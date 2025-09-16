ETV Bharat / state

জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে উমার সঙ্গে পূজিতা জয়া-বিজয়া, হত নরবলি

জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোয় আগে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল ৷ বর্তমানে পুজোর নিয়ম থেকে ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোস ৷

Jalpaiguri Baikunthapur Rajbari
জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2025 at 8:16 PM IST

5 Min Read
জলপাইগুড়ি, 16 সেপ্টেম্বর: জেলার পুজোগুলির থেকে এই দুর্গা পুজো কিছুটা আলাদা ৷ জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে মা দুর্গার সঙ্গে পূজিতা হন তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়া । তাঁরা মূলত শান্তির প্রতীক হিসেবেই প্রত্যেক বছর পূজিতা হয়ে থাকেন এখানে । জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের এবারের পুজো 516তম বর্ষে পদার্পণ করল ৷ চলছে উমার আরাধনায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ।

রাজবাড়ির পুজোর ইতিকথা

কথিত আছে, 1510 সালে জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজ পরিবারের দুই ভাই বিশু সিংহ ও শিশু সিংহ রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন । সেসময় রায়কত বংশের রাজধানী ছিল অবিভক্ত বাংলার সুবর্ণপুরে । সেখানেই পুজো চালু হয় । পরে এই বৈকুন্ঠপুর রাজ্যের রাজধানী জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর পাড়ে স্থানান্তরিত হয় পুজোটি । তারপর থেকেই জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে আজও পুরনো রীতি মেনেই পুজো হয়ে আসছে ।

জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে উমার সঙ্গে পূজিতা জয়া ও বিজয়া (ইটিভি ভারত)

রাজবাড়ির পুজোর নিয়ম

মা এখানে কনক দুর্গা রূপে পরিচিত । মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী এমনকি সিংহ ও বাঘ থাকে । বৈকুন্ঠপুর রাজপরিবারের বিগ্রহ বৈকুন্ঠনাথ । তাই শ্রীকৃষ্ণের পুজো করেই কাঠামো পুজো হয় । প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে কাঠামো পুজো হয় জন্মাষ্টমীর পরের দিন । ওইদিন আয়োজন করা হয় নন্দ উৎসব ও ঐতিহ্যবাহী কাদা খেলার । রাজপরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে পূর্ণ নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে হয় দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা । কাদা খেলার মাটি রেখে দেওয়া হয় ৷ পরে সেই কাদা দিয়েই বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ করা হয়, যা উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন ।

রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো এবার 516তম বর্ষে পদার্পণ করল । রাজা ও রাজ্যপাট না থাকলেও আজও প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই পুজো হয়ে থাকে এখানে । রাজবাড়ির প্রতিমা তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা । মা দুর্গার পাশেই থাকেন তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়া । মা যখন মর্ত্যে আসেন তখন জয়া বিজয়াকে নিয়েই আসেন । এটা জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতেই এটা আছে, অন্য কোথাও দেখা যায় না । জয়া ও বিজয়া শান্তির প্রতীক । জন্মাষ্টমীর সময় শ্রীকৃষ্ণের পুজোর পর কাদা খেলার মাটি রেখে দিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয় ।"

Jalpaiguri Baikunthapur Rajbari
516তম বছরের পুজো জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির (নিজস্ব ছবি)

কালিকাপুরাণ মতে উমার পুজো

এখানে কালিকাপুরাণ মতে দেবী দুর্গার পুজো হয়ে থাকে । বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে এই পুজো হয় ৷ রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "মহালয়ার দিন আমাদের মন্দিরে মা কালীর পুজো হয় । সেদিনই মা দুর্গার চোখ আঁকা হয় ৷ অষ্টধাতুর দুর্গার মূর্তির সঙ্গেই উমার প্রতিমারও চোখ আঁকা হয় । সেদিন মাকে প্রথমে সুতির শাড়ি পরানো হয় ৷ পরে তাকে বেনারসি শাড়িতে সাজিয়ে তোলা হয় ৷ আগে অসম ও কলকাতা থেকে কাপড় আসত । এবার কলকাতা থেকে মায়ের মূর্তির কাপড় আসছে ৷ কার্তিক থেকে গণেশ-সহ বাকিদের কাপড় এবং ঘটের কাপড় আসবে অসম থেকে ৷ বাংলাদেশ থেকে আসবে চাঁদোয়া । সোনার দুর্গা আমাদের নিত্য পূজিতা ৷ প্রতিপদ থেকেই আমাদের দুর্গাপুজা শুরু হয় ।"

Jalpaiguri Baikunthapur Rajbari
জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ি (নিজস্ব ছবি)

পুজোয় আমিষ ভোগের চল

পুজোর চারদিনই উমাকে আমিষ ভোগ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে । এখনও তেমনটাই হয়ে আসছে ৷ সপ্তমী থেকে দশমী পাঁচ রকমের ভাজা ও মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় । ভোগে থাকে পোলাও, ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে ইলিশ মাছ, বোয়াল থেকে চিতল মাছ । পাশাপাশি দশমীর দিন দুর্গাকে ভোগে ইলিশ মাছ, কচু শাক, পান্তাভাত থেকে শাপলা দেওয়া হয় ।

Jalpaiguri Baikunthapur Rajbari
দেবী এখানে কনক দুর্গা রূপে পরিচিত (নিজস্ব ছবি)

পাঁঠা ও পায়রা বলির চল

একসময়ে এই রাজবাড়িতে নরবলির চল ছিল ৷ তবে যুগের সঙ্গে সেই নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে ৷ এখনও অর্ধরাত্রিতে রাজবাড়ির পুজোয় বলি প্রথা রয়েছে ৷ পাঁঠা বলির পাশাপাশি বলি দেওয়া হয় পায়রাও ৷

Jalpaiguri Baikunthapur Rajbari
ছেলে-মেয়ে ও সখীদের নিয়ে রাজবাড়িতে উমা (নিজস্ব ছবি)

রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "পুজো রাজ আমলে যেভাবে হত সেইভাবেই করা হয় । অর্ধরাত্রিতে নরবলি হত আগে । এখন অর্ধরাত্রিতে পুজো হলেও চালের গুঁড়ো দিয়ে মণ্ড বানিয়ে কুশ দিয়ে বলি দেওয়া হয় ৷ সেই সময় পুজো মণ্ডপ ঘিরে দেওয়া হয় । রাজপরিবারের সদস্য ছাড়া কাউকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না । তার পাশাপাশি চার জোড়া পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয় । আমাদের বংশ পরম্পরায় এখানে আমরা পুজো করে আসছি । পুজোর কটা দিনে আমাদের ভালোই কেটে যায় ।"

Jalpaiguri Baikunthapur Rajbari
জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ি (নিজস্ব ছবি)

পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে

জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের দুর্গাপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে । পুজোর কাজে ব্যস্ত পরিবারের সদস্যরা ৷ রাজবাড়ির সদস্য লিণ্ডা বসু বলেন, "নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের পুজো হয়ে থাকে । চারদিনই মাকে আমরা আমিষ ভোগ দিয়ে থাকি । দশমীর দিন স্পেশাল ভোগ দেওয়া হয় । ইলিশ মাছ, পুঁটি মাছ ভাজা, শাপলার ঝোল, পান্তা ভাত থাকে ভোগে । দশমীর দিন লাখো মানুষের সমাগম হয় এখানে । পুলিশি নিরাপত্তা তো থাকেই তার সঙ্গে স্থানীয়রাও থাকেন । মা সবাইকে ডেকে আনেন । পুজোর প্রস্তুতি চলছে ।"

Jalpaiguri Baikunthapur Rajbari
বলি প্রথার চল রয়েছে রাজবাড়িতে (নিজস্ব ছবি)

পর্যটকদের ভিড়

রাজবাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে এখানে আসেন দর্শানার্থী থেকে পর্যটকরা । পাঁচ শতাধিক বছরের এই প্রাচীন পুজোকে ঘিরে আজও শহরবাসীর আবেগ জড়িয়ে আছে । স্থানীয় বাসিন্দা ঋদম বর্মন বলেন, "এবার রাজবাড়ির পুজো 516তম বর্ষ । দেখতে এলাম কেমন পুজোর প্রস্তুতি চলছে । একটা নষ্টালজিক ব্যপার রয়েছে । আমাদের জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য এই পুজো । জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির পুজোর একটা আলাদা মাত্রা আছে । এই পুজো ছাড়া ভাবাই যায় না । অন্য জায়গায় পুজোর জাঁকজমক থাকলেও রাজবাড়ির প্রতিমাকে আগে দর্শন করতেই হয় ।"

Jalpaiguri Baikunthapur Rajbari
জোরকদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি (নিজস্ব ছবি)

পর্যটক জানকী বিশ্বকর্মার কথায়, "আমি শিলিগুড়িতে ঘুরতে এসেছিলাম । সেখান থেকে জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির পুজোর প্রস্তুতি দেখতে এলাম ।জলপাইগুড়ি অনেকদিন পর এলাম । এখানে এসে রাজবাড়ি না দেখতে এলে অনেক কিছুই মিস করা হয় । এখানে এসে ভালো লাগছে ৷"

