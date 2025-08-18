ETV Bharat / state

শিক্ষামন্ত্রীর উপর হামলা, জামিন পেলেন যাদবপুরের প্রাক্তনী হিন্দোল - HINDOL MAJUMDAR

স্পেন থেকে ফেরার সময় বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই শিক্ষামন্ত্রীর উপর হামলার অভিযোগে হিন্দোলকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । সোমবার মিলল জামিন ।

Hindol Majumdar
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিন্দোল মজুমদার (ইটিভি ভারত)
Published : August 18, 2025 at 7:00 PM IST

কলকাতা, 18 অগস্ট: জামিন পেলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে হামলার ঘটনায় ধৃত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী গবেষক হিন্দোল মজুমদার । গ্রেফতারির পাঁচদিন পর সোমবার আলিপুর আদালত স্পেন ফেরত ওই গবেষককে জামিন দেয় ।

পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আজ হিন্দোলকে ফের আলিপুর পুলিশ আদালতে হাজির করানো হয় । তাঁর আইনজীবী গোপাল হালদার আদালতে জামিনের পক্ষে সওয়াল করে বলেন, "মামলায় নতুন কোনও অগ্রগতি নেই । তাঁর মক্কেল স্পেনে থাকেন । কলকাতায় থাকেন না । বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেশে ফেরার পরেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।"

সরকারি কৌঁসুলি অবশ্য হিন্দোলের জামিনের বিরোধিতা করেন । তিনি এই হামলার ঘটনায় হিন্দোলের জড়িত থাকার বিষয়টি 2022 সালের জানুয়ারিতে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলার সঙ্গে তুলনা করেছেন । যেখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মাস্টারমাইন্ড আফতাব আনসারি দুবাইতে বসে নাশকতামূলক অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন ।

সোমবার, পুলিশ আদালতে মন্ত্রীর উপর হামলার ষড়যন্ত্রকারীর দাবির সমর্থনে যাদবপুরের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে হিন্দোল মজুমদারের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের রেকর্ড জমা দিয়েছে । এরপরই বিচারক প্রশ্ন তোলেন যে, কেন প্রসিকিউশন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর প্রাসঙ্গিক ধারা প্রয়োগ করেনি ।

এই বক্তব্যে হিন্দোলের আইনজীবী গোপাল হালদার বলেন, "অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রমাণ করতে এবং আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে মামলা করার জন্য পুলিশ ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছ থেকে একটি নিশ্চিতকরতে চেয়েছিল যে সেই কথোপকথনগুলি অভিযুক্তের ডিভাইস থেকেই হয়েছিল । স্পষ্টতই, পুলিশ তা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে ।"

এদিন আদালতে পুলিশের তরফে জানানো হয় যে, হোয়াটস অ্যাপে যাদবপুরের প্রাক্তন পড়ুয়াদের মেসেজ করে উদ্যোগী হওয়ার কথা বলেছিলেন হিন্দোল । বিষয়টি সবিস্তার কেস ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান সরকারি আইনজীবী ।

এরপরে হিন্দোলের আইনজীবী আদালতে বলেন, "ছেলেটার শিক্ষাগত যোগ‍্যতা দেখুন, ভদ্রলোকের ছেলে । ঘটনার সময় সশরীরে উপস্থিতও ছিল না ।"

দু'পক্ষের সওয়ালজবাব শুনে 1000 টাকার বন্ডে হিন্দোলের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক । এদিন হিন্দোলের আইনজীবীর তরফ থেকে জানানো হয়, এমন কোনও কঠিন শর্ত যেন দেওয়া না হয়, যাতে ওই ছাত্রের পড়াশোনায় কোনও প্রকারের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দেন বিচারক ।

অন্যদিকে, এদিন গবেষক ছাত্রের মুক্তির জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মিছিল করা হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন বিল্ডিং থেকে মিছিল শুরু করে যোধপুর পার্ক পর্যন্ত ঘুরে করে আবার তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে । সেই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে শিক্ষাকর্মী, পড়ুয়া ও গবেষক পড়ুয়ারা ।

এই বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযযের শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি পার্থ প্রতিম রায় বলেন, "সরকার এরকম প্রতিহিংসামূলক মনোভাব নিয়ে লুকআউট নোটিশ জারি করে । হিন্দোলের গ্রেফতারি মেনে নেয়নি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । সেই প্রতিবাদে আজ পথে নেমেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং পড়ুয়ারা ।"

প্রসঙ্গত, গত 1 মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ৷ সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ সেই সময় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে একাধিক ছাত্র সংগঠন শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় ৷ এমনকী ব্রাত্য বসুর গাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ ৷

সেই ঘটনার পরিকল্পনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিন্দোল মজুমদারের ছিল বলে অভিযোগ ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কলকাতা পুলিশ ৷ তিনি সেই সময় স্পেনে থাকায় হাজিরা দিতে পারেননি ৷ পরে তাঁর নামে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয় ৷ যার জেরেই বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই হিন্দোলকে গ্রেফতার করা হয় ৷

