বিভূতিভূষণের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ হবে যাদবপুরের ডিজিটাল আর্কাইভে, বনগাঁর বাড়িও সংস্কার
প্রদর্শনীতে পথের পাঁচালীর পরিবারের টি-শার্ট ও পুতুল, তারানাথ তান্ত্রিক, ইছামতী, আরণ্যকের টি-শার্ট-সহ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা জিনিস রয়েছে ৷
Published : September 8, 2025 at 6:00 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: কম্পিউটারের এক ক্লিকেই পাড়ি জমানো যাবে চাঁদের পাহাড়ে ৷ কিমবা ঢুঁ মারতে পারেন আদর্শ হিন্দু হোটেলে ৷ তবে শুধু সৃষ্টিই নয়, স্রষ্টার জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা একাধিক চিঠি, পাণ্ডুলিপিও চলে আসবে আপনার হাতের নাগালে ৷ প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নথি এবার সংরক্ষণ করা হবে ডিজিটাল আর্কাইভে ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট অ্যান্ড রেকর্ড বিভাগের অধীনে এই নথি সংরক্ষণ করা হবে । যেখান থেকে সাহিত্যপ্রেমী বাঙালি-সহ গবেষকরা সহজেই সেই তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন ।
তিনি জানান, ইতিমধ্যে এ বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও বিভূতিভূষণের পরিবারের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে । খুব শীঘ্রই সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে । এর ফলে, যাঁরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে চর্চা করেন, গবেষণা করেন তাঁরা বিশেষ উপকৃত হবেন ।
কালজয়ী উপন্যাস পথের পাঁচালীর পাণ্ডুলিপি অনেকদিন আগেই ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু চাইলেই সেই পাণ্ডুলিপি যে কেউ ব্যবহার করতে পারেন না বলে অভিযোগ তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
তাঁর কথায়, "পথের পাঁচালীর পাণ্ডুলিপি ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে । কিন্তু যা শুনছি, এই পাণ্ডুলিপি হাতে পেতে হলে অনেককে অনেক কাটখড় পোড়াতে হয় । তাহলে সাধারণ মানুষের সুবিধা কী হল ? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু আমার পরিবারের নয়, সাহিত্য প্রেমিক সকল বাঙালির । ফলে, এই পাণ্ডুলিপি জনপরিসরে থাকলেও বৃহৎ অংশের মানুষ যদি সহজে তা নিয়ে গবেষণা করতে না-পারেন, পড়তে না-পারেন তাহলে তার গুরুত্ব থাকে না । আমরা চাইছি, বিভূতিবাবুর সমস্ত নথি এবং তাঁর লেখা সংরক্ষণ করা হোক ৷ ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই নিয়ে আমাদের প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে । খুব শীঘ্রই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আশা করছি ।"
শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত শহর কলকাতা এবং রাজ্যের একাধিক জায়গার সংরক্ষণ ও তার ইতিহাস মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টাও চলছে । বনগাঁ-গোপালনগরের কাছে বারাকপুরে বিভূতিভূষণের বসতবাড়ি হেরিটেজ তালিকাভুক্ত । কিন্তু যথাযথ সংস্কার বা পরিচর্যা হয় না বাড়িটির । তাই, সেই বাড়িটি সংস্কার করা হবে পরিবারের উদ্যোগেই । এই সংস্কার বা বাড়ি দেখভালের জন্য কর্মী নিযুক্ত করতে অর্থ প্রয়োজন । সেই অর্থ জোগাড়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পরিবারের তরফে । বিভূতিভূষণের জীবন, চিন্তা ও সৌন্দর্যবোধে অনুপ্রাণিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে কলকাতার যোধপুর পার্কে । গত 29 অগস্ট থেকে চলছে এই প্রদর্শনী ।
কী কী রয়েছে প্রদর্শনীতে ?
প্রদর্শনীতে রয়েছে পথের পাঁচালীর পরিবারের টি-শার্ট, পুতুল বা ম্যাগনেট; অথবা তারানাথ তান্ত্রিক, ইছামতী, আরণ্যকের টি-শার্ট; কুরুশের কাজের তিতপল্লা বা সোঁদালি ফুলের টেবিলক্লথ, আরও কত কী ।
তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "28 ভাদ্র, 12 সেপ্টেম্বর বিভূতিভূষণের জন্মদিন । সেই সময় থেকে আমরা চেষ্টা করব কিছু কিছু জিনিস বনগ্রাম-গোপালনগরের কাছে বারাকপুরে অবস্থিত বিভূতিভূষণের বসতবাড়িতেও রাখতে । অনেকেই সেখানে গিয়ে খোঁজেন, কোনও স্মৃতি যদি সঙ্গে করে নিয়ে আসা যায় ! সেই কারণেই এই উদ্যোগ । সেটা হতে পারে পথের পাঁচালী বা আরণ্যকের খসড়ার ফ্যাকসিমিলি কপি (হুবহু অনুলিপি), বা পথের পাঁচালীর পরিবারের ফ্রিজ ম্যাগনেট সেট ।"
তিনি আরও বলেন, "বিভূতিভূষণের এই গ্রামই যে আসলে পথের পাঁচালীর গ্রাম, প্রচারের অভাবে আমরা তা ভুলে যাই । এখানেই অপুর বড় হওয়া, এখানেই কুঠির মাঠ, ইছামতী, এখানেই সেই ঘর যেখানে বিভূতিভূষণ বেড়ে উঠেছিলেন । বর্তমান বসতবাড়ির প্রায় পাশেই রয়েছে সেই পুরনো ভিটের জমি, সেটিকেও ধীরে ধীরে সংস্কার করার ইচ্ছে রয়েছে । অনেক পরিকল্পনা আছে, তবে আপনাদের সহায়তা ছাড়া তা সম্ভব নয় । এই উত্তরাধিকার আমাদের একার নয়, সমগ্র বাঙালির । বাংলা সাহিত্যের এই পীঠস্থানের আমরা কেবল সেবায়েত ।"