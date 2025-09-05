বৃহস্পতিবার রাতে পানিট্যাঙ্কিতে ওই মহিলাকে আটক করে এসএসবি৷ তাঁর কাছ থেকে ভারতের অনেক ভুয়ো নথি উদ্ধার হয়েছে৷
Published : September 5, 2025 at 2:53 PM IST
দার্জিলিং, ৫ সেপ্টেম্বর: ভুয়ো আধার কার্ড দেখিয়ে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে গ্রেফতার ইন্দোনেশিয়ার এক মহিলা৷ বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে ইন্দো-নেপাল সীমান্তে প্রথমে আটক করেন সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি-র জওয়ানরা৷ পরে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে৷
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম নি কাদেক সিসিয়ানি৷ তাঁর কাছ থেকে যে ভুয়ো আধার কার্ডটি উদ্ধার হয়েছে, সেটিতে নাম ছিল নিনওম্যান মুনি৷ ধৃতের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা করা হয়েছে। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।
গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশ ও অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে৷ এবার ধরা পড়লেন এক ইন্দোনেশীয় মহিলা। পুলিশ ও এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন নি কাদেক সিসিয়ানি ওরফে নিনওম্যান মুনি৷ সেই সময় ওই মহিলা একটি ভারতীয় আধার কার্ড দেখান।
আধার কার্ডটি দেখে সন্দেহ হয় এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের৷ ওই কার্ডটি পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা৷ তখনই বোঝা যায় যে সেটি ভুয়ো। এরপরেই ওই মহিলাকে আটক করে পানিট্যাঙ্কি বিওপিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বছর ঊনপঞ্চাশের ওই মহিলার কাছে থাকা জিনিসপত্রে তল্লাশি চালানো হয়৷ সেই সময় উদ্ধার হয় ইন্দোনেশিয়ার পাসপোর্ট, মেয়াদ উত্তীর্ণ ভারতের ভিসা, নেপালের ট্যুরিস্ট ভিসা, একটি ভুয়ো ভারতীয় আধার কার্ড, ভারতীয় প্যান কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
এর পর ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়৷ এসএসবি সূত্রে খবর, তখন জানা যায় যে তাঁর নাম নি কাদেক সিসিয়ানি৷ তিনি ইন্দোনেশিয়ার টেগাল্লালাঙের বাসিন্দা। তবে গত দশ বছর ধরে তিনি ভারতেই রয়েছেন৷ মুম্বইয়ের বরেলিতে তিনি থাকেন৷ সেখানে এক দালালকে মোটা টাকা দিয়ে ভারতীয় নথি বানিয়েছিলেন৷ সেই ভুয়ো নথি দেখিয়ে তিনি তুরস্ক, নেপাল, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় একাধিকবার যাতায়াত করেছেন।
টুরিস্ট ভিসায় তিনি নেপালে গিয়েছিলেন৷ সেই ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল আজ, ৫ সেপ্টেম্বর৷ তার আগের দিনই তিনি নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করছিলেন৷ কিন্তু এবার তাঁর সেই চেষ্টা আর সফল হল না৷ পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায়৷ জানতে চায় যে তিনি নেপালে কী উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন? ভারতে কেন থাকতেন? তাঁর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের কী কারণ ছিল? তাঁর মতো আর কতজন ভুয়ো নথি তৈরি করে ভারতে বসবাস করছেন?
যদিও শিলিগুড়ি আদালত তাঁকে পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে, নাকি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি৷