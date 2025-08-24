কলকাতা, 24 অগস্ট: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর নামে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বাস্তুহারা করার চক্রান্ত চলছে ৷ এই অভিযোগে সরব হয়ে পথে নামল জাতীয় বাংলা পরিষদ । অবিলম্বে SIR প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন থেকে রাসবিহারী মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করে তারা । শুধু এসআইআর নয়, ভিনরাজ্যে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালির পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর 'অত্যাচার, নিপীড়ন ও ভাষা সন্ত্রাস' বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে মিছিল থেকে ।
জাতীয় বাংলা পরিষদের সভাপতি অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, এখানে ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস সবকিছুর অস্তিত্বের উপরেই সংকট তৈরি করা হচ্ছে । গোটা বাঙালির জাতিসত্তাকে সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংস করার এই পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি । বলতে কোনও দ্বিধা নেই, এসআইআর-এর নামে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । যা কেবল একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক গণহত্যার অস্ত্র । এসআইআর-এর নামে তাদের লক্ষ্য বাংলার পরিচয়, ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা এবং এর পরিবর্তে এককেন্দ্রিক উত্তর ভারতীয় হিন্দি প্রধান সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়া ।"
ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হস্টেলের পড়ুয়াদের হেনস্তার কথাও তোলেন অরিন্দম বিশ্বাস । তাঁর দাবি, "বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালির উপর ভাষা সন্ত্রাস ও নির্বিচারে অত্যাচার চলছে । আমাদের রাজ্যেই, খাস কলকাতার বুকে শিয়ালদহ কারমাইকেল হস্টেলের পড়ুয়দের উপর শিয়ালদহেরই শিশির মর্কেটের ব্যবসায়ীদের একাংশ যে অত্যাচার করল, এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় বাংলা পরিষদের লড়াই বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য । প্রতিটি বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । বাঙালির গর্ব অক্ষত রাখতে এবং সংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষক, ছাত্র, সংবাদিক ও আপামর বাঙালিদের একত্রিত হয়ে এই লড়াইয়ে সামিল হওয়া দরকার ।"
অন্যদিকে, কারমাইকেল হস্টেলের যে সমস্ত ছাত্রদের গায়ে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, তাঁদের কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শুক্রবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় ইমার্জেন্সিতে । এরপর শনিবার দুপুরে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে জরুরি ভিত্তিতে নিয়ে যাওয়া হয় । ইতিমধ্যেই তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং পরপর পরীক্ষা রয়েছে । শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য ভর্তি করাতেই হবে, এমন পরিস্থিতি থাকলেও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে আপাতত আক্রান্তদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ।