার সঙ্গে পূজিতা জয়া-বিজয়া, হত নরবলি

জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে উমার সঙ্গে পূজিতা জয়া-বিজয়া, হত নরবলি
জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোয় আগে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল ৷ বর্তমানে পুজোর নিয়ম থেকে ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোস ৷
Published : September 16, 2025 at 8:16 PM IST
জলপাইগুড়ি, 16 সেপ্টেম্বর: জেলার পুজোগুলির থেকে এই দুর্গা পুজো কিছুটা আলাদা ৷ জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে মা দুর্গার সঙ্গে পূজিতা হন তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়া । তাঁরা মূলত শান্তির প্রতীক হিসেবেই প্রত্যেক বছর পূজিতা হয়ে থাকেন এখানে । জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের এবারের পুজো 516তম বর্ষে পদার্পণ করল ৷ চলছে উমার আরাধনায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ।
রাজবাড়ির পুজোর ইতিকথা
কথিত আছে, 1510 সালে জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজ পরিবারের দুই ভাই বিশু সিংহ ও শিশু সিংহ রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন । সেসময় রায়কত বংশের রাজধানী ছিল অবিভক্ত বাংলার সুবর্ণপুরে । সেখানেই পুজো চালু হয় । পরে এই বৈকুন্ঠপুর রাজ্যের রাজধানী জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর পাড়ে স্থানান্তরিত হয় পুজোটি । তারপর থেকেই জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে আজও পুরনো রীতি মেনেই পুজো হয়ে আসছে ।
রাজবাড়ির পুজোর নিয়ম
মা এখানে কনক দুর্গা রূপে পরিচিত । মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী এমনকি সিংহ ও বাঘ থাকে । বৈকুন্ঠপুর রাজপরিবারের বিগ্রহ বৈকুন্ঠনাথ । তাই শ্রীকৃষ্ণের পুজো করেই কাঠামো পুজো হয় । প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে কাঠামো পুজো হয় জন্মাষ্টমীর পরের দিন । ওইদিন আয়োজন করা হয় নন্দ উৎসব ও ঐতিহ্যবাহী কাদা খেলার । রাজপরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে পূর্ণ নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে হয় দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা । কাদা খেলার মাটি রেখে দেওয়া হয় ৷ পরে সেই কাদা দিয়েই বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ করা হয়, যা উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন ।
রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো এবার 516তম বর্ষে পদার্পণ করল । রাজা ও রাজ্যপাট না থাকলেও আজও প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই পুজো হয়ে থাকে এখানে । রাজবাড়ির প্রতিমা তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা । মা দুর্গার পাশেই থাকেন তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়া । মা যখন মর্ত্যে আসেন তখন জয়া বিজয়াকে নিয়েই আসেন । এটা জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতেই এটা আছে, অন্য কোথাও দেখা যায় না । জয়া ও বিজয়া শান্তির প্রতীক । জন্মাষ্টমীর সময় শ্রীকৃষ্ণের পুজোর পর কাদা খেলার মাটি রেখে দিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয় ।"
কালিকাপুরাণ মতে উমার পুজো
এখানে কালিকাপুরাণ মতে দেবী দুর্গার পুজো হয়ে থাকে । বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে এই পুজো হয় ৷ রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "মহালয়ার দিন আমাদের মন্দিরে মা কালীর পুজো হয় । সেদিনই মা দুর্গার চোখ আঁকা হয় ৷ অষ্টধাতুর দুর্গার মূর্তির সঙ্গেই উমার প্রতিমারও চোখ আঁকা হয় । সেদিন মাকে প্রথমে সুতির শাড়ি পরানো হয় ৷ পরে তাকে বেনারসি শাড়িতে সাজিয়ে তোলা হয় ৷ আগে অসম ও কলকাতা থেকে কাপড় আসত । এবার কলকাতা থেকে মায়ের মূর্তির কাপড় আসছে ৷ কার্তিক থেকে গণেশ-সহ বাকিদের কাপড় এবং ঘটের কাপড় আসবে অসম থেকে ৷ বাংলাদেশ থেকে আসবে চাঁদোয়া । সোনার দুর্গা আমাদের নিত্য পূজিতা ৷ প্রতিপদ থেকেই আমাদের দুর্গাপুজা শুরু হয় ।"
পুজোয় আমিষ ভোগের চল
পুজোর চারদিনই উমাকে আমিষ ভোগ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে । এখনও তেমনটাই হয়ে আসছে ৷ সপ্তমী থেকে দশমী পাঁচ রকমের ভাজা ও মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় । ভোগে থাকে পোলাও, ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে ইলিশ মাছ, বোয়াল থেকে চিতল মাছ । পাশাপাশি দশমীর দিন দুর্গাকে ভোগে ইলিশ মাছ, কচু শাক, পান্তাভাত থেকে শাপলা দেওয়া হয় ।
পাঁঠা ও পায়রা বলির চল
একসময়ে এই রাজবাড়িতে নরবলির চল ছিল ৷ তবে যুগের সঙ্গে সেই নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে ৷ এখনও অর্ধরাত্রিতে রাজবাড়ির পুজোয় বলি প্রথা রয়েছে ৷ পাঁঠা বলির পাশাপাশি বলি দেওয়া হয় পায়রাও ৷
রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "পুজো রাজ আমলে যেভাবে হত সেইভাবেই করা হয় । অর্ধরাত্রিতে নরবলি হত আগে । এখন অর্ধরাত্রিতে পুজো হলেও চালের গুঁড়ো দিয়ে মণ্ড বানিয়ে কুশ দিয়ে বলি দেওয়া হয় ৷ সেই সময় পুজো মণ্ডপ ঘিরে দেওয়া হয় । রাজপরিবারের সদস্য ছাড়া কাউকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না । তার পাশাপাশি চার জোড়া পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয় । আমাদের বংশ পরম্পরায় এখানে আমরা পুজো করে আসছি । পুজোর কটা দিনে আমাদের ভালোই কেটে যায় ।"
পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে
জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের দুর্গাপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে । পুজোর কাজে ব্যস্ত পরিবারের সদস্যরা ৷ রাজবাড়ির সদস্য লিণ্ডা বসু বলেন, "নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের পুজো হয়ে থাকে । চারদিনই মাকে আমরা আমিষ ভোগ দিয়ে থাকি । দশমীর দিন স্পেশাল ভোগ দেওয়া হয় । ইলিশ মাছ, পুঁটি মাছ ভাজা, শাপলার ঝোল, পান্তা ভাত থাকে ভোগে । দশমীর দিন লাখো মানুষের সমাগম হয় এখানে । পুলিশি নিরাপত্তা তো থাকেই তার সঙ্গে স্থানীয়রাও থাকেন । মা সবাইকে ডেকে আনেন । পুজোর প্রস্তুতি চলছে ।"
পর্যটকদের ভিড়
রাজবাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে এখানে আসেন দর্শানার্থী থেকে পর্যটকরা । পাঁচ শতাধিক বছরের এই প্রাচীন পুজোকে ঘিরে আজও শহরবাসীর আবেগ জড়িয়ে আছে । স্থানীয় বাসিন্দা ঋদম বর্মন বলেন, "এবার রাজবাড়ির পুজো 516তম বর্ষ । দেখতে এলাম কেমন পুজোর প্রস্তুতি চলছে । একটা নষ্টালজিক ব্যপার রয়েছে । আমাদের জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য এই পুজো । জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির পুজোর একটা আলাদা মাত্রা আছে । এই পুজো ছাড়া ভাবাই যায় না । অন্য জায়গায় পুজোর জাঁকজমক থাকলেও রাজবাড়ির প্রতিমাকে আগে দর্শন করতেই হয় ।"
পর্যটক জানকী বিশ্বকর্মার কথায়, "আমি শিলিগুড়িতে ঘুরতে এসেছিলাম । সেখান থেকে জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির পুজোর প্রস্তুতি দেখতে এলাম ।জলপাইগুড়ি অনেকদিন পর এলাম । এখানে এসে রাজবাড়ি না দেখতে এলে অনেক কিছুই মিস করা হয় । এখানে এসে ভালো লাগছে ৷"