স্বাধীনতা কথাটার অনেক রকমের অর্থ করা হয়।
সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়, বলাও হয়, যে আমার যা ইচ্ছে সেই ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করতে পারার যে সক্ষমতা সেইটেই স্বাধীনতা। এই অর্থ অনুযায়ী স্বাধীনতার কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। কেউ কেউ এটার সঙ্গে জুড়ে দেন একটা গণ্ডি, অন্য কোনও ব্যক্তির অধিকার কিংবা সুযোগসুবিধা খর্ব না করে আমার ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করবার যে অধিকার সেইটের সুবন্দোবস্ত হলে, সেইটে ঠিকঠাক মিটলে, আমাকে স্বাধীন বলা যাবে। এই সংজ্ঞা বা এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বহু প্রচলিত এবং সম্ভবত বলা যেতে পারে , ভদ্রসমাজে বেশ প্রিয়। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সম্ভব। আমি সেই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির কথা বলতে চাই। আমার যা ইচ্ছে হয়, সেই ইচ্ছেটিই নির্দিষ্টভাবে হয় কেন?
সেই ইচ্ছের আদত মালিক কে? আমি ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা চেয়েছে কিনা এ প্রশ্নও আসলে স্বাধীনতার সঙ্গেই জড়িত। আমার হয়ে অন্য কেউ ভেবে দিচ্ছে কিনা, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে কিনা এবং তারপরে সেই অপরের গৃহীত সিদ্ধান্তকে, অপরে নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত আকাঙ্খাকে আমার আকাঙ্খা বলে চালিয়ে দিচ্ছে কিনা সেইটেও ভেবে দেখা দরকার। এই হিসেবে আমরা ভাবতে পারি, ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করবার স্বাধীনতাকেই চরম বা পরম কাঙ্খিত স্বাধীনতা বলে মনে করার আগে ইচ্ছের স্বাধীনতার দিকেও খানিকটা নজর দেওয়া দরকার।
সাদা বাংলায়, কেন আমার বিশেষ ইচ্ছেটি হয়, কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে, কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় সে-সবও খতিয়ে দেখতে পারাই আসলে স্বাধীনতার মুখ্য ভিত্তি।
অর্থাৎ কিনা আমার পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক কেবলমাত্র আমি-এইটে একটি মিথ্যাচার। যদি কখনও আমাকে বলা হয় তোমার সব পরিস্থিতি তুমিই নির্ধারণ কর, করবে, করছো, তাহলে আসলে আমাকে ভাঁওতা দেওয়া হবে। বরং তার বদলে এই মতটি আমি গ্রহণ করি, যে কোনও পরিস্থিতিতে সমস্ত ভূমিকা আমার একার নয়, সমস্ত ভূমিকা অন্যেরও নয়, সমস্ত ভূমিকা কেবল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের নয়, বরং আসলে আমার পরিস্থিতিটি নির্দিষ্ট হয় পরিপার্শ্ব এবং তার সঙ্গে আমার সংযোগের চরিত্রের উপরে ভিত্তি করে।
কোনও বিশেষ অবস্থায় আমি কি সিদ্ধান্ত নিই, কীভাবে সেই অবস্থাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করি, কীভাবে তার দ্বারা চালিত হতে অস্বীকার করি এবং কতদূর পর্যন্ত সেই পরিবেশকে পাল্টে ফেলার সামর্থ্য রাখি, এই সব বিচার করেই আমার পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। এই হিসেবে স্বাধীনতা আদতে একটি সামর্থ্য। বিশেষ করে চিন্তার ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি কল্পিত বা বাস্তব জেলখানার বাসিন্দা হয়ে থাকার বদলে, সেটি যে আসলে একটি জেলখানাই-তা টের পাওয়া এবং ঘোষণা করতে পারার সামর্থ্যকেই আমি স্বাধীনতা বলে মনে করি। আর যে-স্বাধীনতার কথা আমি বলছি, সেই স্বাধীনতার দিকে অভিযাত্রার প্রথম ধাপটি হল, আমি যে যথেষ্ট স্বাধীন নই সেই অনুভূতিটিতে পৌঁছনো। আমার পায়ে যে শিকল আছে সেইটে টের পাওয়া, তাকে শিকল হিসেবে চিহ্নিত করা, ঘোষণা করা স্বাধীনতার দিকে একটি বিরাট লাফ।
এই স্বাধীনতাবোধের জন্য সব চেয়ে গোড়ায় যা দরকার তা হল ভাষার স্বস্তি। যে ভাষার সাহায্যে আমি নিজেকে জুড়েছি অন্য সব কিছুর সঙ্গে, যে ভাষার সুতোয় আমার পরিবেশ এবং সমস্ত মানুষজন বাঁধা পড়েছিল আমার জ্ঞানে, সেই ভাষাকে যদি অযোগ্য বা হীন বলে ঘোষণা করা হয়, যদি চারপাশের লোক এসে নিদান দেয়, ভিন্ন এক ভাষায় তুমি ভাবো এইবার, কথা বলো, নিজেকে মেলে ধরো অন্য কোনও চিহ্নসমষ্টিতে, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ, আমার সমস্ত স্বস্তি নড়বড়ে হয়ে যেতে বাধ্য। আমাকে তখন নতুন এক মাধ্যমে ক্রমাগত অনুবাদ করে যেতে হয় সমস্ত ভাবনা, সমস্ত অনুভূতি। বুদ্ধিমত্তার সমস্ত প্রকাশ তখন অচেনা, অর্ধচেনা মহল্লায় পা বাড়াতে বাধ্য হয়। সেই বাধ্যতাই আসলে স্বাধীনতার অবলুপ্তি।
এই একটু আগেই আমরা যাকে স্বাধীনতার প্রথম এবং আবশ্যিক শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছি , সেই সামর্থ্যবোধ এর ফলে খাটো হতে থাকে, নষ্ট হতে থাকে। ক্রমশ লম্বা হয়ে ওঠে, অসামর্থ্য, বাধার প্রচ্ছায়া। নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের আত্মপ্রকাশ যদি ক্রমশ হোঁচট খায়, যদি সদা সন্ত্রস্ত থাকে, ভীত চকিত এবং বিপন্ন থাকে, সেইটেই চিন্তার এক পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী অবস্থা তৈরি করে দেয়। অনেক সময় দ্রুত সেই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা সহজ একটি পন্থা বের করি।
সেটিকে ইংরেজিতে বলে ডিনায়াল। বাংলায় তাকে অস্বীকার বলে চিহ্নিত করতে পারি—কই আমার তো তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, এই তো বেশ আছি, অন্যরাও তো পারছে, আমিই বা কেন পারব না, আসলে এইটুকুই আমার ক্ষমতা, এর বেশি আমি পারতামই না, এটুকুই ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন, অন্যরা প্রতিভাবান, মেধাবী, আমি মধ্যমেধা, গড়পড়তা লোক, যা-পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত—এইসব নানাবিধ কথার আড়ালে নিজের পর-অধীন অবস্থাকে সহনীয় করে তোলার চেষ্টা করে যাই। পর-অধীনতা, অসামর্থ্যের কারণটিকে চিহ্নিত না করে বরং তাকে ভবিতব্য বলে মেনে নিতে শেখাই নিজেকে। এবং এই ভাবে আরও পরাধীন হতে থাকি, আরও বেশি দূরে সরে যাই স্বাধীনতা থেকে। ভবিতব্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিই—এইটেই সর্বোচ্চ পরাধীনতা বলে মনে করি।
নিজের ভাষাই মানুষের চিন্তার কাঠামো তৈরি করে। সেই ভাষা-পরিস্থিতিতেই তার সবচেয়ে অবাধ প্রকাশ, অবাধ বিচরণ। তার অযুত সম্ভাবনা সেই ভাষা-পরিস্থিতিতেই সব চেয়ে বেশি বিকশিত হতে পারে। ফলে সত্যি স্বাধীন এক মানুষের প্রথম প্রয়োজন ভাষা নির্বাচনের স্বাধীনতা। এই একটি ক্ষেত্রে তার অনিচ্ছা এবং বাধ্যতা তাকে চিরপরাধীন করে রেখে দিতে পারে। এমনকী সে যে পরাধীন, সেই কথাটিও টের পেতে বাধা তৈরি করে। ভাষা ব্যবহারে স্বাধীনতা মানুষের সার্বিক স্বাধীনতার প্রাক শর্ত, এতে কোনও সন্দেহ নেই।
লেখক- আব্দুল কাফি
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়