ইংরেজিতে ডেমোক্রেসি শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ ডেমোস এবং ক্র্যাটস থেকে। ডেমোস শব্দের অর্থ কোনও একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মানুষ। ক্র্যাটস শব্দের অর্থ ক্ষমতা। এখান থেকেই গণতন্ত্র মানে মানুষের ক্ষমতা। আইন ব্যবস্থা বা বলা ভালো বিচারব্যবস্থা যে কোনও গণতন্ত্রের মস্তিষ্ক। গণতন্ত্রে আবেগ থাকবে। আবেগমুক্ত গণতন্ত্রের কল্পনা করা খানিকটা হলেও অসম্ভব। কিন্তু শুধু আবেগ থাকলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ নড়ে যাবে। মানুষের শাসনকে মানুষের জন্য আরও বেশি উপযোগী করতে প্রয়োজন মস্তিষ্কের। ভারতের সংবিধান দেশের প্রতিটি নাগরিককে একই রকম আইনি সুরক্ষা দিয়েছে, সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। তবে সমাজের প্রতিটি মানুষ একইভাবে আইনি সহায়তা পেয়ে থাকেন এমনটা মনে করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সংবিধান বর্ণিত ব্যবস্থায় শুধু আইন নয়, অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরও সমস্ত মানুষকে একনজরে দেখার কথা। সেখানেও সমস্যা কম নয়। অন্য কোথাও সুরাহা না পেয়ে মানুষ আইনের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের ক্ষেত্রে আইনি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল অর্থ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সময় আইনের দ্বারস্থ না হতে পারাও বিচারের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই কারণেই মানুষের কাছে আইনি পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভারতে লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাক্ট নামে একটি আইন আছে । এই আইনের মূল কথাই হল মানুষের কাছে বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে আইনি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া । তা-ও আবার কোনও খরচ ছাড়াই ।
জেলা থেকে শুরু করে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে আলাদা আলাদা সংস্থা মানুষকে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। এই সংস্থার দ্বারস্থ হলে যে কোনও বিচারপ্রার্থীর জন্য আইনজীবীর ব্যবস্থা করা হয় । বিনা খরচে ওই সমস্ত আইনজীবীরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য মামলা লড়েন। এর পাশাপাশি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব লিগ্যাল সার্ভিস আছে। সেখান থেকেও বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাওয়া যায়, আইনজীবী পাওয়া যায় ৷ আর্থিকভাবে যাঁরা পিছিয়ে রয়েছেন তাঁদের পাশাপাশি যে কোনও মহিলার এই সুযোগ পাওয়ার অধিকার আছে।
তবে এখানেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে তেমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বিচারপ্রার্থীকে যে আইনজীবী দেওয়া হচ্ছে তাঁর দক্ষতা খুবই দরকারী বিষয়। বোঝাই যাচ্ছে বিষয়টি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। অন্য পাঁচটি পেশার মতো আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও কেউ কম আবার কেউ বেশি দক্ষ, আবার কেউ অদক্ষ। আইনজীবীদের দক্ষতার পাশাপাশি গরিব মানুষের সহায়তার জন্য যে এই বিশেষ আইন রয়েছে এ কথাও অনেক মানুষ জানেন না ৷ তাই অনেকে আইনের সুবিধে নিতে পারেন না । আমরা জানি শুধু আইন থাকলেই হয় না, তা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ প্রচার থাকা দরকার । সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে বিচার বিভাগকে আরও সক্রিয় হতে হবে । সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে ।
প্রতিবেদনের শুরুতেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত করতে আইনের ভূমিকা কতটা সুদূরপ্রসারী তার উল্লেখ করেছি। এবার সরকারের ভূমিকা নিয়ে চর্চা করা দরকার। প্রাথমিকভাবে বুঝে নেওয়া দরকার, বিচার বিভাগের আলাদা করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ নেই। মানে বিচার বিভাগ আর্থিকভাবে স্বতন্ত্র হতে পারে না। উল্টে বিচারব্যবস্থায় বিচারপ্রার্থীকে আদালতের খরচ বাবদ যে অর্থ দিতে হয় তার একটা বড় অংশ সরকারের কাছে চলে যায়। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা ছাড়া বিচারব্যবস্থা স্বনির্ভর বা কার্যকরী কোনওটাই হতে পারবে না। গোলমালটা অবশ্য এখানেই। আসলে কোনও সরকারই চায় না বিচার ব্যবস্থা শক্তিশালী হোক। কারণ, তারা মনে করে বিচারব্যবস্থা শক্তিশালী হলে তাদের বিপদ বাড়বে, প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। মানুষের কল্যাণে নয় এমন কোনও কাজ করলে আদালত প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে ।
এমন হাজারও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিচারব্যবস্থাকে পরিচালিত হতে হয়। কাজের বা বোঝার সুবিধের জন্য জুডিশিয়ারি দু'ভাগে ভাগ করা হয়। আপার জুডিশিয়ারি এবং লোয়ার জুডিশিয়ারি। প্রথমটির আওতায় পরে সমস্ত হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট ৷ আর পরেরটির আওতায় রয়েছে জেলা আদালত থেকে শুরু করে অন্য আদালতগুলি। সাম্প্রতিক অতীতে লোয়ার জুডিশিয়ারি ভালোভাবে কাজ করছে না বলে প্রচুর অভিযোগ শোনা যায়। কোনও কোনও মামলায় জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিম্ন আদালতের ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলেন। এ নিয়ে আলোচনা শুরু করলে সরকারের ভূমিকা আরও বড় হয়ে ওঠে। আদতে দেশের বিভিন্ন জেলা-সহ অন্য আদালতে মানুষের সুবিচার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । তবে বলতেই হয় সেই কাজটা হয় না ।
অন্য অনেক কিছু বাদ দিয়ে শুধু পরিকাঠামোর প্রসঙ্গে কথা বললেও আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব । নিম্ন আদালত তো বটেই কলকাতা হাইকোর্টের মতো জায়গাতেও বিচারপ্রার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই । এখানে যাঁরা বিচার চাইতে আসেন তাঁদের জল খাওয়ার জায়গাটুকুও নেই । পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ । এবার আসি অন্য পরিকাঠামোর প্রশ্নে । মাত্র কয়েকদিন আগে একটি মামলার শুনানি করতে গিয়েও দেখেছি আইনজীবী হিসেবে আমার কাছে যে কোনও তথ্য কাউকে পাঠানোর যে প্রযুক্তি আছে তা অনেক আদালতের কাছেই নেই । সেখানে এখনও তথ্য তুলে ধরার অর্থ নথি জমা দেওয়া । এতে সময় বেশি লাগে । শুধু তাই নয়, এখন এই পরিবেশ বাঁচানোর যুগেও অকারণে কাগজ খরচ করতে হয় ।
কথা বলতে হবে কর্মী নিয়োগ নিয়েও । সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছে বিচারব্যবস্থাকে সমস্ত মানুষের জন্য কার্যকরী করতে প্রতি বছর কর্মী নিয়োগ করতে হবে । আমাদের এই বাংলা থেকে শুরু করে দেশের অনেক জায়গাতেই সেটা হয় না । এ রাজ্যে বিচার বিভাগে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল 2022 সালে । ওই বছরের পর এখনও পর্যন্ত কোনও বিচারপতিও নিয়োগ হয়নি । সরকার স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করছে না বলে বিচারবিভাগকে অস্থায়ী কর্মী দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে । কিন্তু নিয়ম অনুসারে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা যায় না। কারণ চাকরি স্থায়ী না হলে তাঁরা কাজ কতটা দায়িত্ব নিয়ে করবেন সেই প্রশ্ন থেকে যায় । তবু সেভাবেই চলছে । অতিসম্প্রতি কলকাতার হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকও একটি মামলার শুনানির সময় কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে এই ঢিলেঢালা মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ।
প্রশ্ন আছে, সমস্যাও আছে । প্রশ্ন থাকবে, সমস্যাও থাকবে । তবু আমি মনে করি, অন্য যে কোনও প্রতিষ্ঠানের থেকে বিচারবিভাগ আজও অনেক বেশি করে মানুষের পাশে দাঁড়ায় । মানুষের হয়ে কথা বলে । স্বাধীনতার স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে বিচারব্যবস্থার হাত আমাদের আরও বেশি করে শক্ত করতে হবে ।
Conclusion: