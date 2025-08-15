সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীনতা পেয়েছিল ভারত ৷ ভারতের এই স্বাধীনতা আন্দোলন আদতে আত্মনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল ৷ বহু জাতি ও ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে এই দেশ তৈরি করেছিলেন ৷ আর তা দেখেই মহাত্মা গান্ধি থেকে শুরু করে বি আর আম্বেদকররা জানতেন এই দেশ পরিচালনা করা খুবই কঠিন বিষয় হতে চলেছে ৷
সদ্য তৈরি হওয়া দেশের প্রয়োজন ছিল অনেক ৷ সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছিল বিদেশনীতি ৷ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা থেকে স্পষ্ট, যারা ভারতকে সাহায্য করেছে তাদেরকেই আমরা বন্ধু বলে মনে করেছি ৷ 1980 সাল পর্যন্ত ভারতের বেশিরভাগ স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে রাশিয়ার সহযোগিতায় ৷ রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের এটা একটা বিশেষ দিক ৷ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল গৌরবের ৷ সেই ভূমিকা থেকেই ভারতের বন্ধু হয়েছে বাংলাদেশ ৷ ভারতের বিদেশ নীতির মূলে ছিল জোট নিরপেক্তা ৷ দেশের প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই নীতি নির্ধারিত হত ৷
কিন্তু স্বাধীনতার এত দশক পর ভারতের বিদেশ নীতি ঘিরে সঙ্কট তৈরি হয়েছে ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কী করছেন তা আমরা সবাই জানি ৷ ভারতের সঙ্গে তাঁর 'বন্ধুত্বের' সম্পর্ক ৷ অতীতে কখনও দেখা যায়নি এ দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশের কোনও নেতাকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন ৷ এবার সেটাও হয়েছে ৷ কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ৷ 'বন্ধু' ট্রাম্পের থেকে এমন কিছু নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রত্যাশা করেননি ৷
বিদেশ নীতিতে সবসময় একটা দর কষাকষির জায়গা থাকে ৷ কোনও একটি বিশেষ পক্ষ বা দেশের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য দেখালে অবশ্য সেটা করা যায় না ৷ ভারতের সঙ্গেও সেটাই হচ্ছে ৷ আমেরিকার সঙ্গে সখ্য বা বন্ধুত্বের মাশুল দিতে হচ্ছে আমাদের ৷ ভারতের আশপাশে থাকা কোনও দেশের উপর এই বিপুল পরিমাণে শুল্ক আরোপ করেননি ট্রাম্প ৷ পাকিস্তানের শুল্কের পরিমাণ 20 শতাংশ ৷ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও কম ৷ এর ফলে ভারতের যে ব্যবসায়ীরা নিজেদের পণ্য আমেরিকায় পাঠান তাঁদের ভয়াবহ প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে ৷ তাঁদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে ৷ আগামিদিনে তাঁদের জন্য কী অপেক্ষা করছে সেটা বলা বেশ কঠিন ৷ 'বন্ধু' কি কখনও এমন ব্যবহার করে ? এমন ব্যবহার করলে কি কাউকে বন্ধু বলা যায় ? আদতে ভারতের বিদেশ নীতিতেই যে গলদ রয়েছে সেটা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট ৷
পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা হল ৷ তার পাল্টা হল অপারেশন সিঁদুর ৷ এরপর সীমান্তে দু'পক্ষের মধ্য়ে সংঘাত তীব্র হয়ে উঠল ৷ সংঘর্ষ অবশ্য থামলও শেষমেশ ৷ আমেরিকরার প্রেসিডেন্ট দাবি করলেন, ভারত-পাকিস্তানের 'যুদ্ধ' তিনি থামিয়েছেন ৷ যদিও ভারত সরকার সংসদে জানিয়েছে, সংঘাত মিটেছে দু'দেশের সামরিক নেতৃত্বের আলোচনার পর ৷ কিন্তু ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করে কেউ বলেননি তাঁর দাবি মিথ্যা ৷ আমেরিকার প্রতি আনুগত্য়ের এটাও একটা দিক হিসেবেই বিবেচিত হবে ৷ এখানেই যে বিষয়টি শেষ হয়ে যাচ্ছে তা নয় ৷ ভারতকে আরও নানা ভাবে চাপে রাখার কৌশল নেওয়া হচ্ছে ৷ আমরা কোথা থেকে তেল কিনব সেটা আমেরিকার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতে পারে না ৷ কিন্তু ওয়াশিংটন সেটাই চাইছে, সেটাই করছে ৷ শুধু তেল নয়, ফল কেনার ব্যাপারেও একই নীতি নিয়েছে আমেরিকা ৷
বিদেশ নীতির আরও একটি খামতির কথা বলা দরকার ৷ পাকিস্তান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বা চিন- এখন আর কেউ ভারতকে সমীহ করে না ৷ বন্ধু বলেও মনে করে না ৷ তথাকথিত বিশ্বগুরুর দেশ ভারতের সঙ্গে এই ঘটনা কেন ঘটছে তা নিয়ে চর্চা হওয়া দরকার ৷ বিদেশ নীতিতে একটা দরকারি কথা বলা হয়- কোনও প্রতিবেশী দেশ কখনও নিজে থেকে ভালো আচরণ করে না ৷ তাকে ভালো হতে এবং ভালো থাকতে বাধ্য করতে হয় ৷ সেই জোরের জায়গাটা ভারত হারিয়ে ফেলেছে ৷ তাছাড়া বিজেপি যে রাজনীতি করে তাতে বাংলাদেশ তাদের স্বাভাবিক মিত্র নয় ৷ এখানে পাকিস্তানের প্রসঙ্গ তোলাও অনর্থক ৷
বিদেশ নীতির ব্যর্থতার প্রভাব জাতীয় রাজনীতিতেও নানাভাবে পড়েছে ৷ গত একদশক বিজেপিকে আমরা বলতে শুনেছি, আচ্ছে দিন আনেওয়ালে হ্যায় ! এখন স্লোগানের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ ভারত যে বিদেশের ভরসা আদায় করতে পারেনি তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ বিদেশের বিশ্বাস এবং ভরসা পেলে ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রের অবস্থা এরকম হত না ৷ এখন বেশিরভাগ বড় সংস্থা কর্মীদের চাকরি খাচ্ছে ৷ শিক্ষা বা স্বাস্থ্য কোনও ক্ষেত্রেই সরকারের বলার মতো কাজ নেই ৷ তাই তারা উন্নয়নের রাজনীতির বদলে পরিচয়ের রাজনীতি করছে ৷ অনুপ্রবেশ আর মন্দিরের রাজনীতি করতে বাধ্য হচ্ছে! তথাকথিত বিশ্বগুরুর প্রভাব বিশ্বে কেন পড়ছে না সেটা বোঝা মুশকিল ৷ ট্রাম্প বলেছেন, "আমেরিকার সমস্ত সর্বনাশের মূলে আছে মেক্সিকো ৷" একই সুরে বিজেপিকেও বলতে হচ্ছে ভারতের মূল সমস্যা অনুপ্রবেশ ৷
বিজেপি দাবি করে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সকলের কাছেই বিশেষ প্রিয় ৷ বিদেশের বিভিন্ন নেতানেত্রীর উপর তাঁর মতো প্রভাব অন্য কেউ বিস্তার করতে পারে না ৷ বাস্তবে হয় ঠিক উল্টো ৷ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকেই মোদির চিনে যাতায়াত ৷ তাঁর সঙ্গে সে দেশের সম্পর্ক যদি সত্যি ভালো হয় তাহলে এ দেশে সেখান থেকে বিনিয়োগ আসছে না কেন ? চিনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রের পাড়ে বসে হাওয়া খাচ্ছেন, কিন্ত আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভারত আর চিনের মধ্যে চলতে থাকা উত্তেজনা পাকাপাকিভাবে স্তব্ধ হচ্ছে না ৷
বিদেশ নীতি নিয়ে কথা হচ্ছে, বিদেশ মন্ত্রীকে নিয়েও কথা বলা দরকার ৷ কর্মজীবনে এস জয়শঙ্কর খুবই দক্ষ আমলা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন ৷ বিদেশ মন্ত্রকের কাজে তার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না ৷ তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ কিন্তু রাজনীতির দাপট এতটাই বেশি যে এখন তাঁর অভিজ্ঞতা কোনও কাজে লাগছে না ৷ যে দলের ছত্রছায়ায় তিনি মন্ত্রী হলেন তাঁদের রাজনীতি বিদেশ মন্ত্রীর সমস্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে ৷ আগামিদিনেও করবে ৷
লেখক- পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়