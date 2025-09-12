ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর পর ফের প্রশ্নের মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা

ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর পর ফের প্রশ্নের মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ আসে সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করা ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স৷ তারা পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠক করে৷ সেই বৈঠকেও সিসিটিভি ক্যামেরা ও নিরাপত্তারক্ষীর অভাবের বিষয়টি ওঠে৷
Published : September 12, 2025 at 3:19 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের এক পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু হয়েছে৷ এবার ক্যাম্পাসের মধ্যেই একটি ঝিল থেকে উদ্ধার হয়েছে এক ছাত্রীর দেহ৷ এই ঘটনায় নতুন করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে৷ ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে৷
উল্লেখ্য, বছর দুয়েক আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে এক ছাত্রের রহস্যমৃত্যু হয়৷ সেই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয় বাংলা৷ ছাত্র-বিক্ষোভেও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়৷ ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি ওঠে৷ সেই নিয়েও চলে টানাপোড়েন৷ ক্যাম্পাসের মধ্যে কেন সিসিটিভি ক্যামেরা বসবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে৷
সূত্রের খবর, শেষপর্যন্ত ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত হয়৷ এখনও পর্যন্ত 30টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসেছে৷ তবে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদবপুর ক্যাম্পাস ছাড়াও সল্টলেক ক্যাম্পাস, হস্টেলেও বসেছে৷ এর জন্য খরচ হয়েছে 37 লক্ষ টাকা৷ রাজ্য সরকারই সেই টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাদ্দ করে৷
এখনও অধিকাংশ জায়গায় সিসিটিভি বসানো সম্ভব হয়নি৷ বৃহস্পতিবার রাতে যে ঝিল থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়, সেখানে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না বলেই জানা গিয়েছে৷ কিছুটা দূরে ক্যামেরা রয়েছে৷ এখন সেই ক্যামেরাই ভরসা তদন্তকারীদের৷ জানা গিয়েছে, আরও 70টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রয়োজন রয়েছে৷ এর জন্য 68 লক্ষ টাকার প্রয়োজন৷ যার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সরকারকে চিঠিও দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়।
তাছাড়া দু’বছর আগের ওই ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার পর রাতে ক্যাম্পাসে পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়৷ বৃহস্পতিবার রাতেও পেট্রোলিং হয়েছে৷ কিন্তু পেট্রোলিংয়ের জন্য যত নিরাপত্তারক্ষী প্রয়োজন, তা এই মুহূর্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নেই৷ ফলে ঘটনার সময় নিরাপত্তারক্ষীরা সেখানে ছিলেন না বলেই মনে করা হচ্ছে৷
শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত বলেন, "সিসিটিভি বিষয়ে রাজ্যকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমারা সীমিত সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে কাজ করছি। গতকাল রাতে পেট্রোলিং দল ছিল৷ কিন্তু হতে পারে সেই সময় ওই স্থানে ছিল না। এখন সব থেকে বড় সমস্যা নিরাপত্তারক্ষীর অভাব। আশা করব শীঘ্রই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য যোগদান করবেন। তাহলে যেসমস্ত শূন্যপদ আছে, সেইগুলো দ্রুত পূরণের জন্য পদক্ষেপ করা হবে। সরকারের সঙ্গে আমারও বেশি করে নিরাপত্তার জন্য কথা বলব।"
এদিকে এই পরিস্থিতির মধ্যেই এদিন সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করা ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের লক্ষ্য হল পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতি এবং চরম পদক্ষেপ করা নিয়ে আলোচনা করা। এই নিয়ে তারা কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। প্রথম দফার বৈঠকে 60 জন পড়ুয়াকে ডাকা হয়। সেই বৈঠকে একাধিক বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন পড়ুয়ারা।
সেখানেও সিসিটিভি ক্যামেরার অপ্রতুলতা ও নিরাপত্তারক্ষীর অভাবের বিষয়টি তুলে ধরা হয় পড়ুয়াদের তরফে৷ বৈঠকে যোগ দেওয়া এক পড়ুয়া আনিলুল মোল্লা বলেন, "আমরা বেশ কিছু দাবি টাস্ক ফোর্সের সামনে তুলে ধরেছি। সেখানে পাঁচটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী ও সিসিটিভির অভাব। যার কারণে মাঝেমধ্যেই বহিরাগতদের দ্বারা আক্রান্ত হন পড়ুয়ারা।"
ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান আরমান আলি বলেন, ‘‘আমরা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছি৷ সেখানে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলছি। কী কী সমস্যায় পড়ুয়ারা পড়ছে, সেই নিয়ে কথা হয়েছে। তার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করা হবে।’’ তাঁরা যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন, তার আগের রাতেই এক ছাত্রীর রহস্যমত্যু হল৷ এই বিষয়টি নিয়ে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান বলেন, ‘‘এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না। তবে এই ঘটনা দুঃখজনক।’’