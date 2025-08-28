কলকাতা, 28 অগস্ট: চাকরি বিক্রির মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার একাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছে মিউচুয়াল ফান্ডে । অর্থাৎ অবৈধ টাকা ঢালাওভাবে লগ্নি করা হয়েছে মিউচুয়াল ফান্ডে । আর তা করেছেন স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ সাহা । রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এমনই বিস্ফোরক তথ্য তাদের হাতে এসেছে বলে দাবি ইডির ৷
ইডি সূত্রে খবর, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের মূল কারিগর হিসেবে উঠে এসেছে তৃণমূল নেতা জীবনকৃষ্ণ সাহার নাম । অভিযোগ, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে মোটা অঙ্কের টাকা তিনি আত্মসাৎ করেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তথা শ্যালকের সহযোগিতার সেই অর্থ সুকৌশলে বিনিয়োগ করেন রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডে ।
ইডির হাতে আসা নথি অনুযায়ী, 2019 সাল থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয় । সেই সময় একাধিক মিউচুয়াল অ্যাকাউন্ট খোলা হয় তাঁর শ্যালকের নামে । আর সেখানেই প্রতি মাসে নিয়মিত টাকা জমা হতে থাকে । তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই বিনিয়োগ আসলে কালো টাকা সাদা করার কৌশল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল । তদন্তে নেমে ইডি আরও জানতে পারে, এক প্রার্থী জীবনকৃষ্ণ সাহাকে অন্তত তিন দফায় বিপুল অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন চাকরির আশ্বাসে । সেই অর্থই ঘুরপথে পৌঁছয় শ্যালকের কাছে এবং শেষমেশ মিউচুয়াল ফান্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল ।
এখন প্রশ্ন উঠছে, শুধুমাত্র চাকরিপ্রার্থী নাকি একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে এই আর্থিক কারচুপি চালানো হয়েছিল ! ইডি ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত আরও নথি ও লেনদেনের খোঁজ শুরু করেছে বলে জানা জিয়েছে । ইডির হাতে আসা এই নতুন তথ্য নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও বড় দিক উন্মোচন করতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । এতদিন পর্যন্ত তদন্ত মূলত নগদের লেনদেন, সম্পত্তি ক্রয় ও ব্যাংক লকারের দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল । তবে এবার মিউচুয়াল ফান্ডের মতো নিয়মিত বিনিয়োগ প্রকল্পকে ব্যবহার করে দুর্নীতির অর্থ গচ্ছিত রাখার প্রমাণ সামনে আসায় মামলার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে ।
মিউচুয়াল ফান্ড হল, মূলত সুরক্ষিত ও স্বচ্ছ বিনিয়োগের মাধ্যম । কিন্তু এই প্ল্যাটফর্ম যদি দুর্নীতির অর্থ লুকনোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে পুরো ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা টালমাটাল হতে পারে । একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নজরদারি ব্যবস্থার ফাঁকফোকরে কীভাবে এত বড় অঙ্কের টাকা একাধিক মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্টে প্রবাহিত হল ।
ইডি সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই জীবনকৃষ্ণের শ্যালককে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠানো হতে পারে । সেই সঙ্গে 2019 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত SIP বিনিয়োগের হিসেবও খতিয়ে দেখা হবে । তদন্তকারীদের অনুমান, কয়েক কোটি টাকার হদিশ মিলতে পারে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । সব মিলিয়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন এই অধ্যায় ঘিরে বাড়ছে রহস্য । ইডি এখন খতিয়ে দেখছে, SIP বিনিয়োগের সূত্র ধরে আরও কতদূর অগ্রসর হওয়া যায় এবং এই মামলায় কার কার নাম সামনে আসে ।