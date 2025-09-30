আসানসোল সংশোধনাগারে প্রথম পুজোর সব কাজে আবাসিকরাই, স্বাদবদল মেনুতে
পুজোর আবাসিকরাই ব্রতী, তাঁরাই ঢাকি ৷ আবার তাঁরাই দিচ্ছেন আলপনা ৷ পুজোর ক'দিন কী রয়েছে মেনুতে ৷ খোঁজ নিল তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : September 30, 2025 at 5:12 PM IST
আসানসোল, 30 সেপ্টেম্বর: আসানসোল সংশোধনাগারে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হল । সংশোধনাগারের আবাসিকরা জেল সুপারের কাছে উৎসাহ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, বন্দি জীবনে তাঁদের দুর্গাপুজোর আনন্দ নেই । তাই যদি জেলের ভেতরেই দুর্গাপুজো করা যায় ! আর সেই মতোই আসানসোল সংশোধনাগারের জেল সুপার চান্দ্রেয়ী হাইতের উদ্যোগে আসানসোল সংশোধনাগারে এবার ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হচ্ছে । যেখানে ব্রতীর দায়িত্ব নিয়েছেন এক আবাসিক । আবার ঢাক বাজাচ্ছেন আরেক আবাসিক । শুধু তাই নয়, সংশোধনাগারের মহিলা আবাসিকরা আলপনা দিয়েছেন, বানিয়েছেন প্রদীপ । পুজোর সমস্ত আয়োজনেই রয়েছেন আবাসিকরা ।
1940 সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন । সেই থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে আজও দুর্গাপুজো হয় । কিন্তু আসানসোল সংশোধনাগারে এতদিন দুর্গাপুজো হত না । এবছরই প্রথম সেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হল আসানসোল সংশোধনাগারে ।
জেল সুপার চান্দ্রেয়ী হাইত জানিয়েছেন, "যাঁরা সংশোধনাগারের মধ্যে রয়েছেন, তাঁরা তো বাইরে বেরোতে পারেন না । তাই তাঁরা পুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন । এই কথা ভেবেই এখানে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে । আবাসিকরাই আমাকে উৎসাহ প্রকাশ করে এব্যাপারে জানিয়েছিল । সেই মতো আমরা চেষ্টা করেছি সমস্তটুকু করার ।"
যেহেতু সংশোধনাগারের ভেতরে কিছু পাওয়া যায় না, তাই সবটাই বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয়েছে । সেই কারণে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে কারারক্ষীদের । ছোট প্রতিমা আনা হয়েছে সংশোধনাগারের দুর্গাপুজোর জন্য । পুজোর সামগ্রী, এমনকি ঢাক পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে বাইরে থেকে । তবে ভেতরের কাজ পুরোটাই সামলে নিচ্ছেন আবাসিকরা ।
আসানসোল সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে এক কারারক্ষী পুরোহিতের দায়িত্ব নিলেও, এক আবাসিকই হয়েছেন ব্রতী । পাশাপাশি ঢাক বাজাচ্ছেন আরেক আবাসিক । ঢাক যদিও বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে । এছাড়াও আলপনা দিয়েছেন মহিলা আবাসিকরা । পুজোর অন্যান্য জোগাড়-যন্ত্র করছেন আবাসিকরা নিজেরাই । শুধু তাই নয়, পুজোর সময় যে 108টি প্রদীপ লাগে, সেই প্রদীপও বানিয়েছেন মহিলা আবাসিকরাই । এককথায় সংশোধনাগারের মধ্যে এই পুজোয় আবাসিকরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলে সবাই মেতে উঠেছেন উৎসবের আনন্দে ।
আসানসোলের বিশেষ সংশোধনাগারে বন্দির সংখ্যা 400 । এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা 35 । সবাই মেতে উঠেছেন পুজোর আনন্দে । সংশোধনাগারে পুজোয় আনা হয়েছে একচালার সাবেকি প্রতিমা । পুজোর সমস্ত নিয়ম-রীতি মেনেই সংশোধনাগারে পুজো হচ্ছে । সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকাকে স্নান করিয়ে এনেছেন কারারক্ষীরা ।
সংশোধনগারের মধ্যেই আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও । নাচ, গান, আবৃত্তিতে অংশ নেবেন আবাসিকরা । বিদ্যুৎ চক্রবর্তী নামে এক কারারক্ষী পুরোহিতের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । তিনি ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "সংশোধনাগারের ভেতরের পুজোর সমস্ত আয়োজনের দায়িত্বেই রয়েছেন আবাসিকরা । এক আবাসিক পুজোর ব্রতী হয়েছেন । আমি তাঁকে মন্ত্র পড়াচ্ছি । আবাসিকদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা যাচ্ছে । শুধু তাই নয়, তাঁরা ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন । জোড়হাত করে মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন । মায়ের কাছে অনেকেই মানত করছেন, যেন দ্রুত তাঁরা মুক্তি পান ।"
পুজোর রীতিনীতি একেবারে নিয়ম মেনে করা হচ্ছে। এমনকি অষ্টমীর 108টি পদ্মফুলও নিয়ে আসা হয়েছে । জেল সুপার চান্দ্রেয়ী হাইত জানিয়েছেন, "একদিকে যেমন আলপনা দেওয়া, প্রদীপ বানানোর কাজ মহিলা আবাসিকরা করেছেন, তেমনই আমাদের ইচ্ছে আছে বিজয়া দশমীতে মহিলা আবাসিকদের নিয়ে সিঁদুর খেলার আয়োজন করার ।"
পুজোর চারদিন আসানসোল সংশোধনাগারের আবাসিকদের জন্য বিশেষ স্বাদবদলের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ মেনুতে থাকছে মুখরোচক সব পদ । জেলা সুপার জানান, "সপ্তমীতে মাছ, অষ্টমীতে খিচুড়ি ভোগ, নবমীতে চিলি চিকেন, ফ্রায়েড রাইস ও দশমীতে থাকছে মাটন ।"
এককথায় জমজমাট পুজোর আয়োজন আসানসোল সংশোধনাগারে ।