বালুরঘাট, 18 অগস্ট: 15 অগস্ট নয়, সোমবার অর্থাৎ 18 অগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালিত হল বালুরঘাটে । এদিন বালুরঘাট পুরসভার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় । শোভাযাত্রা শেষে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ । এদিকে বালুরঘাট পুরসভার হয়ে পতাকা উত্তোলন করেন চেয়ারম্যান অশোক মিত্র ।
অপরদিকে, প্রতি বছরের মতো এবছরও বালুরঘাটের স্বাধীনতা দিবস পালন করে বিজেপি । এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে হাইস্কুল মাঠে বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর হাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় । বিজেপির দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন বালুরঘাট শহর মণ্ডল সভাপতি সমীরপ্রসাদ দত্ত ।
বালুরঘাটের স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাস
1947 সালের 15 অগস্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় । কিন্তু বালুরঘাট-সহ দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নাকি, ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়েছিল । তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর বর্তমানের দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদার কিছু অংশ ৷ এগুলি তখনও পাকিস্তানে থাকবে নাকি ভারতে থাকবে সেটা ঠিক হয়নি । 18 অগস্ট পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয় । অর্থাৎ বালুরঘাটবাসী তথা দক্ষিণ দিনাজপুরবাসী স্বাধীনতার স্বাদ পায় তিনদিন পর ।
ঐতিহাসিক মতে, স্যর সিরিল র্যাডক্লিফের ঘোষণা অনুসারে 1947 সালে 14 অগস্ট পাকিস্তান এবং 15 অগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল । 15 অগস্ট যখন ভারতবাসী স্বাধীনতার আনন্দে মাতোয়ারা তখন আজানা আশঙ্কা নেমে এসেছিল বালুরঘাটবাসীদের মধ্যে । 14 অগস্ট রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানি নেতারা বালুরঘাট হাইস্কুলে হাজির হয় । 15 অগস্ট মহকুমাশাসক পানাউল্লা বালুরঘাটে পাকিস্তানের পতাকা তোলেন । সেই সময় স্যর সিরিল র্যাডক্লিফ বালুরঘাট-সহ রায়গঞ্জ ও অসমের বেশকিছু এলাকাকে 'নোশনাল এরিয়া' বা ধারণাকৃত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন ।
বালুরঘাট স্বাধীনতা দিবস পালন বিজেপির
এই সমস্ত এলাকার সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে 18 অগস্ট ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল । বালুরঘাটের স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতায় বালুরঘাট-সহ বেশকিছু এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ৷ আর এই দিনটিকে স্মরণে রেখে প্রতিবছর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি বালুরঘাটের হাইস্কুল মাঠে স্বাধীনতা দিবস পালন করে । এবছরেও তার অন্যথা হয়নি ৷
বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী বলেন, "দেশ যখন খণ্ডিত হয় সেই সময় বালুরঘাট-সহ বেশকিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায় । স্যর সিরিল র্যাডক্লিফ ঘরে বসে পেন্সিল দিয়ে ম্যাপকে খণ্ডিত করেন এবং সেই সময় বালুরঘাটে 15 অগস্ট মহকুমাশাসক পানাউল্লা বালুরঘাটে পাকিস্তানের পতাকা তোলেন । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সংস্কৃতি প্রিয় ঐতিহ্যবাহী জেলা । এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন । এরপরে আন্দোলন করে তিনদিন পর 18 অগস্ট ভারতে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পায় বালুরঘাটবাসী ।"
বালুরঘাট স্বাধীনতা দিবস পালনে প্রথমবার তৃণমূল
বেশ কয়েক বছর ধরে বিজেপির পক্ষ থেকে এই দিনটি পালিত হয়ে এলেও, এই প্রথমবার বালুরঘাটের স্বাধীনতা দিবস পালন করল পুরসভাও । রাতে 79টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হবে বলে পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে । বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, "এবারে বালুরঘাট পুরসভার তরফ থেকে প্রথমবার আমরা এই 18 অগস্ট স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান পালন করছি । এদিন সকালে একটি শোভাযাত্রা করে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে এসে পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং পথনাটিকার মাধ্যমে জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় । এর পাশাপাশি আজ সন্ধ্যায় 79টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "1947 সালের 15 অগস্ট ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করলেও আমাদের প্রিয় শহর বালুরঘাট-সহ অবিভক্ত দিনাজপুরের বেশকিছু অংশ তখনও স্বাধীনতা লাভ করেনি । সেই সময় এই জেলার স্বনামধন্য সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাশগুপ্ত-সহ একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামী অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বালুরঘাটের এই অংশ তিনদিন পর 18 অগস্ট ভারতে যুক্ত হয় । এরপর থেকেই বালুরঘাটবাসী স্বাধীনতার স্বাদ পায় ।"