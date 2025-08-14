ভারতের স্বাধীনতার অর্থ অনেকগুলো ৷ যার একটা হল দেশভাগ ৷ যেখানে বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের বাসস্থান দ্বিখণ্ডিত হয় ৷ নিজভূম ছেড়ে এক বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী চলে আসে ৷ অনেক কষ্ট, ক্ষতি এবং অত্যাচার সহ্য করে সীমান্তের এদিকে এসে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে তাঁদের ৷ কেউ কেউ আবার হারিয়েও গিয়েছেন ৷ আমি নিজে উদ্বাস্তু বলে স্বাধীনতার এই বিশেষ দিকটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ৷ এর পাশাপাশি স্বাধীনতার আরও বেশ কয়েকটি দিক আছে ৷ নাগরিকের স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে শিক্ষার দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র ৷ সকলে পড়াশুনোর সুযোগ পাবে ৷ শরীর খারাপ হলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা হবে ৷ আমার সুরক্ষা এবং আশ্রয়ের দায়িত্বও নেবে রাষ্ট্র ৷ ঠিক সেভাবেই ভাষা অধিকারও সুরক্ষিত থাকবে । এটাই স্বাধীনতার অদৃশ্য প্রতিশ্রুতি ।
একইভাবে ভারত রাষ্ট্রও সংবিধানে ভাষার অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। সংবিধানের 342 থেকে 351 নং ধারায় এই অধিকারের কথা বলা আছে ৷ 1950 সালে ঠিক হয়েছিল, প্রশাসনিক কাজ হবে ইংরেজি এবং দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দি ভাষায় ৷ সবমিলিয়ে ভাষার সংখ্যা হবে 14 ৷ এই প্রতিটি ভাষাতেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি এবং প্রশাসনিক কাজ হবে ৷ প্রতিটি ভাষার আলাদা গুরুত্ব আছে ৷ পরে সেই ভাষার সংখ্যা বেড়ে হয় 22 ৷ ভাষা বিজ্ঞান বলে, ছোট-বড় বা ক্ষমতাশালী এবং কম ক্ষমতাশালী ভাষা বলে কিছু নেই ৷ মর্যাদার দিক থেকে সব ভাষাই এক ৷ এমনকী বিভিন্ন ভাষার যে উপ-ভাষা আছে তারও মর্যাদা এক। দেশের সংসদে সকলের নিজের ভাষায় প্রশ্ন করার এবং উত্তর পাওয়ার অধিকার আছে ৷ সংবিধান আমাদের হাতে এই অধিকার তুলে দিয়েছে ৷
কিন্তু এভাবে ভাষা-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হল না ৷ দেখা গেল, বিভিন্ন জায়গায় অনেক মানুষ কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলেন কিন্তু তাঁদের রাজ্যের কোনও সীমানা নেই ৷ মাদ্রাজ প্রদেশে অনেকে তেলুগু ভাষায় কথা বলেন । কিন্তু তাঁদের নিজস্ব কোনও রাজ্য নেই ৷ তাঁরা তামিলদের অধীনে থাকতেন । শুরু হল আন্দোলন ৷ একজন প্রাণও দিলেন ৷ এরপর 1956 সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তেলুগুদের জন্য নতুন রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করে ৷ বিহারেও বাঙালিরা লোকসেবক সঙ্ঘের অধীনে আন্দোলন করছিলেন ৷ সেই আন্দোলনের সূত্র ধরে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হল ৷ মহারাষ্ট্রে কোঙ্কনি ভাষার আন্দোলনকে ঘিরে গোয়া রাজ্যটি তৈরি হয় । একইভাবে অসমের বরাক উপত্যকায় হওয়া আন্দোলনের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে ৷ সেখানে যাঁরা বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছিলেন তাঁরা ভূমিপুত্র ৷ ঠিক হল, অসমিয়ার পর দ্বিতীয় সরকারি ও প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃত হবে ৷ কিন্তু এভাবেও যে সমস্যার সামাধান হয়ে গেল তা বলা যাবে না ৷ বরং শুরু হল এক সুদীর্ঘ সংঘাতের । অসমের অন্য অংশেও অনেক বাঙালি ছিলেন ৷ আর তার জন্য যে অসমের বাসিন্দারাই দায়ী, সে কথা বলা যায় ৷ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালি মুসলমানদের অসমে কৃষিকাজ করতে নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ তাঁরা সেখানে সোনা ফলিয়েছেন ৷ পরে তাঁরা সেখানেই থেকে যান ৷ অসমের বাসিন্দাদের মনে হতে থাকে তাঁরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন ৷ সেখান থেকে অসমে বাঙালিদের উপর আক্রমণ শুরু হয় ৷
সাম্প্রতিককালে আবারও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিরা আক্রান্ত হচ্ছেন ৷ তবে অসমের ঘটনার সঙ্গে এই ধরনের আক্রমণের কোনও মিল আছে বলে আমি মনে করি না ৷ এখনকার আক্রমণের নেপথ্যে অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে ৷ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর ভারত সরকারের তরফে বাঙালি শ্রমিকদের দিল্লি-সহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে থাকার এবং কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় ৷ তাঁরা সেখানে গিয়ে থাকতে শুরু করেন ৷ তৈরি হয় মহল্লা ৷ আজ এত বছর পর আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। কারও কারও মনে হচ্ছে বাঙালিরা তাদের চাকরি খেতে এসেছে ৷ আক্রমণের নেপথ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে অর্থনীতির সঙ্গে বিজেপি-আরএসএসের সাম্প্রদায়িক মনোভাবও আছে ৷ তাদের নীতি হল- হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান ৷ সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁরা মুসলমান বাঙালি শ্রমিকদের বাংলাদেশি ধরে নিয়ে তাঁদের ভারত থেকে তাড়ানোর উপক্রম করেছেন ৷ এই আক্রমণকে আমি অসমের মতো ভাষার উপর আক্রমণ হিসেবে দেখছি না ৷ কারণ এখানে কোনও বাঙালি ছাত্র বা চাকরিজীবী বা শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক বা আইনজীবী আক্রান্ত হচ্ছেন না ৷ যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাঁদেরই বেছে বেছে নিশানা করা হচ্ছে ৷ এখান থেকেই ওদের মনোভাব স্পষ্ট ৷
এসব দেখে মনে হতেই পারে অবাঙালিদের হাতে বাংলা ভাষা আক্রান্ত । তবে ঘটনা হল, বাঙালিদের হাতেও বাংলা ভাষা আক্রান্ত হতে পারে ! অন্যরা বাংলা ভাষার কী ক্ষতি করছে সেটা দেখার আগে আমাদের নিজেদের দিকেও দেখা উচিত ৷ অন্যদের হাতে বাংলা ভাষার কতটা ক্ষতি হবে, জানি না ৷ আমার মনে হয় খুব বেশি ক্ষতি হবে না ৷ আমরা বাঙালিরা বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছি না ৷ আমাদের সন্তানরা যাতে ভালো করে বাংলার চর্চা করে সেই ব্যবস্থা করছি না ৷ তাঁদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাচ্ছি ৷ আর সরকারও এই ব্যাপারে আমাদের ‘সাহায্য’ করছে ! সরকারি স্কুলগুলির মানোন্নয়নে তারা উদ্যোগ নিচ্ছে না ৷ শিক্ষক পর্যন্ত দিচ্ছে না ৷ সরকারি স্কুলে বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষা শেখার সুব্যবস্থা নেই । এখন মধ্যবিত্তরাও বাড়ির সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠান ৷ তাঁরাও মনে করেন, ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেই বাবু হওয়া যাবে । শুধু বাবু হওয়া নয়, সাহেব হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে ৷ শুট-টাই-বুট পরে ইংরেজিতে কথা বলা যাবে । পাওয়া যাবে ভালো চাকরি । নিশ্চিত হবে ভবিষ্যৎ ৷ ইংরেজি জানা এখন এক নিশ্চিত জীবনের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে ৷ বাঙালি অভিভাবকরা এক সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছেন । তাঁদের মনে হয়েছে, বাংলা ভাষা ভুলিয়ে না দিলে সন্তানরা ইংরেজি শিখতে পারবে না। নিজের ভাষা ভুলে না গেলে ইংরেজি ভালো করে শেখা হবে না। এটা ভুল কথা, মিথ্যা কথা । শুধু তাই নয়, বলতেই হয়, অভিভাবকরা ভুল মনস্তত্ত্ব এবং শিক্ষাতত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন । আমাদের এই বাংলায় বহু সংখ্যক অবাঙালি আছেন ৷ তাঁরা যাতে বাংলা শিখতে পারেন সেই ব্যবস্থাও সরকার করে না ৷ আমি মনে করি, অন্যদের হাতে বাংলা ভাষা আক্রান্ত, এটা বলার আগে এবং এ নিয়ে শোরগোল করার আগে আমাদের আত্মসমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন ৷ নিজেদের দিকে নজর না দিলে সমস্যাটা কী সেটা বোঝা যাবে না । বাংলা ভাষার হৃত গৌরব ফিরবে না ।
লেখক- পবিত্র সরকার
শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়