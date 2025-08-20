ETV Bharat / state

মহাকাশে মানুষের মতো অ্যানড্রয়েড রোবট পাঠানোর পরিকল্পনা ইসরোর, এবছর 8 উৎক্ষেপণ - ISRO CHAIRMAN AT BURDWAN

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিএসসি উপাধি দেওয়া হল ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনকে ৷

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে ইসরোর চেয়ারম্যান (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 8:00 PM IST

বর্ধমান, 20 আগস্ট: মহাকাশে শুধু মানুষ নয়, অ্যানড্রয়েড রোবট পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর ৷ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এসে এই বার্তা দিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন ।

এদিন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন বলেন, "ভবিষ্যতে আরও একাধিক মিশন করতে চলেছে ইসরো । এই বছর আমরা আরও আটটি উৎক্ষেপণ করতে চলেছি । এই কমার্শিয়াল উৎক্ষেপণগুলি LBM 3 লঞ্চ করতে সহায়তা করবে । ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে এগুলি তৈরি করা হবে । এই কাজ আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ হবে ।"

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে ইসরোর চেয়ারম্যান (নিজস্ব ভিডিয়ো)

চলতি বছরের গোড়াতেই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে শততম উৎক্ষেপণ করে নজির গড়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা । পরে চলতি বছরের মে মাসে ইসরোর 101 তম উৎক্ষেপণ PSLV-C61 বা পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল উৎক্ষেপণ করা হয় । কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেই মিশন সফল হয়নি ।

নায়ারণন জানান, "এই বছরে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন রয়েছে । এছাড়াও আরও একাধিক লঞ্চ হতে চলেছে । বর্তমানে সাধারণ মানুষের সহায়তার জন্য অরবিটে 55টি স্যাটেলাইট রয়েছে । তবে ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বাড়িয়ে তিনগুণ করা হবে ।"

ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন (নিজস্ব চিত্র)

ইসরো চন্দ্রযান ফোর নিয়ে কাজ করা শুরু করেছে বলেও জানান তিনি । তাঁর কথায়, "ইসরো চন্দ্রযান-4 নিয়ে কাজ করছে । এটি চাঁদের বুকে ল্যান্ড করবে এবং সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে । চন্দ্রযান-3-র থেকে চন্দ্রযান-4 অনেক বেশি ভারী ৷ এটি প্রায় নয় কেজি ওজনের ৷ তাই দুটি লঞ্চার ব্যবহার করা হবে । এছাড়াও জাপানের একটা সংস্থার সঙ্গে চন্দ্রযান-5 মিশন নিয়েও কাজ চলছে ।"

শুধু তাই নয়, নতুন রকেট ব্যবহার করে ইসরো নতুন নতুন টেকনোলজি তৈরি করবে বলে জানান তিনি । মোট 34টা নতুন টেকনোলজি তৈরি করা হবে । নারায়ণন আরও জানান, ইসরো এই বছর প্রথমবার আনক্রুড মিশনের দিকে এগোচ্ছে । যার নামকরণ করা হয়েছে G1 লঞ্চার । এর মাধ্যমে শুধু মহাকাশে মানুষ নয়, মানুষের মতো দেখতে অ্যানড্রয়েড রোবট পাঠানো হবে । চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই G1 লঞ্চার পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে । আর এতে সাফল্য মিললে আগামী বছর দুটো আনক্রুড মিশন করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।

বক্তব্য রাখছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে একটি স্পেস স্টেশন তৈরি করার কাজ চলছে । 2035 সালের মধ্যে এই স্টেশনটি নির্মাণ কাজ শেষ হবে । এই স্টেশন থেকে পাঁচটি রকেট লঞ্চ করার ক্ষমতা থাকবে । এছাড়াও বাজার ধরার জন্য আরও পদক্ষেপ করা হচ্ছে । বর্তমানে মাত্র 2% বাজারে ইসরোর উপস্থিতি রয়েছে, এটি আরও বাড়ানো হবে ।"

বুধবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনকে ডিএসসি উপাধি প্রদান করা হয় ।

