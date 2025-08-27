ETV Bharat / state

দেশের প্রথম স্থায়ী ফায়ার সার্ভিস চালু হয় কলকাতায়, এ শহরেই 'দমকল' শব্দের জন্ম - INDIAS FIRST FIRE SERVICE

কলকাতার বুকে আজও দু-একটি জায়গায় টিকে আছে সেই যন্ত্রটি যার হাত ধরে গোটা ফায়ার সার্ভিসের নাম বাঙালিদের কাছে 'দমকল' হয়ে গিয়েছে। জানাচ্ছেন সুদীপ দে

History Of Kolkata Fire Brigade
1820 সাল নাগাদ ব্রিটিশ সরকার কলকাতায় প্রথম স্থায়ী অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা বা ফায়ার সার্ভিস চালু করে (ইটিভি ভারত)
Published : August 27, 2025 at 4:27 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 4:50 PM IST

কলকাতা, 27 অগস্ট: সাম্প্রতিক অতীতে (এপ্রিল, 2025) মেছুয়া বাজারের ঋতুরাজ হোটেল অগ্নিকাণ্ড কেড়ে নিয়েছে 14টি প্রাণ। তারপর খিদিরপুর বাজারের অগ্নিকাণ্ডে (জুন, 2025) প্রায় এক হাজারেরও বেশি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসতর্কতা, প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার অভাব এবং বিদ্যুতিক তারের 'শর্ট সার্কিট' থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই অনেক মানুষের প্রাণ বেঁচেছে, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমেছে দমকল কর্মীদের নির্ভিক, অক্লান্ত পরিশ্রমে। যত বড় অগ্নিকাণ্ডই হোক না কেন, মানুষের ভরসার নম্বর ‘101’। শুধু অগ্নিকাণ্ডই নয়, যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষের পাশে রয়েছেন দমকল কর্মীরা।

অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা বা ফায়ার সার্ভিসের নাম 'দমকল' হয়েছে তা-ও একশো বছর পেরিয়ে গিয়েছে। দমকল নামের নেপথ্যেও রয়েছে এক যুগ বদলের ইতিহাস। কলকাতার বুকে আজও দু-একটি জায়গায় টিকে আছে সেই যন্ত্রটি যেটির হাত ধরে গোটা অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা বা ফায়ার সার্ভিসের নাম বাংলা ও বাঙালিদের কাছে 'দমকল' হয়ে গিয়েছে।

Fire Brigade
যত বড় অগ্নিকাণ্ডই হোক না কেন, মানুষের ভরসার নম্বর ‘101’ (ইটিভি ভারত)

ইউরোপে আধুনিক ফায়ার সার্ভিসের জন্ম

একাধিকবার বড়সড় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছে লন্ডন। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় 798, 982, 989, 1212 এবং 1666 সালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ব্রিটেনের আধুনিক সভ্যতাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। 1666 সালের অগ্নিকাণ্ড পুডিং লেনের একটি বেকারির থেকে শুরু হয়েছিল, যা শহরের প্রায় 5 বর্গকিলোমিটার এলাকা গ্রাস করে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিলেন। এই অগ্নিকাণ্ডের আগে লন্ডনে কোনও সুসংগঠিত অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীতে, বিমা কোম্পানিগুলি তাদের মক্কেলদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগত অগ্নিনির্বাপক দল গঠন করে। এই ভবনগুলি অগ্নি বিমা চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু, তাতেও ইংল্যান্ডে সে সময় স্থায়ীভাবে কোনও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু হয়নি ।

Fire Brigade
শুধু অগ্নিকাণ্ডই নয়, যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষের পাশে রয়েছেন দমকল কর্মীরা (ইটিভি ভারত)

তারও একশো বছরেরও বেশ সময় পেরিয়ে হ্যাডলি, সিম্পকিন এবং লট কোম্পানি 1792 সালে একটি বৃহত্তর এবং অনেক উন্নত নকশার হাতে পাম্প করা ইঞ্জিনযুক্ত ঘোড়ায় টানা গাড়ি তৈরি করে যা অগ্নিকাণ্ডের খবর পেলে ঘটনাস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়া যেত। এই ব্যবস্থা আরও কিছুটা আধুনিক চেহারায় ব্রিটিশরা চালু করে কলকাতায়।

ভারতের প্রথম স্থায়ী ফায়ার সার্ভিস চালু হয় কলকাতাতেই

ভারতে আধুনিক অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা বা ফায়ার সার্ভিস চালু হয় ব্রিটিশ আমলে। 1803 সালে বোম্বাইতে (বর্তমানে মুম্বই) একটি অস্থায়ী অগ্নিনির্বাপক পরিষেবাকেন্দ্র তৈরি করা হয়। এটি পুলিশের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হতো। তবে 1820 সাল নাগাদ ব্রিটিশ সরকার কলকাতায় প্রথম স্থায়ী অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা বা ফায়ার সার্ভিস চালু করে, যেখানে আগুন নেভাতে দুজন ইউরোপীয় কনস্টেবল এবং 234 জন খালাসি ও ভিস্তিওয়ালা আগুন নেভানোর কাজ করতেন। তবে তখনও অগ্নিনির্বাপক পরিষেবার জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না। ভিস্তিওয়ালারা চামড়ার থলেতে করে জল ভরে ঘটনাস্থলে নিয়ে যেতেন। খালাসিরা ওই জল ব্যবহার করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করত।

Old Fire Brigade Model
পাম্প করা ইঞ্জিনযুক্ত ঘোড়ায় টানা দমকল গাড়ি (ইটিভি ভারত)

কলকাতায় আধুনিক ফায়ার ইঞ্জিন আমদানির দেড়শো বছর

এরও অনেক পরে 1865 সালে কলকাতায় প্রথম পাঁচটি ফায়ার ইঞ্জিন ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আমদানি করা হয়। এর তিনটি অগ্নিনির্বাপক ইঞ্জিন ছিল ঘোড়ায় টানা গাড়িতে জোড়া আর বাকি দুটি মানুষই টেনে টেনে ঘটনাস্থলে নিয়ে যেত। 1871 সালে শহরের অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা বা ফায়ার সার্ভিস কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে আসে। তবে সেকালে কলকাতায় তেমন উঁচু বাড়ি ছিল না। শহরে বড় অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা। তাই, অগ্নিনির্বাপক ইঞ্জিনবাহী গাড়িও কম ছিল।

ফায়ার সার্ভিসের নাম 'দমকল' হল কীভাবে ?

তখনও কলকাতায় টেলিফোনেরও তেমন চল ছিল না। দেশেও হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি দফতরে এবং জনাকয়েক ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতেই টেলিফোনের দেখা মিলত। আমজনতার জরুরি খবর আদান-প্রদানের কাজে তখন বেশ সক্রিয় টেলিগ্রাম পরিষেবা। কাজেই সহজে জরুরি খবর পাঠানো তখন এত সহজ ছিল না ! কিন্তু আগুন লাগলে সেই খবর তো তাড়াতাড়ি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে পৌঁছনো দরকার। সেটা কীভাবে সম্ভব হবে ? শুরুর দিকে শহরের কোথাও আগুন লাগলে, ওই এলাকার কেউ ছুটে গিয়ে কাছের কোনও ফায়ার সার্ভিস অফিসে খবর দিয়ে আসত। কিন্তু যতক্ষণে পরিষেবা এসে পৌঁছত, ততক্ষণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সব আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যেত।

Fire Brigade
1865 সালে কলকাতায় প্রথম পাঁচটি ফায়ার ইঞ্জিন ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আমদানি করা হয় (ছবি: পুনে ফায়ার ব্রিগেডের সংগ্রহশালার)

এই পরিস্থিতিতে ফায়ার সার্ভিসের গতি বাড়াতে একটি উপায় ভাবলেন ক্যাপ্টেন বার্নার্ড অ্যান্সন ওয়েস্টব্রুক (Captain Bernard Anson Westbrook)। 1910 সালে শহরের প্রতিটা মোড়ে বসিয়ে দিলেন লম্বা লম্বা লাল লোহার পিলারবক্স। এই পিলারবক্সের সামনের দিকের উপরের একটি অংশ গোল কাচ দিয়ে ঢাকা থাকত। এই গোল কাচের ঢাকনার ভিতরে থাকত একটি হাতল। এই গোটা পিলারবক্সের সঙ্গে সংযোগ থাকত নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিস অফিসের। এলাকায় আগুন লাগলে, ওই পিলারবক্সের কাচ ভেঙে তার ভিতরের হাতল ঘোরাতে বা 'দম' দিতে হতো। পিলারবক্সের হাতল ঘুরিয়ে দম দিলেই অ্যালার্ম বেজে উঠত নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিস অফিসে। সেখান থেকে কর্মীরা তখন তাড়াতাড়ি জায়গা বুঝে চলে যেতেন ঘটনাস্থলে।

Fire Brigade
1871 সালে শহরের অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা বা ফায়ার সার্ভিস কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে আসে (ছবি: পুনে ফায়ার ব্রিগেডের সংগ্রহশালার)

এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার সাফল্যের পর শুধু কলকাতাতেই দেড়শোটিরও বেশি এই লোহার পিলারবক্স বসানো হয় বিভিন্ন এলাকায় যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনের উপর। এই 'দম' দিয়ে অগ্নিনির্বাপক পরিষেবার অফিসে খবর পাঠানোর ‘কল’ বা যন্ত্রের সূত্র ধরেই কলকাতার আমবাঙালিদের কাছে এই লোহার পিলারবক্সের নাম হয়ে দাঁড়ায় ‘দমকল’। পরবর্তিতে গোটা ফায়ার সার্ভিসেরই বাংলা নাম হয়ে যায় ‘দমকল’।

কলকাতার পাঁচটি প্রাচীন দমকলে অফিস

লালবাজার, টালা, পামার্স ব্রিজ (ট্যাংরা এলাকা), ভবানীপুর, ওয়াটগঞ্জ মিলিয়ে কলকাতার মোট পাঁচটি এলাকায় 1871 সালেই দমকলের অফিস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 1893 সালে দমকলের দায়িত্ব চলে যায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে। যদিও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিকাংশ দমকল অফিসই নষ্ট হয়ে যায়। ছয়ের দশকের (আনুমানিক 1964-1966) মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে ধীরে ধীরে অফিস, বাড়ি, দোকানে টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা বাড়তে থাকলে বন্ধ হয়ে যায় কলকাতা ফায়ার সার্ভিসের দম দেওয়া কলগুলি।

History Of Kolkata Fire Brigade, Damkal
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় লোহার লম্বাটে পিলারবক্সের মতো এই দম দেওয়ার কল আজও রয়েছে (ইটিভি ভারত)

উত্তর কলকাতার হেদুয়ার মোড়ে আর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় লোহার লম্বাটে পিলারবক্সের মতো এই দম দেওয়ার কল আজও রয়েছে। হেদুয়ার মোড়ে থাকা লোহার কাঠামোটা অবশ্য জংধরা, রং-চটা, ভগ্নপ্রায় অবস্থায় কোনও রকমে টিকে আছে। তবে বিধানসভায় থাকা কলকাতা ফায়ার সার্ভিসের দম দেওয়া কলের শতবর্ষ প্রাচীন মডেলটি আজও আগের মতো লাল রং মেখে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের আধুনিক ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ফায়ার অ্যালার্মের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে, একরাশ না-জানা ইতিকথা নিয়ে।

