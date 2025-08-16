জলপাইগুড়ি, 16 অগস্ট: উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজো । এই পুজোতে পাঁচরকমের মাছ দিয়ে আমিষ ভোগ দেওয়ার রীতি রয়েছে । এবার 515তম বর্ষে পদার্পণ করল মনসা পুজো । রবিবার থেকে শুরু হবে এই পুজো । মনসা পুজো চলবে টানা তিনদিন 17, 18 ও 19 অগস্ট ।
তার আগে এই আনন্দ উৎসব ঘিরে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি চত্বরে সাজোসাজো রব । রাজবাড়ি চত্বরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মেলার জোর প্রস্তুতি । বিশাল প্রাঙ্গণে সাজানো হচ্ছে দোকানপাট, লাগানো হচ্ছে আলোকসজ্জা, আর স্থানীয়দের পাশাপাশি দূরদূরান্তের ব্যবসায়ীরাও এসে পড়েছেন । এসেছে নাগরদোলনা, খেলনার দোকান, মিষ্টির স্টল ৷ সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে এক প্রাণবন্ত মেলার চিত্র ।
এবছরও পুজোর দিন থেকে মেলা চলবে 23 অগস্ট পর্যন্ত । উত্তরবঙ্গের প্রাচীন লোকসংস্কৃতির অন্যতম আকর্ষণ 'বিষহরি গান' পরিবেশিত হবে মেলায় । পুজোর দিনগুলিতে লোকসংস্কৃতি-সহ লোক গান পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসবেন শিল্পীরা ।
রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মেলার মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজার মেলা । প্রাচীন পরম্পরা মেনেই এই পুজো যুগের পর যুগ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । 17 অগস্ট থেকে সাতদিন পর্যন্ত মেলার আয়োজন করা হয়েছে । এখানে প্রাচীন বিষহরি পালক গান হবে । অসম, বিহার থেকেও দোকানিরা আসেন মেলায় । বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি মানুষের মিলনমেলা ।"
তাঁর কথায়, "বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজোর কিছু বিশেষত্ব আছে । মনসার সঙ্গে তার বোন নেতি থাকছে । অষ্ট নাগ থাকছে । মনসার আটটি মূর্তি এখানে থাকবে । সঙ্গে বেহুলা লখিন্দর থাকবে । মনসা পুজোতেও আমিষ ভোগ দেওয়া হয় । পোলাও, ভাত, ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে পাঁচরকমের মাছ ভোগ দেওয়া হয় । এবছরও পুজোর আয়োজন হবে সমস্ত নিয়ম মেনে, যাতে ঐতিহ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে ।"
উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই রাজবাড়ির মনসা পুজোতে শুধু জলপাইগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ নয়, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও অসম থেকেও বহু মানুষ আসেন । মনসা পুজোকে ঘিরে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মেলবন্ধন দেখা যায় জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি চত্বরে । এদিকে মন্দির প্রাঙ্গণে মনসা দেবীর মূর্তি প্রস্তুতির কাজ চলছে জোরকদমে । শিল্পীদের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় দেবীর রূপ ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে ।