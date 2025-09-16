যাদবপুরে ছাত্রী মৃত্যুতে হুঁশ ফিরল ! বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তায় জোর

যাদবপুরে ছাত্রী মৃত্যুতে হুঁশ ফিরল ! বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তায় জোর
যাদবপুরে ছাত্রী মৃত্যুর জের ৷ ক্যাম্পাসের ভিতরের জলাশয়গুলির ধারে বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ৷ সেই সঙ্গে, আগামীতে অনুষ্ঠানের নিয়ম তৈরির সিদ্ধান্ত ৷
Published : September 16, 2025 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: যাদবপুরে ছাত্রী মৃত্যুর জের ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই নড়েচড়ে বসল কর্তৃপক্ষ ৷ ক্যাম্পাসের ভিতরের জলাশয়গুলিতে বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তারা ৷ সেই সঙ্গে, আগামী দিনে অনুষ্ঠানের নিয়ম বিধি তৈরির সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ ৷ পাশাপাশি, ছাত্রীর খুনের ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হল কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগকে । এমনটাই জানালেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার ৷
যাদবপুরের তৃতীয় বর্ষের ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী অনামিক মণ্ডলের রহস্যমৃত্যুর 4 দিন কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু এখনও সুরাহা হয়নি ৷ এই আবহে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷ সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও অনুষ্ঠান কেন চলছিল ? ক্যাম্পাসের ভিতরের জলাশয়গুলিতে পর্যাপ্ত সুরক্ষা নেই কেন ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয় ৷ বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানোয় আরও জোর দেওয়া হয়েছে ৷
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত বলেন, "আমরা একটা কমিটি তৈরি করছি । এই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিয়ম নীতিগুলি নিয়ে একটি রেগুলেশন তৈরি করবে । আর সেটা যাতে ঠিকভাবে পালন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই দিকে নজর রাখবে ।" বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এদিনের বৈঠকে একটি চিঠি দেয় কর্তৃপক্ষ ৷
পাশাপাশি, সিসিটিভি ক্যামেরা সংক্রান্ত বিষয়ও চিঠিতে উল্লেখ করা হয় ৷ এই প্রসঙ্গে অমিতাভ দত্ত বলেন, "কবে উপাচার্য নিয়োগ করা হবে, সেই নিয়ে আমরা অপেক্ষা করে আছি ৷ কারণ, একমাত্র উপাচার্য নিয়োগ হলেই আমরা এক্সিকিউটিভ মিটিং করতে পারব । বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পদগুলি খালি রয়েছে, উপাচার্য নিয়োগ হলে সেখানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যাবে ।"
সম্প্রতি ক্যাম্পাসে মাদকদ্রব্য নিয়ে প্রবেশ রুখতে নির্দেশিকার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ তবে এই প্রথম নয়, দু'বছর আগেও এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, তারপরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি । এই বিষয়ে অমিতাভ দত্ত বলেন, "কিছুদিন নিয়ম রক্ষার পর হয়তো মাঝেমধ্যে শিথিল হয়ে যায় । পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী না-থাকার কারণে এমনটা হয় ।" তবে এই সমস্যার সমাধানে একটি দল তৈরি করে সন্ধ্যাবেলায় ক্যাম্পাসের কিছু জায়গা পরিদর্শনের চিন্তা ভাবনা করা হবে বলে জানান তিনি ৷
যাদবপুরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে । মৃত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা সোমবার কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন । পরে সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা সোজা চলে যান যাদবপুর থানায় । লালবাজার সুত্রে খবর, মৃত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে ৷
এদিকে, তদন্তকারীদের আতশকাচের তলায় বিশ্ববিদ্যালয়েরই 7 পড়ুয়া ৷ তদন্তে নেমে রবিবার ওই সাতজন ছাত্রকে তলব করে কলকাতা পুলিশ । এর মধ্যে 3 জনকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন গোয়েন্দারা । তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে । বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ-উপাচার্য জানান, ক্যাম্পাসের সমস্ত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ইতিমধ্য়েই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও ছাত্রীর দেহ যেখান থেকে উদ্ধার করা হয় সেখানে কোনও সিসি ক্যামেরা নেই ৷ ফলে বৃহস্পতিবার ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতে আরও কিছুটা সময় লাগবে তদন্তকারীদের ৷