ছাত্রী মৃত্যুর জের, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরল নিরাপত্তা সংক্রান্ত পুরোনো নিষেধাজ্ঞা

ছাত্রী মৃত্যুর জের, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরল নিরাপত্তা সংক্রান্ত পুরোনো নিষেধাজ্ঞা
বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ৷ বন্ধ হল ক্যাম্পাসের ভিতরে জন সাধারণের প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্য ভ্রমণ ৷ গাড়ির প্রবেশেও কড়াকড়ি ৷
Published : September 13, 2025 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: নিরাপত্তার স্বার্থে নতুন অবতারে পুরনো নিয়ম ফিরল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ ক্যাম্পাসে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনার পর নতুন করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পুরনো নির্দেশিকা আবারও জারি করল কর্তৃপক্ষ ৷ এর ফলে বহিরাগত প্রবেশের উপর জারি হল নিষেধাজ্ঞা ৷ পাশাপাশি এখন থেকে ক্যাম্পাসে কোনও গাড়ি প্রবেশ করার ক্ষেত্রেও কয়েকটি শর্ত আরোপিত হল ৷
শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিত্যদিন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা সব গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকার থাকা বাধ্যতামূলক ৷ এই তালিকায় ব্যক্তিগত চারচাকার গাড়ি, বাইক ও মালবাহী গাড়িও রয়েছে ৷ পাশাপাশি, যেসব গাড়ি বাইরে থেকে আসছে অর্থাৎ, ভিজিটর্স-গাড়ির ক্ষেত্রে বাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, চালক ও সওয়ারির পরিচয়পত্র গেটে দেখাতে হবে ৷ পাশাপাশি, রেজিস্টারে সেইসব তথ্য নথিভুক্ত করাতে হবে ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অন্ধকার নামতেই মাদক সেবনের অভিযোগ বহু পুরনো ৷ এমতাবস্থায় আবারও ক্যাম্পাসের মধ্যে যে কোনও প্রকারের মাদক সেবনে নিষেধাজ্ঞা জারির কথাও বলা হয়েছে ৷ কেউ মাদক-সহ বা মাদক সেবন করতে গিয়ে ধরা পড়লে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্য ভ্রমণ বা ইভিনিং ওয়াকের উপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল ৷ এতদিন সকালে ও বিকেলে স্থানীয় মানুষজন ক্যাম্পাসের ভিতরে হাঁটতে আসতেন ৷ নিরাপত্তার স্বার্থে সেই সুবিধাও এবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হল ৷
এমনকী সন্ধ্যা 7টা থেকে সকাল 7টার মধ্যে বিনা কারণে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে ৷ যদি কোনও কারণে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারি করা পরিচয়পত্র গেটে দেখাতে হবে ৷ পাশাপাশি, যদি বাইরের কেউ প্রয়োজনীয় কাজে ওই সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাসে আসেন, তাহলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট নথি বা যাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, তাঁর পরিচয়, বিস্তারিত বিবরণ ও ফোন নম্বর গেটের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করাতে হবে ৷
উল্লেখ্য, বহিরাগত প্রবেশ ঠেকাতে 'হোক কলরবে'র সময় থেকেই কঠোরতা দেখিয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিধিনিষেধ আরোপে গাছাড়া ভাব দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল আগে ৷ পরবর্তী সময়ে 2023 সালে ব়্যাগিংয়ের শিকার হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথমবর্ষের এক ছাত্র ৷ তার মৃত্যুর ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় ৷
সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসকে নেশামুক্ত ও বহিরাগতমুক্ত করতে একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করে ৷ কিন্তু, দু’বছরের মধ্যে সেই বিধিনিষেধগুলি কাগজে-কলমেই থেকে যায় বলে অভিযোগ ৷ এরই মধ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 নম্বর গেটের কাছে ঝিল থেকে ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয় ৷ তার জেরেই দু’বছর আগের পুরনো সেই নির্দেশিকাকে নতুন করে লাগু করল কর্তৃপক্ষ ৷