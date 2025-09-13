ইটিভি ভারতের খবরের জের ! বিপ্লবীর জন্মভিটে ভাঙার বদলে সংস্কার করবে পুরনিগম
ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশ হতেই কানাইলালের সেই জন্মভিটে সংস্কার হবে বলে জানাল পুরনিগম ৷ বিরোধীদের কথায়, বিপজ্জনক বাড়ি না-লিখে সংস্কারের কথা বললেই মিটে যেত ৷
Published : September 13, 2025 at 3:31 PM IST
চন্দননগর, 13 সেপ্টেম্বর: কানাইলাল দত্তের মামারবাড়ি বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছিল চন্দননগর পুরনিগম। অভিযোগ উঠেছিল বিপ্লবীর স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি ভেঙে ফেলার। সেই খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল ৷ তারপরই নড়ে চড়ে বসে চন্দননগর পুরনিগম। শুক্রবার কানাইলালের মামারবাড়ি সরিষাপাড়ায় পর্যবেক্ষণে যান পুরনিগমের কমিশনার ও মেয়র রাম চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মেয়রের দাবি, মানুষের কাছে ভুল বার্তা দেওয়া হয়েছে।
স্বাধীনতা সংগ্রামী কানাইলালের মামারবাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাসবিহারী বসু ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা থেকে সাধারণ মানুষ। বাম আমল থেকে তৃণমূল সরকার আসার পরও কোনও সংস্কার হয়নি কানাইলালের জন্মভিটেটি। উপরন্তু বিপজ্জনকের তকমা দিয়ে ভাঙার পরিকল্পনা চলছিল বলে অভিযোগ। এরপরই পুরনিগমের মেয়র পরিদর্শনে যান ৷ বলেন, "আমরা কানাইলালের মামারবাড়ি ভাঙার পক্ষে নই। যে অংশটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা সংস্কার করার চিন্তা ভাবনা করছি। এটা নিয়ে সিপিএম ও বিজেপি রাজনীতি করছে। আগামিদিনে কানাইলালের স্মৃতিকে সংস্কার করা হবে।সেই লক্ষেই কাজ করছি আমরা।"
কেন রাজনৈতিক বিতর্ক ?
রাসবিহারী ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী এনিয়ে বলেন, "কানাইলালের বাড়ি সংস্কার হবে এটা চন্দননগরবাসীর বহু দিনের চাওয়া। বাম থেকে তৃণমূল আমলে তা হয়নি। এটাকে কেন রাজনৈতিক দিকে চালনা করেছেন (মেয়র) তা জানি না। এটা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক হওয়ায় উচিত নয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিন বার বলে গিয়েছেন মনীষী পার্ক হবে চন্দননগরে। এখন যারা প্রশাসক রয়েছে তারা কেন মুখ্যমন্ত্রীর কথা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাহলেই তো এই প্রশাসন সকলের কাছে আরও গ্রহণযোগ্যতা পাবে।"
বিপ্লবীর জন্মভিটে সংস্কারের নির্দেশে খুশি স্থানীয় বাসিন্দা
স্থানীয় এক বাসিন্দা শঙ্কর পাল বলেন, "কানাইলালের মামার বাড়িটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। সেটা সংস্কারের জন্য ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিলেন। প্রশাসন এখন চেষ্টা করছে বিপ্লবী নিদর্শন সবার মাঝে রাখার জন্য। এতেই আমার খুশি।"
বিপজ্জনক বাড়ি না-লিখে সংস্কারের কথা বললেই বিতর্ক হত না
সিপিএম হুগলি জেলা কমিটির সদস্য ঐক্যতান দাশগুপ্ত বলেন, "বামেদের সরিয়ে তৃণমূল পুরবোর্ড এনেছিল মানুষ। 15 বছর ধরে কানাইলালের স্মৃতির উদ্দেশে কী করেছে তৃণমূল বোর্ড ? উপরন্তু কানাইলালের বাড়িকে বিপজ্জনক বলে ভেঙে ফেলার চিন্তাভাবনা করেছিল। প্রোমোটিংয়ের চিন্তাভাবনা নিচ্ছিল একদল অসাধু লোক। সোশাল মিডিয়ায় সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলি সোচ্চার হওয়ায় এখন সংস্কারে নেমেছে তারা। কবে বিপ্লবীর স্মৃতি সংস্কার করা হবে, তা আমরা দেখতে চাই।"
বিজেপির হুগলি জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, "সংস্কার হবে তো ভালো কথা। এতদিন করেনি কেন পুরনিগম। বিপজ্জনক বাড়ি না-লিখে সংস্কারের কথা বললেই এত বিতর্ক হত না।
বিপ্লবী কানাইলাল
উল্লেখ্য, চন্দননগরের সরিষাপাড়ার এই মামারবাড়িতে বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। বাবার কর্মসূত্রে কিছু বছর পর এখান থেকে চলে গেলেও, পরে এই ফরাসডাঙা চন্দননগরে ফিরে এসে পড়াশোনা থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী। চন্দননগরে একাধিক স্মৃতি রয়েছে কানাইলালের। স্বাধীনতার সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মাধ্যমে যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন কানাইলাল। মানিকতলা বোমা মামলায় অস্ত্র আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতার হন কানাইলাল দত্ত। জেলের ভিতর থেকেই দলের নির্দেশে অস্ত্র সংগ্রহ করে রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁইকে হত্যা করেন তিনি। সেই আলিপুর জেলেই শেষে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কানাইলাল দত্ত।
দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে কানাইলালের জন্মভিটে
সরিষাপাড়ার জিটি রোডের পাশে একটি ঘরে তাঁর একটি আবক্ষমূর্তিও রয়েছে। সেই ঘরটি দীর্ঘদিন ধরেই সংস্কার হয়নি, বলে অভিযোগ ৷ মামারবাড়ির পিছনের দিকের অংশ এখন ভগ্নপ্রায়। বর্তমানে মামারবাড়ির কোনও সদস্য কেউ এখানে থাকেন না।
পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'জন অংশীদার রয়েছে এই বাড়ির। কিন্তু তাঁরা কেউ যোগাযোগ করছেন না। পিছনের বাড়ির রাস্তার পাশে দেওয়ালে একটা বড় ফাটলও চোখে পড়েছে প্রশাসন থেকে এলাকাবাসীর ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা ভেঙে পড়তে পারে। সেই জন্য বিপজ্জনক বাড়ি বলে নোটিশ দিয়েছিল পুরনিগম। গতকাল মেয়র-সহ পুর আধিকারিকরা সেই ঘটনাস্থল দেখে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷