কলকাতা, 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রেড রোডে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শুক্রবার সকালে । এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে একাধিক পড়ুয়া । তারা চিকিৎসাধীন এসএসকেএম হাসপাতালে । সেখানে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা চলছে । অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা এবং হাসপাতালের চিকিৎসকরা । প্রায় 39 জন পড়ুয়া হাসপাতালে ভর্তি আছেন বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সকলের শারীরিক অবস্থা দেখে তার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে ।
হাসপাতালে অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বৃষ্টি হয়েছে । তার সঙ্গে গরম । সকালে খাবার দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু অনেকেই অনুষ্ঠানের কারণে তখন খায়নি । তারপর বৃষ্টি হওয়ায় চুলগুলো ভিজে গিয়েছিল । ভেজা চুলে এতক্ষণ থাকায় শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে । তার সঙ্গে না-খেয়ে থাকা এবং একজনকে অসুস্থ হতে দেখে অন্যজন অসুস্থ হয়ে পড়ে । আমি চুলগুলো খুলে দিয়ে এলাম । মাথায় হাত বুলিয়ে মিষ্টি খাইয়ে এলাম । ভবানীপুর, আলিপুরদুয়ার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আছে ।"
এদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা অন্যদের তুলনায় একটু খারাপ বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "ফাতেমা সাখওয়াতের একটু শরীর খারাপ হয়েছে । ও ছাড়া সবাই উঠে বসেছে । আমি অনেকক্ষণ ছিলাম ওর কাছে । এখন আগের থেকে ভালো আছে ।"
প্রতিবছরের মতো এই বছরেও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রেড রোডে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন তিনি । এরপরই বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ।
কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনে কখনও গরম, কখন বৃষ্টি হচ্ছে । ফলে গুমোট পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে ৷ এদিন অনুষ্ঠান চলাকালীনও বৃষ্টি হয় । সেই সময় অনেক পড়ুয়ারা খানিক ভিজে যায় । তবে বৃষ্টি হলেও রয়েছে প্রবল গরম । তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের মধ্যে কয়েকজন ।