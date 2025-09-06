'উত্তমস্মৃতি' বিজড়িত জাড়া জমিদার বাড়ি, সন্ধিপুজোয় সিঁদুর খেলার রীতি মেনেই 226 বছরে পা

'উত্তমস্মৃতি' বিজড়িত জাড়া জমিদার বাড়ি, সন্ধিপুজোয় সিঁদুর খেলার রীতি মেনেই 226 বছরে পা
রাজবাড়ির ভগ্নপ্রায় স্থাপত্যে জেগে রয়েছে জাড়া জমিদার বাড়ির ইতিহাস। মহানায়ক উত্তমকুমারের স্মৃতিবিজড়িত পুজোর ইতিহাস তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুনীল দাস ৷
Published : September 6, 2025 at 8:36 PM IST
জাড়া (পশ্চিম মেদিনীপুর), 6 সেপ্টেম্বর: জমিদারির অস্তাচলে গেলেও 226 বছর ধরে ঐতিহ্য ও পরম্পরা টিকিয়ে রেখেছেন জাড়া রাজবাড়ির বংশধররা ৷ গ্রামের মানুষকে একত্রিত করার জন্য শুরু হয়েছিল এই জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। পরে একাধিক মনীষী ও ভিভিআইপিরা এসেছেন এই পুজোকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তুলতে । সেই তালিকায় রয়েছেন, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার ৷
বিপ্লবী শহর পশ্চিম মেদিনীপুরের আনাচেকানাচে বিপ্লবীদের যেমন বাড়ি-ঘর রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে একাধিক ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোর ৷ জাড়া রাজবাড়ির ভগ্নপ্রায় স্থাপত্যে আজও উঁকি দিচ্ছে ইতিহাস ৷ ফাটল ধরা, আধভাঙা, শ্যাওলা পড়া দালানকোঠা জানান দেয় তার প্রাচীনত্ব। 200 বছরেরও বেশি পুরনো জৌলুস হারিয়েছে ঠিকই কিন্তু বর্ষার টানা বৃষ্টিতে জেলার একাংশ প্লাবিত হলেও ঠাই দাঁড়িয়ে জাড়া জমিদার বাড়ি ৷
পুজো কেন ঐতিহাসিক ?
একসময় কামান দেগে, বলি প্রথা দিয়ে, জমিদার বাড়ির 'শাসনে' এই পুজো অনুষ্ঠিত হত ৷ এখন কোনওরকমে টিকে রয়েছে জাড়া জমিদার বাড়ির পুজো ৷ কথিত আছে পলাশীর যুদ্ধেরও আগে এই জমিদার বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা 1 নম্বর ব্লকের জাড়া গ্রামের জমিদার বাড়ির রায়বাবুদের দুর্গাপুজো আজও বহন করে চলেছে ঐতিহ্য ৷
রায়বাড়ি 'রাজা'র তকমা পেলেন কীভাবে ?
বর্তমান প্রজন্মের তথ্য অনুযায়ী 1155 বঙ্গাব্দে (1748 খ্রিস্টাব্দ) জাড়া জমিদার বাড়ির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাম গোপাল রায়। পরবর্তী সময়ে তাঁর ছেলে রাজা রাজীবলোচন রায় বর্ধমান রাজার থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন ৷ তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং বিচক্ষণ। সংস্কৃত ভাষা ও পারস্য ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে জমিদারি আরও বিস্তার লাভ করে ৷ তিনিই জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে পুজোয় বহু মনীষী আমন্ত্রিত হতেন বলে জানান জমিদার বাড়ির বর্তমান সদস্যরা।
রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বিজড়িত জাড়া জমিদার বাড়ি
কারণ সেইসময় বাংলা ছিল স্বাধীনতার এক পীঠস্থান ও পটভূমি। এইসঙ্গে বহু মনীষীদের এবং বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল মেদিনীপুরে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জমিদার রাজীবলোচন রায়ের বন্ধু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর যাতায়াতের পাশাপাশি রাজীবলোচনের সখ্যতা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও। জমিদার বাড়ির আমন্ত্রণে জাড়া স্কুলের স্থাপনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সে সময় এই জমিদার বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন বিদ্যাসাগার ৷ শোনা যায়, পরবর্তীকাল মহানায়ক উত্তম কুমারেরও যাতায়াত ছিল এই বাড়িতে। এমনকী জাড়া জমিদার বাড়িতে মহানায়ক উত্তমকুমার তাঁর 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবির শুটিং করেছিলেন ৷
মহানায়ক উত্তমকুমারের 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'র শুটিং রায়বাড়িতে
এই জাড়ার জমিদার বাড়িতে কবি গানের আসর বসত ৷ 1826-27 সাল নাগাদ বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা নাকি এই গান বেঁধেছিলেন, যা 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবিতেও তুলে ধরা হয় । "কেমন করে বললি জগা/ জাড়া গোলোক বৃন্দাবন/ এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা/ চৌদিকে তার বাঁশের বন। কবিগানের এমনই এক দৃশ্যপট আমরা পাব অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি সিনেমায়। সিনেমার কবিগানের দৃশ্যে এক রাজবাড়ির মন্দিরকোঠা দেখানো হয়েছিল ৷ সেই মন্দির প্রাঙ্গণ অন্য কোথাও না, এই জাড়া গ্রামের রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের জাড়াগ্রামে সেই প্রাঙ্গণ আজ অবলুপ্তির দিন গুনছে ৷
জমিদার বাড়ির পুজোর বিশেষত্ব
- অন্যান্য জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোর পাশাপাশি এই জাড়া জমিদার বাড়ির বিশেষত্ব ছিল অন্যরকম। রুপোর পালকিতে করে গ্রামের একটি পুকুরে শোভাযাত্রা করে নবপত্রিকা স্নান হত ৷
- এই জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজোর পাশাপাশি কালী, বিষ্ণু দেবতা, শিব-সহ একাধিক দেবদেবীর মূর্তির পুজো হত ৷ যার মন্দির এখনও রয়েছে।
- বৈষ্ণব মতে, জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজোয় কোনও বলিপ্রথা নেই। তিন বেলা ভোগ দিয়ে দশভুজাকে নিত্যসেবা দেওয়া হয়। আগে এই পুজোর সময় কবি গানের আসর ও যাত্রাপালা চলত। এলাকার মানুষের খাওয়ানোর জন্য বসত লঙ্গরখানা।
- জমিদার বাড়ির 21টি পরিবার এখনও বসবাস করেন এখানে, তবে সবক'টি পরিবারেরই অধিকাংশ সদস্যই এখন কর্মসূত্রে থাকেন ভিনরাজ্য বা ভিনদেশে। তবে পুজোর সময় অনেকেই জমিদার বাড়িতে ফেরেন ৷
- জমিদার বাড়িতে পুজোর দিনগুলিতে মায়ের ভোগ রান্না থেকে নাড়ু তৈরিতে একমাত্র অগ্রাধিকার পান পরিবারের মহিলারই।
- মহাষ্টমীর দিন ব্রাহ্মণভোজন এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করেন রাজবাড়ির সদস্যরা।
- সন্ধিপুজোর সিঁদুরখেলায় এখনও আসেন অগণিত দর্শনার্থী।
জাড়া জমিদার বাড়ি এখন ভগ্নপ্রায়
রাজবাড়ির ভগ্নপ্রায় স্থাপত্যে স্পষ্ট ইতিহাস। বর্ষার মরশুমে টানা বৃষ্টি এবং এলাকার একাংশ প্লাবিত হলেও রয়ে গিয়েছে জমিদার বাড়ির বিশাল প্রাসাদ, যা এখন ভগ্নপ্রায় ও আগাছায় ঢাকা । জমিদার বাড়ির 21টি পরিবার এখনও বসবাস করেন এখানে, তবে সবক'টি পরিবারেরই অধিকাংশ সদস্যই এখন কর্মসূত্রে থাকেন ভিনরাজ্য বা ভিনদেশে । তবে পুজোর সময় অনেকেই জমিদার বাড়িতে ফেরেন ৷
জৌলুস হারালেও পুজোয় কোনও ঘাটতি রাখে না রায়বাড়ির বর্তমান প্রজন্ম
পুজোয় আগের মতো জৌলুস না-থাকলেও এখনও সমস্ত রীতিনীতি মেনেই পুজোর আয়োজন করে থাকেন বর্তমান সদস্যরা। আগের মতো 15-16টি গ্রামকে খাওয়ানো না-হলেও এলাকার কিছু মানুষের জন্য নরনারায়ণ সেবা দেওয়া হয়। বিসর্জনের দিন পরিবারের সকল সদস্য মিলে বিষাদের সুরে গান গেয়ে দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের পুকুরে ৷ উমার মর্ত্যে আগমনে আসতে বাকি মাত্র 21 দিন ৷ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই শুরু হয়েছে পুজোর প্রস্তুতি। চারিদিকে বাঁশ বাঁধার সঙ্গে চলছে রাজবাড়ির প্রতিমা তৈরির কাজ।
পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য
বর্তমান প্রজন্ম চঞ্চল রায় ও অভিজিৎ রায়রা বলেন, "বাড়ির প্রধান বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য ও পরম্পরা। বাড়ির সদস্যরা যে যেখানেই থাক পুজোর ক'টা দিন চুটিয়ে উপভোগ করেন এই বাড়িতে। শুধু যে আমাদের বাড়ি তেমনটা নয়, তার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত মানুষ অংশগ্রহণ করেন ৷ পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। প্রথম থেকেই এই পুজোয় বিভিন্ন মনীষী ও বিপ্লবীদের আসা-যাওয়া ছিল ৷ এসেছিলেন মহানায়ক উত্তম কুমার । তাঁর স্মৃতি বিজড়িত এই পুজো আজও বয়ে বেড়াচ্ছি আমরা।"
পরিবারের গূহবধূ যামিনী রায় বলেন, "পুজো বহু পুরনো। শাশুড়ির কাছ থেকে তার গল্প শুনে এসেছি। এই পুজোয় মেয়েদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। নবপত্রিকা স্নান থেকে পুজোর বিসর্জন পর্যন্ত মেয়েরাই মূল ভূমিকা পালন করে। তবে আগের মত জৌলুস নেই, কিন্তু পুজো হয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে। এ বছর টানা বৃষ্টিতও আমাদের বাড়ির পুজোতে কোনও ঘাটতি থাকছে না।"