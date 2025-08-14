বাঙালি হয়ে জন্মগ্রহণ করলে জীবনের প্রথম দুটি অনুষ্ঠান সাধারণত অন্নপ্রাশন এবং হাতেখড়ি । বেঁচে থাকার মূল দুটো উপাদান-খাদ্য ও শিক্ষা । সারাজীবন এই দুটির প্রেমে বঙ্গজীবন আবর্তিত হয় । একজন অবাঙালি রাজ্যপাল এলে যেমন মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে হাতেখড়ি দিয়ে বাঙালিত্ব অর্পণ করার চেষ্টা করেন, তেমনি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ সানন্দে খবরের কাগজে তাঁর রন্ধন দক্ষতা প্রচার করেন। সেইজন্যই বোধহয় আজ স্বাধীনতার অমৃতকালে শিক্ষার জগতের বিবর্তন একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছে হয় ।
স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী সময়ে সাক্ষরতার হার ছিল গড়ে 18.33 শতাংশ (7 বছর ও ঊর্ধ্বে) 1951 সালে, তখন মহিলাদের প্রায় 91 শতাংশ নিরক্ষর ছিলেন । সেই অবস্থা থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী লেগে গেল শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে । 1951-52 সালে, দেশের জিডিপির প্রায় 0.6 শতাংশ খরচ হত শিক্ষা খাতে ৷ এই অঙ্কটা বেড়ে প্রায় 4 শতাংশ হতে সময় লেগে গেল 75 বছর ! সেটাও কোঠারি কমিশনের 6 শতাংশ সুপারিশের অনেক নীচে। জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের হিসেব (পিএলএফএস) অনুযায়ী 2023-24 সালে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাতাশ কোটি। স্বাধীনতার 79তম বছরে এই পরিসংখ্যান নিশ্চয় চিন্তার ব্যাপার।
শিক্ষিত মানুষদের সবাই কি দেশের কর্মযজ্ঞে যোগ্যতা অনুযায়ী সামিল হতে পেরেছেন ? জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের তথ্য অনুযায়ী 15 বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার প্রায় 5.6 শতাংশ ৷ 2025 সালের জুন মাসের হিসেব অনুযায়ী। সরকারি সংজ্ঞা অনুযায়ী, সমীক্ষার সাত দিন আগে- কেউ যদি ন্যূনতম এক ঘণ্টা কাজ করে রোজগার বা অর্থলাভ করে থাকেন তাহলে সরকারি নিয়মে তিনি আর বেকার নন। সাধারণ মানুষ বেকার বলতে যা বোঝেন, এখানে সেই ব্যাখ্যা চলে না। আমরা বুঝতে পারি যে দেশে 'আন্ডার এমপ্লেয়মেন্ট' রয়েছে । এটি এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে একজন ব্যক্তি হয়ত পূর্ণসময়ের কাজ করতে চান কিন্তু আংশিক সময়ের জন্য কাজ করছেন, অথবা তাঁর দক্ষতা অনুযায়ী কম বেতনের কাজ করছেন, অথবা তাঁর দক্ষতার সম্পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না । আবার এটাও দেখা যাচ্ছে যে ঠিকঠাক কাজের লোকের অভাবও খুব বেশি । ভালো কাজ আছে কিন্তু দক্ষ লোক নেই । ডিগ্রি আছে, কিন্তু যোগ্যতা নেই । অর্থাৎ চাহিদা আর জোগানের ফারাক আছে। সরকার স্কিল ডেভেলপমেন্টের অনেক ব্যবস্থা করেছে । কিন্তু এখনও অনেক পথ বাকি ।
এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে চিন্তার সেটা হল শিক্ষায় উৎকর্ষ, গবেষণার মান আর উৎসাহ প্রদানকারী সরকারি অনুদান । দেশের একটা বড় মেধাবী অংশ আজ বহুমূল্যের চাকরির টানে আইটি উদ্যোগে ঢুকে পড়ছে । কেউ আর মৌলিক গবেষণায় যেতে চায় না, কারণ আর্থিক অনুদান খুব কম । এটা দেশের জন্য চিন্তার বিষয়। এমন সময় আসবে যখন ভালো শিক্ষক পাওয়া কঠিন হবে । শিক্ষকের মান চিন্তার কারণ হবে। তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে । ভালো শিক্ষক তৈরি হতে একটা প্রজন্ম লাগে। ভারতবর্ষের অতীত শিক্ষায়, চেতনায়, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে ছিল । সেই স্থান যেন চির অক্ষয় থাকে । স্বাধীনতার 79তম বর্ষে এটাই আমার প্রার্থনা ও দাবি ।
লেখক : ড: বিভাস চৌধুরী
উপদেষ্টা, রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিল্প উন্নয়ন সংগঠন, ভিয়েনা
পূর্বতন মহানির্দেশক, পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ণ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার