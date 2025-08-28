আলিপুরদুয়ার, 28 অগস্ট: গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লোপাট ও আর্থিক দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার পার্থসারথি দাস। তিনি জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সাব অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ৷ এক বছর আগে ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা করে জেডিএ। তারপর থেকেই পলাতক ছিলেন তিনি। ওই মামলায় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় বুধবার রাতে পার্থসারথি দাস জয়গাঁ থানায় আত্মসমর্পণ করলে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, "সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই সহকারী ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে আমরা অভিযুক্তকে রিমান্ডে নেব।" জেডিএ-র অভিযোগ উপযুক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া ছাড়া নিজের স্ত্রীকে কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল পার্থসারথি দাসের বিরুদ্ধে। এছাড়াও একটি 35 লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজ না-করিয়েই এক ঠিকাদারকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে টাকা পাইয়ে দিতেন পার্থসারথি দাস। একইসঙ্গে সংস্থার 28টি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল গায়েব করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ফলে কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে জেডিএ কর্তৃপক্ষ। এমনটা চলে একবছর ধরে ৷
বিষয়টি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার নির্দেশে ওই সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় ও তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বরখাস্ত করা হয়। বিষয়টি টের পাওয়া মাত্রই গ্রেফতারি এড়াতে গা-ঢাকা দেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা পার্থসারথি। সঙ্গে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে প্রথমে হাইকোর্টের দারস্থ হন তিনি। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়ে জেডিএকে নির্দেশ দেয়, ওই ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে । সেইমতা এফআইআর করা হয়।
গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানান ইঞ্জিনিয়ার পার্থসারথি দাস। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায় ৷ একইসঙ্গে তাঁকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয় জয়গাঁ থানার পুলিশকে। এরপর একপ্রকার বাধ্য হয়েই আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন অভিযুক্ত পার্থসারথি দাস। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত পার্থসারথি দাসকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।
পার্থসারথি দাসের গ্রেফতার প্রসঙ্গে জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, "দুর্নীতি করলে পার পাওয়া যাবে না। আমরা কোনওরকম দুর্নীতিকে যে আড়াল করতে চাই না ৷ তা এবার প্রমাণিত হয়ে গেল। আইন আইনের পথে চলবে।"