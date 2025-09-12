যাদবপুরে ছাত্রীর রহস্য-মৃত্যু, শুরু রাজনৈতিক তরজা
আবারও রহস্য-মৃত্যু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার ৷ ঘটনায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ৷
Published : September 12, 2025 at 7:27 AM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: অনুষ্ঠান চলাকালীন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর রহস্য-মৃত্যু। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত দশটার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে ঝিলপাড় থেকে অচৈতন্য অবস্থায় ওই ছাত্রীকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘো৷ষণা করেন ৷ ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীর বাড়ি নিমতায় ৷ সে সময় এসএফআই আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান চলছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনা ঘিরে রাত থেকেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ৷ ছাত্রী-মৃত্যুর ঘটনার যথাযথ তদন্তের দাবি তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর মতো বিষয়কে হাতিয়ার করে তোপ দেগেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ । তাদের তরফে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, এই ঘটনা থেকে আবারও বোঝা গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানো থেকে শুরু করে পুলিশ আউট পোস্ট তৈরি করা কতটা জরুরি ৷
একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দিল, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে শাসক শিবিরের ছাত্র সংগঠনের তরফে ৷ উল্লেখ করা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য না থাকার বিষয়টিও ৷ এই ছাত্র সংগঠনের আরও দাবি, কর্তৃপক্ষের নজরদারি এড়িয়ে যাদবপুরের ক্যাম্পাসে রাত পর্যন্ত নানা অসামাজিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে ৷
টিএমসিপি'র রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য সোশাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে লিখেছেন, "এটি অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক । দু'বছর আগে আমরা একটি মৃত্যু দেখেছি, আজ আবার একজন। ক্যাম্পাসে সিসিটিভি লাগানো ও স্থায়ী পুলিশ পোস্টিং আমাদের বরাবরের দাবি। এইগুলো স্বাভাবিক মৃত্য নয়। যারা সিসিটিভি লাগানো ও পুলিশ পোস্টিং-এর বিরুদ্ধে, তারা এর দায়ভার এড়াতে পারে না। আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহুর্তে স্থায়ী উপাচার্যের অভাবে কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছ। আমরা অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা মনোনীত স্থায়ী উপাচার্য চাই।"
যাদবপুুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো ঘিরে তরজা মোটেই নতুন কোনও বিষয় নয় ৷ এক দশক আগে হওয়া 'হোক কলরব' আন্দোলনের সময় থেকেই একাধিকবার এ নিয়ে চর্চা হয়েছে ৷ পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির হস্টেল ও গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয় ৷ আরও পরে চলতি বছরের মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যত্রও সিসিটিভি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷ কোথায় কোথায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে তা ঠিক করতে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু হয় ৷ ঠিক হয়, কোথায় কোথাও সিসিটিভি ক্যামেরা বসবে তা আলোচনার মাধ্য়মে ঠিক করবে ওই কমিটি ৷