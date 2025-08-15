"তুমি হায় বুঝবে কি ভায়
ফুরফুরে দিন কেটে যায়
বোঝাচ্ছ স্বাধীনতার মানে..
যে অধীন দিনে রাতে
বুলেটে যে বুক পাতে
সে বুঝেছে স্বাধীনতার মানে.."
শিলাজিতের গান ভাবিয়েছিল ছোটবেলায়। স্বাধীনতা, বড় শব্দ। বিশাল ব্যাপ্তি। এবং আপেক্ষিক, অসম। আদানি যতটা স্বাধীন, আমি ততটা নই। আমি যতটা স্বাধীন, আমার বাড়িতে যিনি রান্না করতে আসেন, তিনি, ততটুকুও স্বাধীন নন।
সূচক কী? অর্থনীতি? অবশ্যই। অনেকে ভুলিয়ে দিতে চায়, কিন্তু অর্থনীতি একটা জরুরি নিরিখ তো বটেই, সম্ভবত সবথেকে জরুরি বললেও অত্যুক্তি হবে না। কোভিড লকডাউনের সময়ে ভারতের এক শিল্পপতি লন্ডনে নতুন করে 300 একর জমি কিনলেন, খবরে প্রকাশিত হল। একইসাথে জানা গেল, পরিযায়ী শ্রমিকরা এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে রেললাইনের উপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, চলন্ত ট্রেন এসে পিষে দিয়ে গিয়েছে। ট্র্যাকের ধারে ছিটকে পড়ে থাকা রক্তমাখা রুটির ছবি প্রকাশিত হল সংবাদমাধ্যমে। আগে শুনতাম, সাইনিং ইন্ডিয়া বনাম সাফারিং ইন্ডিয়া। বনামও, সহাবস্থানও। অ্যান্টেলিয়া আর ধারাভি বস্তির সহাবস্থান, একই শহরের মধ্যে দুটো আলাদা জগৎ। কী বলব, ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অফ অপোজিটস?
প্রভাব পড়ে, বিলক্ষণ। 2017 সালে অক্সফ্যামের রিপোর্ট দেখিয়েছিল, ভারতে কোনও বড় সংস্থার এক এক্সিকিউটিভের বার্ষিক আয় যা, একজন গ্রামীণ দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষকের সবমিলিয়ে 941 বছর লেগে যাবে সেই আয়ের সমান রোজগার করতে। গুগলকে জিজ্ঞাসা করলাম, গড়পড়তা ভারতবাসী ঘুমোয় কতক্ষণ? জানা গেল, 2019 সালের একটি গবেষণা বলছে, ভারতীয়রা হলেন জাপানিদের পরে দুনিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঘুম-বঞ্চিত জনতা। আশ্চর্যের নয়, 2025 সালের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্সে ভারতের স্থান 147টি দেশের মধ্যে 118 নম্বরে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে? আরও লজ্জাজনক। 125টি দেশের মধ্যে আমরা 105তম স্থানে। এগুলোও নির্ণায়ক, নিরিখ। আমরা আদতে কতটা 'স্বাধীন', তার। আগে সমাজে রাজনীতিতে, প্রাইমটাইমে, পোস্টএডিটে এসব নিয়ে আলোচনা হতো কিছু। এখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হচ্ছে, কারণ আশেপাশে কিছু লোকের ধারণা হয়েছে, দারিদ্র্য বঞ্চনা শোষণ ইত্যাদি আসলে তত বড় বিষয় নয় ; একটা 'আর্ট অফ লিভিং'র কোর্স করলেই বোধহয় মহানন্দে বেঁচে থাকার পাসওয়ার্ড জুটে যাবে!
মজার বিষয় হল, 'স্বাধীন' মানুষের মানসিক গঠন পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ নয়, তাকে প্রভাবিত করে তার অর্থনীতি, রাজনীতি। পরিপার্শ্বের বিপুল ভূমিকা থাকে, খণ্ডবিখণ্ড ব্যক্তিমানুষ নিজেকে কতটা স্বাধীন বলে গণ্য করবে, তার উপর। সংবিধান রচনা করার সময়ে আম্বেদকর এক অবশ্যম্ভাবী সংশয়ের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা এক মহান অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছি। এই সংবিধান দেশের মানুষকে কেবল নিজের কথা বলার রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছে। জনসাধারণের সামাজিক-আর্থনীতিক অধিকারগুলো যদি আমরা আগামিদিনে না নিশ্চিত করতে পারি, তবে রাজনৈতিক অধিকারগুলোও ঠুনকো হয়ে যাবে কিছুদিন পর। আম্বেদকরের দূরদর্শিতার তারিফ করেও বলতে হয়, নয়া উদারবাদ পরবর্তী ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্রোত প্রতিস্রোতের তন্ত্রগুলো বোধহয় আর একেবারেই সরলরৈখিক নেই, অতীতের তুলনায় বহুগুণ জটিল হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার অনুভব - আপাতভাবে আরও আপেক্ষিক, আরও ব্যক্তিগত স্তরে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে কি? জানি না।
রাজনীতির কাজে এমন আকছার খোঁজ পাই, ঘরে অন্ন জোটাতে হিমশিম, চাকরির খোঁজে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে সারা, অথচ কোনও মতে একটা মোবাইল ফোন জুটে গিয়েছে ঠিক। ইনফরমেশন এক্সপ্লোশনের দুনিয়ায় এই যন্ত্রটি এবং তার অনুরূপ অনুষঙ্গগুলির প্রভাব বিপুল। ব্যক্তিমনের কাছে আপাত 'স্বাধীনতা'র আস্বাদ হয়তো এখানেই। সে জানে সে শোষিত, অথচ সে ভাবে সেও ক্ষমতায়িত। হোয়াইট কলার শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের প্রায়শই হয়। করলো দুনিয়া মুঠঠি মে-শুধু ঘরে বসে দেশদুনিয়ার জ্ঞান আহরণের প্রশ্নেই নয়, সোশাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে নিজস্ব মতপ্রকাশের অধিকারও নিশ্চিতভাবে একটা আপাত 'ফিল গুড' চাদর বিছিয়েছে বটে মনের উপর। ব্যক্তিসত্তার স্ফূরণ শ্রেণী আন্দোলনের ধারণাকে দুর্বল করেছে, নাকি এই নতুন উপাদানটিকে যথাযথভাবে সংহত করতে পারলে তা আদতে শ্রমজীবী মানুষের লড়াইকে শক্তিশালী করবে, তা ভবিষ্যৎ বলবে। আপাতত যেটুকু বোঝার, উচ্চাভিলাষের প্রশ্নটি, শুধু মেটিরিয়াল নয়, একটি বৌদ্ধিক প্রশ্নও, এবং তা অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না।
উল্টোদিক থেকে দেখলে, আজকের নাগরিকের কাছে এই গ্লোবাল ভিলেজের মেম্বারশিপ গ্রহণের বিষয়টি একটা বড় সমস্যার জানলাও খুলে দিয়েছে। বিশ্বায়নের মেকবিলিভ দুনিয়ায় গেট টপকে ঢুকে পড়ার পর তার স্বপ্ন দেখার পরিসর যতটা বেড়েছে, সে স্বপ্নকে হাসিল করার উপায়গুলি ততটা সহজলভ্য হয়নি। সে বেচারা শাহরুখ আর কাজলকে ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে প্রেম করতে দেখে বড় হয়েছে, এদিকে তার নিজের সারা মাস উবের চালিয়ে, ওভারটাইম স্যুইগিতে খাবার ডেলিভারি করেও মাসের শেষে পনেরো হাজার টাকা জমছে না। বাস্তবতা আর প্রত্যাশার ফারাক তাকে কি আরও অনিশ্চিত, অসহিষ্ণু, অ-নিরাপদ করে দিচ্ছে ? ভাবা প্রয়োজন। যাবতীয় হিসেবনিকেশ তো বলছে, অল্প কিছু লোকের হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ জমা করার উদ্দেশ্য নিয়ে একধরনের লুঠেরা অর্থনীতির বুল্ডোজার চলছে ভারতে। শুধু ভারত না, দক্ষিণপন্থী আগ্রাসনের দাঁত নখ বার করা চেহারাটা এখন স্পষ্ট আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু প্রান্তেই। আক্রান্ত 'ব্যক্তি'র তখন উত্তরণ ঘটছে 'জনতা'য় (এক্ষেত্রে mob অর্থে ব্যবহৃত) ; কোথাও ধর্মে, কোথাও ভাষায়, কোথাও জাতিতে আশ্রয় নিয়ে সে বিজয়ী হতে চাইছে - প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাস্তব আর কল্পনার ফারাক না ঘোচাতে পারার যন্ত্রণাকে পুষিয়ে নেওয়ার।
এটা হতে পারে, প্রযুক্তির নিত্যনতুন বিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পরিবর্তন (মৌলিক পরিবর্তন নয়), চারপাশের পুরনো সামাজিক কাঠামোগুলোকে ভাঙছে। নতুন ধরনের সামাজিক পরিসরগুলি তৈরি হচ্ছে। এমনিতে এ এক নিরন্তর প্রক্রিয়া বটে, তবে দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিয়মেই, কোনও কোনও সময়ে এই প্রক্রিয়া গতি পায়। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকরকম ভাঙচুর চলে। সে সময়ে জনগণের বড় অংশের মধ্যে নৈরাশ্য অস্থিরতা অরাজকতা সংশয় ইত্যাদি অস্বাভাবিক নয়। 'গণ' তো শুধুই হিংসা করছে না, সামান্য জল হাওয়া পেলে তো কৃষক আন্দোলনে বা আরজি করের প্রতিক্রিয়ায় জেগেও উঠছে, অংশগ্রহণও করছে। আমরা, যারা এই পচাগলা সিস্টেমের থেকে উত্তরণ ঘটাতে চাই, তাদের আরও ধৈর্য্য ধরতে হবে। তার 'স্বাধীন' হওয়ার যাত্রাপথ যে আসলে সম্পূর্ণ হয়নি, আরেকটু যে হাঁটতে হবে খাটতে হবে, এ অনুভবও মানুষের অভিজ্ঞতার জঠর থেকেই উঠে আসে। ফ্র্যানৎজ ফ্যানন তাঁর প্রখ্যাত বই 'The Wretched of the Earth'-এ লিখছেন - "To educate the masses politically does not mean, cannot mean, making a political speech. What it means is to try, relentlessly and passionately, to teach the masses that everything depends on them; that if we stagnate it is their responsibility, and that if we go forward it is due to them too, that there is no such thing as a demiurge, that there is no famous man who will take the responsibility for everything, but that the demiurge is the people themselves and the magic hands are finally only the hands of the people."
অতএব, এ খণ্ডিত স্বাধীনতা, অসম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, কয়েদি গণতন্ত্রের থেকে উল্লম্ফনের, উড়ানের অপেক্ষা দীর্ঘমেয়াদী, তবে অনন্ত নয়। একথা ফলিত, ইয়ে আজাদি ঝুঠা একেবারেই নয়, তবে এ আজাদি সকলের জন্য সমানও নয়। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিগত 78 বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের গরিবিকে হঠাতে পারেনি। অনাহারে মৃত্যু থামেনি, মহাজনের দেনা মেটাতে না পেরে কৃষকের আত্মহত্যা থামেনি, কারখানা লকআউট আর নোটিসবিহীন লেঅফ থামেনি। স্বাধীন ভারতেই মারা গিয়েছেন রূপ কানোয়ার, রোহিত ভেমুলা আর এহসান জাফরি। আমরা কমিউনিস্টরা সিস্টেমের ভিতর থেকে শোষণের শিকল ভাঙব বলে সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছি, এই ব্যবস্থাকে আমরা ক্লিনচিট দিইনি তা বলে। আমাদের পার্টির বাইরেও বহু মানুষ আছেন, যাঁরা মৌলিকভাবে পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে ভাবতে চান। এখন, দেশে যে সরকার চলছে, তারা খেতে পাওয়ার অধিকার বা কাজ পাওয়ার অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, সংবিধান প্রদত্ত কথা বলার অধিকারটুকুও কেড়ে নিচ্ছে! সংবিধান বাঁচানো আজকের আশু কাজ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণা যা ভারতের মানুষকে পাকিস্তান বা অন্যান্য সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আস্বাদ দিয়েছে, তাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করা আজকের আশু কাজ।
তবে, শুধু এটুকুই নয়। রুজি-রোজগারের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়তে লড়তে, শ্রেণীর লড়াইয়ের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবেই সমষ্টির ভিতরকার 'ব্যক্তি'র গণতান্ত্রিক পরিসরের প্রশ্নটিকে মান্যতা দিয়ে, আরও বেশি 'ন্যায়পূর্ণ' একটা সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া - সেখানেই লুকিয়ে আছে বিকশিত স্বাধীনতার ঠিকানা, সব্বার স্বাধীনতার ঠিকানা। আশার উপাদান তো চারপাশে তৈরি হচ্ছে প্রচুর। নতুন মাধ্যমে বিদ্রোহ, নতুন ধরনের স্লোগান, নতুন নতুন ক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়ার আকুতি -অ্যান্টিথিসিস, বা আজকের ভাষায় কাউন্টার কারেন্ট, রচিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়তই। শ্রমিকরা থাকছেন, কৃষকরা থাকছে, তরুণ প্রজন্ম থাকছে। খুব বড় কথা, মেয়েরা থাকছেন, হাজার বছরের সামাজিক নিপীড়নের শিকার যে মানুষ, তাঁরা থাকছেন। তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে, শুনেছি তো আমরা। রবীন্দ্রনাথ ও মার্কস, দুজনেই শিখিয়েছেন - মার খেতে খেতে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে যে লোক, তার হাতেই ইতিহাসের প্রগতির স্টিয়ারিং। মানুষের 'কালেকটিভ কনশ্যেন্স'র উপর ভরসা হারাতে নেই।
যাদের আজ ফুরফুরে দিন কেটে যায়, তারা আগামিকাল সব্বার জন্য ফুরফুরে দিন আনার জন্য রাস্তায় নামুক। শাবল গাঁইতি হাতুড়ি হাতে পথ কেটে রাস্তা করুক ওই মার খেতে খেতে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখা লোকটা। 'স্বাধীনতার মানে', তার থেকে ভাল কেউ জানে কি? মনে হয় না।
লেখক- সৃজন ভট্টাচার্য্য
সাধারণ সম্পাদক, এসএফআই