বর্ধমান, 20 আগস্ট: মহাকাশে শুধু মানুষ নয়, অ্যানড্রয়েড রোবট পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর ৷ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এসে এই বার্তা দিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন ।
এদিন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন বলেন, "ভবিষ্যতে আরও একাধিক মিশন করতে চলেছে ইসরো । এই বছর আমরা আরও আটটি উৎক্ষেপণ করতে চলেছি । এই কমার্শিয়াল উৎক্ষেপণগুলি LBM 3 লঞ্চ করতে সহায়তা করবে । ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে এগুলি তৈরি করা হবে । এই কাজ আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ হবে ।"
চলতি বছরের গোড়াতেই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে শততম উৎক্ষেপণ করে নজির গড়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা । পরে চলতি বছরের মে মাসে ইসরোর 101 তম উৎক্ষেপণ PSLV-C61 বা পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল উৎক্ষেপণ করা হয় । কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেই মিশন সফল হয়নি ।
নায়ারণন জানান, "এই বছরে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন রয়েছে । এছাড়াও আরও একাধিক লঞ্চ হতে চলেছে । বর্তমানে সাধারণ মানুষের সহায়তার জন্য অরবিটে 55টি স্যাটেলাইট রয়েছে । তবে ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বাড়িয়ে তিনগুণ করা হবে ।"
ইসরো চন্দ্রযান ফোর নিয়ে কাজ করা শুরু করেছে বলেও জানান তিনি । তাঁর কথায়, "ইসরো চন্দ্রযান-4 নিয়ে কাজ করছে । এটি চাঁদের বুকে ল্যান্ড করবে এবং সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে । চন্দ্রযান-3-র থেকে চন্দ্রযান-4 অনেক বেশি ভারী ৷ এটি প্রায় নয় কেজি ওজনের ৷ তাই দুটি লঞ্চার ব্যবহার করা হবে । এছাড়াও জাপানের একটা সংস্থার সঙ্গে চন্দ্রযান-5 মিশন নিয়েও কাজ চলছে ।"
শুধু তাই নয়, নতুন রকেট ব্যবহার করে ইসরো নতুন নতুন টেকনোলজি তৈরি করবে বলে জানান তিনি । মোট 34টা নতুন টেকনোলজি তৈরি করা হবে । নারায়ণন আরও জানান, ইসরো এই বছর প্রথমবার আনক্রুড মিশনের দিকে এগোচ্ছে । যার নামকরণ করা হয়েছে G1 লঞ্চার । এর মাধ্যমে শুধু মহাকাশে মানুষ নয়, মানুষের মতো দেখতে অ্যানড্রয়েড রোবট পাঠানো হবে । চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই G1 লঞ্চার পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে । আর এতে সাফল্য মিললে আগামী বছর দুটো আনক্রুড মিশন করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে একটি স্পেস স্টেশন তৈরি করার কাজ চলছে । 2035 সালের মধ্যে এই স্টেশনটি নির্মাণ কাজ শেষ হবে । এই স্টেশন থেকে পাঁচটি রকেট লঞ্চ করার ক্ষমতা থাকবে । এছাড়াও বাজার ধরার জন্য আরও পদক্ষেপ করা হচ্ছে । বর্তমানে মাত্র 2% বাজারে ইসরোর উপস্থিতি রয়েছে, এটি আরও বাড়ানো হবে ।"
বুধবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনকে ডিএসসি উপাধি প্রদান করা হয় ।