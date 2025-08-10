Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

আরজি কর নির্যাতিতার জখম মাকে নিয়ে যাওয়া হবে কল্যাণী AIIMS, জানালেন সজল ঘোষ - RG KAR CASE NABANNA ABHIJAN

নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত আরজি কর নির্যাতিতার মা এখন বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

Sajal Ghosh
বিজেপি নেতা সজল ঘোষ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 12:12 AM IST

2 Min Read

কলকাতা, 9 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হয়েছেন আরজি কর নির্যাতিতার মা। তিনি বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই বেসরকারি হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে থাকবেন শনিবার রাতে। রবিবার সকাল সাতটায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে কল্যাণী এইমসে। হাসপাতালে এসে এমনটাই জানালেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, "এখানে থাকবেন, পর্যবেক্ষণে রাখা আছে। কালকে সকালে তাঁকে আমরা এইমসে নিয়ে যাব।"

সেখানে ইমার্জেন্সি বিভাগে রয়েছেন তিনি। নিউরো এবং ইমার্জেন্সি বিভাগের চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা করছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার। কিন্তু, মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁকে এদিন রাতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

বিকেলে শুভেন্দু অধিকারী আরজি কর নির্যাতিতার মাকে দেখে যাওয়ার পর শনিবার রাতে হাসপাতালে আসেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। হাসপাতালের ওপর বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেন, "এখানে চিকিৎসা হলে ওরা মেরে ফেলবে। কারণ, এত চাপ আছে যে ওরা পর্যবেক্ষণে রাখছে। এরা প্রকারান্তরে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছে। রোগী কথা বলছে, ভাইটালসেও সমস্যা নেই। এরা বিজ্ঞাপন দেয় বড় বড় করে। কিন্তু, সরকারের চাপে এরা একটা রোগীকে ফিরিয়েও দিল না, আবার ভর্তিও করল না। একটা ডাক্তারের মৃত্যুতে একটা হাসপাতাল সরকারি চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছে।"

অন্যদিকে, শনিবার অভয়ার বাবা অভয়া মঞ্চের পিছনে রাজনৈতিক যোগের কথা জানান। অভোয়া মঞ্চ সিপিএমের সঙ্গে জড়িত এই কথাই উল্লেখ করেন তিনি। তবে আরজি কর নির্যাতিতার বাবার এই মন্তব্যের সায় দেননি মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক চিকিৎসক তমোনাশ চৌধুরী। তিনি বলেন, "অভয়া মঞ্চ কোনও রাজনৈতিক দল নয়। কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এই মঞ্চ নেই। অভোয়া মঞ্চ অবশ্যই একটি রাজনৈতিক আন্দোলন করছে। কারণ, এই রাজ্যের যে নৃশংস ঘটনা এবং আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদে 2024 সালের 9 আগস্ট থেকে অভয়া মঞ্চের শরিকেরা, চিকিৎসকরা, সাধারণ মানুষরা তাঁরা রাস্তায় আছেন। অবশ্যই সেটা একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু, অভয়া মঞ্চ কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নেই।"

এদিন হাসপাতালে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আরজি কর নির্যাতিতার মাকে দেখে তিনি বলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে। আমার কাছে ক্ষমতা আছে। কিন্তু, সেই ক্ষমতা ব্যবহার না করে শুধু প্রতিবাদ করব। রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে ক্ষমতা আছে। আমরা বিরোধীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে পারি। প্রত্যেকের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে প্রত্যেকেই প্রতিবাদ করবেন।"

কলকাতা, 9 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হয়েছেন আরজি কর নির্যাতিতার মা। তিনি বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই বেসরকারি হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে থাকবেন শনিবার রাতে। রবিবার সকাল সাতটায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে কল্যাণী এইমসে। হাসপাতালে এসে এমনটাই জানালেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, "এখানে থাকবেন, পর্যবেক্ষণে রাখা আছে। কালকে সকালে তাঁকে আমরা এইমসে নিয়ে যাব।"

সেখানে ইমার্জেন্সি বিভাগে রয়েছেন তিনি। নিউরো এবং ইমার্জেন্সি বিভাগের চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা করছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার। কিন্তু, মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁকে এদিন রাতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

বিকেলে শুভেন্দু অধিকারী আরজি কর নির্যাতিতার মাকে দেখে যাওয়ার পর শনিবার রাতে হাসপাতালে আসেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। হাসপাতালের ওপর বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেন, "এখানে চিকিৎসা হলে ওরা মেরে ফেলবে। কারণ, এত চাপ আছে যে ওরা পর্যবেক্ষণে রাখছে। এরা প্রকারান্তরে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছে। রোগী কথা বলছে, ভাইটালসেও সমস্যা নেই। এরা বিজ্ঞাপন দেয় বড় বড় করে। কিন্তু, সরকারের চাপে এরা একটা রোগীকে ফিরিয়েও দিল না, আবার ভর্তিও করল না। একটা ডাক্তারের মৃত্যুতে একটা হাসপাতাল সরকারি চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছে।"

অন্যদিকে, শনিবার অভয়ার বাবা অভয়া মঞ্চের পিছনে রাজনৈতিক যোগের কথা জানান। অভোয়া মঞ্চ সিপিএমের সঙ্গে জড়িত এই কথাই উল্লেখ করেন তিনি। তবে আরজি কর নির্যাতিতার বাবার এই মন্তব্যের সায় দেননি মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক চিকিৎসক তমোনাশ চৌধুরী। তিনি বলেন, "অভয়া মঞ্চ কোনও রাজনৈতিক দল নয়। কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এই মঞ্চ নেই। অভোয়া মঞ্চ অবশ্যই একটি রাজনৈতিক আন্দোলন করছে। কারণ, এই রাজ্যের যে নৃশংস ঘটনা এবং আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদে 2024 সালের 9 আগস্ট থেকে অভয়া মঞ্চের শরিকেরা, চিকিৎসকরা, সাধারণ মানুষরা তাঁরা রাস্তায় আছেন। অবশ্যই সেটা একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু, অভয়া মঞ্চ কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নেই।"

এদিন হাসপাতালে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আরজি কর নির্যাতিতার মাকে দেখে তিনি বলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে। আমার কাছে ক্ষমতা আছে। কিন্তু, সেই ক্ষমতা ব্যবহার না করে শুধু প্রতিবাদ করব। রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে ক্ষমতা আছে। আমরা বিরোধীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে পারি। প্রত্যেকের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে প্রত্যেকেই প্রতিবাদ করবেন।"

For All Latest Updates

TAGGED:

AIIMS KALYANIসজল ঘোষআরজি কর নির্যাতিতার মাআরজি কর কাণ্ডRG KAR CASE NABANNA ABHIJAN

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.