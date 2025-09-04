কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন ভারতের অন্যতম ব্যস্ত ও জনবহুল রেল স্টেশন। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় যাতায়াত করেন ৷ যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই দিনের ব্যস্ত সময়ে ভিড় সামাল দিতে এবং উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের যাতায়াতের যাতে কোনও সমস্যা না-হয় তাই একগুচ্ছ বেশি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিয়ালদা রেল কর্তৃপক্ষ ৷
নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য এবং একটি ট্রেনেই যাতে যাত্রীদের গাদাগাদি করে সফর করতে না-হয় তাই রেল বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে পূর্ব রেল ৷ সেই তালিকা নিম্নরূপ
আগামী 5 সেপ্টেম্বর থেকে বারাসত-হাসনাবাদ সেকশনে দু'টি EMU লোকাল লোকাল চলবে
- 33331 বারাসত-হাসনাবাদ EMU লোকাল বারাসত থেকে বেলা 12.15 মিনিটে রওনা দিয়ে দুপুর 1.38 মিনিটে হাসনাবাদ পৌঁছবে।
- 33326 হাসনাবাদ-বারাসত EMU লোকাল হাসনাবাদ থেকে দুপুর 2.33 মিনিটে ছেড়ে বিকেল 3.57 মিনিটে বারাসত পৌঁছবে।
এছাড়াও আগামী 5 সেপ্টেম্বর থেকে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বেশকিছু ট্রেনের সময়সূচিও পরিবর্তন করা হয়েছে
- 33802 বনগাঁ-শিয়ালদা লোকাল বনগাঁ থেকে সকাল 7.15 মিনিটের পরিবর্তে 7.05 মিনিট ছাড়বে এবং সকাল 9.15 মিনিটের পরিবর্তে 9.10 মিনিটে শিয়ালদায় পৌঁছবে।
- 33368 বনগাঁ-দমদম ক্যান্টনমেন্ট লোকাল বনগাঁ থেকে সকাল 7.41 মিনিটের পরিবর্তে 7.15 মিনিটে ছাড়বে এবং সকাল 9.16 মিনিটের পরিবর্তে 8.54 মিনিটে দমদম ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছবে।
- 33369 বারাসত-বনগাঁ লোকাল সকাল 6.20 মিনিটের পরিবর্তে 5.55 মিনিটে বারাসত থেকে ছাড়বে ৷ সকাল 7.30 মিনিটের পরিবর্তে 7.05 মিনিটে বনগাঁ পৌঁছবে।
- 33422 মধ্যমগ্রাম-শিয়ালদা লোকাল এই ট্রেনটি সকাল 8.52 মিনিটের পরিবর্তে 8.37 মিনিটে ৷ মধ্যমগ্রাম থেকে ছেড়ে 9.35 মিনিটের পরিবর্তে 9.20 মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে।
- 33401 শিয়ালদা-বারাসত লোকাল শিয়ালদা থেকে সকাল 6.16 মিনিটের পরিবর্তে 6.30 মিনিটে ছেড়ে 6.58 মিনিটের পরিবর্তে 7.14 মিনিটে বারাসত পৌঁছবে।
- 30331 মাঝেরহাট-হাবড়া লোকাল মাঝেরহাট থেকে সকাল 7.48 মিনিটের পরিবর্তে 7.35 মিনিটে ছেড়ে 7.42 পরিবর্তে 7.32 মিনিটে হাবড়া পৌঁছাবে।
- 33891 দমদম ক্যান্টনমেন্ট-বনগাঁ লোকাল দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সকাল 6.25 মিনিটের পরিবর্তে 6.37 এ ছেড়ে 8.05 টার পরিবর্তে 8.19 টায় বনগাঁ পৌঁছবে।
- 33370 বনগাঁ-বারাসত লোকাল বনগাঁ থেকে সকাল 8.20 মিনিটের পরিবর্তে 8.30 মিনিটে ছেড়ে 9.26 মিনিটের পরিবর্তে 9.45 মিনিটে বারাসত পৌঁছবে।
- 33854 বনগাঁ-শিয়ালদা লোকাল বনগাঁ থেকে সকাল 8.40 মিনিটের পরিবর্তে 8.45 মিনিটে ছেড়ে 10.40 মিনিটের পরিবর্তে 10.45 মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে।
অন্যদিকে, উৎসবের মরশুমে যাত্রীর ভিড় সামাল দিতে কলকাতা থেকে জম্মু-তাওয়াই পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে এই ট্রেনটিতে 2 হাজার 100টি বার্থ তৈরি করা হবে।
কলকাতা-জম্মু তাওয়াই ওয়ান ওয়ে স্পেশাল ট্রেন
13151 কলকাতা-জম্মু তাওয়াই ওয়ানওয়ে স্পেশাল ট্রেনটি 05.09.2025 এবং 06.09.2025 তারিখে রাত 9.55 মিনিটে কলকাতা স্টেশন থেকে ছেড়ে যাত্রার তৃতীয় দিনে দুপুর 2টোয় জম্মু-তাওয়াই পৌঁছবে। ট্রেনটি নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডি স্টেশন-সহ 35টি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল, সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং এসি কোচ থাকছে।
মাউ-কলকাতা পুজো স্পেশাল ট্রেন
- 05064 মাউ-কলকাতা পুজো স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি বুধবার, 24.09.2025 থেকে 12.11.2025-এর মধ্যে মাউ (উত্তরপ্রদেশে) থেকে দুপুর 1.30 মিনিটে ছেড়ে পরদিন সকাল 8টায় কলকাতা পৌঁছবে।
- অন্যদিকে, 05063 কলকাতা-মাউ পুজো স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি বৃহস্পতিবার 25.09.2025 থেকে 13.11.2025-এর মধ্যে কলকাতা থেকে ছেড়ে পরের দিন 07.45 মিনিটে মাউ পৌঁছবে। ট্রেনটি আপ ও ডাউন লাইনে নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল, সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং এসি কোচ থাকবে।