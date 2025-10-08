রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর কি তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে ফিরছেন!
জল্পনা মালদার রাজনীতিতে৷ মৌসম যদিও বলছেন, তিনি তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী৷ অন্যদিকে কংগ্রেস আবার তৃণমূল থেকে যাঁরাই কংগ্রেসে যেতে চান, সকলকেই স্বাগত জানাতে প্রস্তুত৷
Published : October 8, 2025 at 6:19 PM IST
মালদা, 8 অক্টোবর: দুর্গাপুজো শেষ হতে না-হতেই প্রবল রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে মালদায়৷ জল্পনা রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মৌসম নুরকে ঘিরে৷ উৎসব মরশুমে হাওয়ায় ভাসছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই দল ছাড়ছেন মৌসম৷ প্রত্যাবর্তন করছেন তাঁর পুরনো দল কংগ্রেসে৷
যদিও এই নিয়ে প্রশ্ন করতেই নিজেকে খোলসে ঢুকিয়ে নিয়েছেন খোদ মৌসম৷ জানিয়েছেন, তিনি তৃণমূলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী৷ দলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাবেন৷ এদিকে শুধু মৌসম নয়, তৃণমূল ছেড়ে যাঁরাই কংগ্রেসে যোগ দিতে ইচ্ছুক, প্রত্যেককে দলে স্বাগত জানাচ্ছেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরি৷
মালদা জেলার রাজনীতিতে মৌসম নুর প্রথম থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে৷ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রী৷ মা রুবি নুর ছিলেন সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক৷ ছোট থেকে কোতওয়ালির খান চৌধুরি ভবনেই থাকতেন মৌসম৷ দেখেছেন মামা বরকত খান চৌধুরীর রাজনীতি৷ আরও দুই মামা আবু নাসার খান চৌধুরি এবং আবু হাসেম খান চৌধুরিও তুখোড় রাজনীতিবিদ৷ ফলে পারিবারিক রাজনীতির আবহেই তিনি বড় হয়েছেন৷
তাই 2008 সালে মায়ের মৃত্যুর পর সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস যখন তাঁকে প্রার্থী করে, তিনি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন৷ ওই উপনির্বাচনের মাধ্যমেই সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ৷ উপনির্বাচনে জিতে বিধায়ক হন৷ 2009 সাল পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন৷ সেই বছর ডিলিমিটেশনে মালদা জেলায় দু’টি লোকসভা কেন্দ্র তৈরি হয়৷ মালদা উত্তর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী করে তাঁকে৷ সেই নির্বাচনে জিতে লোকসভায় প্রবেশ করেন তিনি৷ পরের নির্বাচনেও সাংসদ নির্বাচিত হন৷
এরপরেই নিজের রাজনৈতিক জীবনে টুইস্ট আনেন মৌসম নিজেই৷ 2019 সালে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন৷ ওই দলের জেলা সভানেত্রী হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন৷ তাঁর আমলেই বিধানসভা নির্বাচনে মালদায় প্রথম জয়ের মুখ দেখে ঘাসফুল৷ কিন্তু তাঁর তৃণমূলে যোগদান মেনে নিতে পারেনি মালদা জেলার মানুষ৷ সেবারের লোকসভা নির্বাচনে তিনি মালদা উত্তর কেন্দ্রে ঘাসফুলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর কাছে৷
পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর নাম ওই কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে বিবেচনাই করেনি তৃণমূল নেতৃত্ব৷ সেখানে প্রার্থী করা হয় পুলিশকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ 2020 সালে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করে দিল্লি পাঠান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ আগামী মার্চে তাঁর রাজ্যসভার সাংসদের মেয়াদকাল শেষ হচ্ছে৷ জল্পনা ছড়িয়েছে, তার আগেই তিনি কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারেন৷
রাজনৈতিক মহল বলছে, রাজ্যসভার সাংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মৌসমের সঙ্গে মানুষের কোনও সরাসরি যোগাযোগ থাকবে না৷ যেহেতু তিনি এতদিন সাংসদ ছিলেন, তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম গ্রাহ্য করবে না তৃণমূল নেতৃত্ব৷ দলের জেলা সভানেত্রীর পদ অনেক আগেই খুইয়েছেন তিনি৷ সেই পদে তাঁকে ফিরিয়ে আনা কার্যত অসম্ভব৷
কিন্তু মৌসম যে রাজনৈতিক আবহে বড় হয়েছে, সেখানে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়টি প্রতি মুহূর্তে প্রধান হয়ে রয়েছে৷ প্রথমে বরকত গনি খান, তারপর আবু নাসের ও আবু হাসেম, বর্তমানে ইশা খান চৌধুরিও এই নীতি অনুসরণ করেই রাজনীতি করেন৷ এখনও মানুষ যেকোনও বিপদে কোতওয়ালি ভবনে ছুটে যান৷ জেলায় থাকলে পরিবারের সবাই তাঁদের কথা শোনেন৷ শোনা যাচ্ছে, নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে মৌসমও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন৷ তবে মৌসম এখন শুধু জল মেপে যাচ্ছেন৷ সাম্প্রতিক সময়ে মালদা উত্তর কেন্দ্রে তাঁর গতিবিধিও বেড়েছে৷ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন৷ মানুষের সঙ্গে মিশছেন, কথা বলছেন৷ ঠিক যেমনটা দেখা যেত ওই কেন্দ্রের নির্বাচিত সাংসদের সময়কালে৷
মৌসম বলছেন, “দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে রাজ্যসভার সাংসদ করে পাঠিয়েছেন৷ দল আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে, আমি সেটা মন থেকে পালন করেছি৷ আগামিদিনেও দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে, আমি সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব৷ বিধানসভা নির্বাচনে দল আমাকে প্রার্থী করবে কি না, তা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না৷ দল হয়তো সেসব নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করছে৷ আমাদেরও নিশ্চয়ই সব জানানো হবে৷ আমাকে এখনও দলের তরফে কিছু জানানো হয়নি৷ এনিয়ে কতটা আলোচনা এগিয়েছে সেটাও আমি বলতে পারব না৷ আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারব, দল যা দায়িত্ব দেবে আমি সেই দায়িত্ব পালন করতে রাজি আছি৷”
একই ভবনে বাস, একই জায়গায় বোনের সংসার, একই সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন৷ সুতরাং মৌসমের বিষয়ে সফট কর্নার থাকা স্বাভাবিক কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরির৷ এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ইশা বলেন, “আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, যাঁরা তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে আসতে চান, তাঁদের জন্য দরজা খোলা রয়েছে৷ আমার নির্বাচনে আমি প্রায় 1 লাখ 30 হাজার ভোটে জিতেছি৷ এতেই বোঝা যায়, যারা কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে গিয়ে ওই দলকে ভোট দিয়েছিল, তারা আবার কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে৷ কংগ্রেস বরকত গনি খানের পার্টি, মহাত্মা গান্ধি, রাহুল গান্ধির পার্টি৷ আমরা সবসময় উন্নয়ন ও শান্তির পক্ষে৷ যাঁরা আমাদের দলে আসবেন, চলে আসুন৷ আমাদের দরজা খোলা রয়েছে৷ ভালো মানুষকে আমরা সবসময় চাই৷”