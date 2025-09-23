ETV Bharat / state

বিন্ধ্য পর্বত থেকে বিন্ধ্যবাসিনী এসেছিলেন জামুড়িয়ায়, সাধুর নির্দেশে দুর্গা পূজিতা হন পটে

পুণ্য তীর্থ বারাণসী থেকে এক সন্ন্যাসী অষ্টভুজার মূর্তি দিয়ে গিয়েছিলেন পরিবারের এক পূর্বপুরুষকে ৷ তাঁর নির্দেশ মতো আজও পটচিত্রে পূজিতা হন মা দুর্গা ৷

Durga Puja in Jamuria Iqra Village
ইকড়া গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2025 at 7:19 PM IST

4 Min Read
আসানসোল, 23 সেপ্টেম্বর: বারাণসীর এক সাধু একটি অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি দিয়েছিলেন বাড়ির এক পূর্বপুরুষকে ৷ সেই দুর্গার বাস বিন্ধ্য় পর্বতে ৷ সে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা ৷ তখন থেকে জামুড়িয়ায় ইকড়া গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা হিসেবে পূজিতা হয়ে চলেছেন দেবী ৷ এখানে দেবি পূজিত হন পটের দুর্গাচিত্রে ৷ বিশালাকার ক্যানভাসে সেবাইত শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন মা দুর্গার রূপ ৷ আর সেই পটের আঁকা ছবিতে ফি বছর দুর্গাপুজো হয় ৷

বিন্ধ্যবাসিনী কে ?

বিন্ধ্য পর্বতে অধিষ্ঠিত দুর্গার নামই বিন্ধ্যবাসিনী ৷ এই দুর্গা অষ্টভুজা ৷ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আবির্ভাব ৷ পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় দেবকীর কোলে যে কন্যা সন্তান তুলে দেওয়া হয়, তিনি ছিলেন যোগমায়া ৷ কংসের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করতে গেলে 'কংসকে কে বধ করবে' তা জানিয়েই তিনি অদৃশ্য হয়েছিলেন ৷ যোগমায়া চলে যান বিন্ধ্যাচলে ৷ সেই থেকে অষ্টভুজারূপে বিন্ধ্যাচলে তিনি পূজিতা হয়ে চলেছেন ৷ তিনিই বিন্ধ্যবাসিনী ৷ বিন্ধ্যবাসিনীর এই অষ্টভুজা রূপই যোগমায়া ৷ দেবী দশভুজা রূপ নিয়ে এই বিন্ধ্যপর্বতের শিখরেই মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন ।

ইকড়া গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পটের দুর্গাপুজো (ইটিভি ভারত)

জামুড়িয়ায় এসেছিলেন অষ্টভুজা বিন্ধ্যবাসিনী

বারাণসী থেকে এক সাধু এখানে এসে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পূর্বপুরুষ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অষ্টধাতুর তৈরি এক অষ্টভুজা বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা মূর্তি দিয়ে গিয়েছিলেন ৷ সাধু বলেছিলেন, এই অষ্টধাতুর অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি আসলে বিন্ধ্যবাসিনী ৷ বিন্ধ্য পর্বত থেকেই তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ এই দুর্গার যেন নিত্য পুজো হয় ৷ এর সঙ্গে সাধু নির্দেশ দিয়েছিলেন, দুর্গাপুজোর সময় এই বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা মন্দিরে পটে দুর্গা এঁকে তাঁকে পুজো করতে হবে ৷ জামুড়িয়ার বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা মন্দিরে প্রায় 300 বছর ধরে পটচিত্রের মাধ্যমে দুর্গার আরাধনা হয়ে আসছে ৷

৩৬ বছর ধরে ছবি আঁকছেন আলোক চক্রবর্তী

ইকড়ার বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা মন্দিরে দুর্গাপুজো চট্টোপাধ্যায় পরিবার শুরু করলেও বর্তমানে আরও কয়েকটি পরিবার পুজোর শরিক হয়েছে ৷ চক্রবর্তী পরিবারের সদস্য আলোক চক্রবর্তী গত 36 বছর ধরে এই পটের দুর্গা এঁকে চলেছেন ৷ তিনি পেশায় ইসিএলের কর্মী ৷ জামুড়িয়ার কেন্দা অঞ্চলে খনি আবাসনে থাকেন ৷ সেখানেই ক্যানভাসে রং-তুলি দিয়ে দুর্গার রূপ ফুটিয়ে তোলেন ৷ ষষ্ঠীর দিন সেই দুর্গার পটচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় ইকড়ার বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরে ৷

প্রশিক্ষণ ছাড়া দুর্গার পট আঁকেন আলোক চক্রবর্তী

আলোক কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেননি ৷ তবে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গার পট আঁকতে তাঁর কোনও অসুবিধে হয়নি কখনও ৷ তিনি বলেন, "আমার ছবি আঁকার কোনও প্রশিক্ষণ ছিল না ৷ বছরে একটিমাত্র ছবি আঁকি ৷ তা-ও আমাদের এই দুর্গা মায়ের ছবি ৷ মনে হয়, মা নিজেই আমাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নেন ৷ আমি শুধু রং-তুলি ধরে থাকি, কীভাবে পটের মধ্যে মায়ের রূপ ফুটে ওঠে, তা আমি নিজেও বলতে পারব না ৷"

প্রতিবার বদলে যায় মায়ের রূপসজ্জা

পটচিত্রশিল্পী আলোক চক্রবর্তীর কথায়, "প্রতি বছরই মায়ের রূপ অন্য রকমের হয় ৷ কোনও বছর প্রাকৃতিক দৃশ্য দিয়ে তৈরি হয় আলার কোনও বছর মায়ের রূপ হয় সাবেকি ৷" এ বছর পটচিত্রে মায়ের পোশাক ও মুখের মধ্যে আদিবাসী রূপ-সংস্কৃতির একটি ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলে জানালেন তিনি ৷ পটচিত্রের এই দুর্গা আঁকতে আলোক চক্রবর্তীর প্রায় দু'মাস সময় লেগেছে ৷ অ্যাক্রিলিক রঙ দিয়ে এই ছবি আঁকা হয়েছে ৷ ষষ্ঠীর দিন জামুড়িয়ার বিন্ধ্যবাসিনী পটচিত্র দুর্গা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবে ৷ দুর্গাপূজার পর পটচিত্র ছবি থেকে যাবে সারা বছর ৷ পুরনো ছবি দশমীর দিন ভাসান দিয়ে দেওয়া রীতি ৷

পুজোর নিয়ম

জামুড়িয়ার বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা মন্দির বর্তমানে একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত ৷ পটে দুর্গাপুজো হলেও এখানে পুজোর বাকি নিয়ম একই রকমের ৷ ষষ্ঠী, সপ্তমী অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে দুর্গাপুজোর সমস্ত নিয়ম-রীতি এখানে পালিত হয় ৷ অষ্টমী ও নবমীতে পাঁঠা বলিদানের নিয়ম-রীতি রয়েছে ৷ নবমীতে বিরাট ভোগের আয়োজন করা হয় ৷ সেই ভোগের প্রসাদ পেতে কয়েক হাজার মানুষ বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরে আসেন ৷

বর্তমানে পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে নির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সেই সময় চট্টোপাধ্যায় পরিবার খুব স্বচ্ছল ছিল না ৷ প্রতিমা গড়ার যথেষ্ট অর্থ ছিল না ৷ তাই সাধুর নির্দেশে পটচিত্রের মাধ্যমে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল ৷ সেই নিয়ম আজও চলছে ৷ এখনও পর্যন্ত আমরা পটচিত্রের মাধ্যমে দুর্গাপুজো করে চলেছি ৷ দুর্গাপুজোর নিয়ম সবই এক ৷ পুজোয় আমাদের পরিবারের সবাই গ্রামে ফিরে আসে ৷ গ্রামের সবাই এই পুজোয় আনন্দ করে ৷" পারিবারিক উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষেরও একটি আনন্দ উৎসবের ঠিকানাৈ হয়ে উঠেছে জামুড়িয়ার বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা মন্দিরের এই পটের দুর্গাপুজো ৷

