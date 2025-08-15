বর্ধমান, 15 অগস্ট: 8 এপ্রিল, 1929 ৷ দিল্লির কাউন্সিল হাউজের সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্য়াসেম্বলিতে বোমা ছোড়েন বিপ্লবী ভগৎ সিং ৷ ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়ন মূলকের আইনের প্রতিবাদে ছোড়া সেই বোমার সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ওতপ্রোতভাবে ছিল ৷ এক তো সেদিন ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে ছিলেন বাঙালি বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ৷ তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হল এই বাংলাতে বসেই দিল্লির অ্যাসেম্বলিতে বোমা মারার পরিকল্পনা করেছিলেন দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ৷
যেখানে বসে পরিকল্পনা করেছিলেন এই দুই বিপ্লবী, সেই জায়গাটি এখন পূর্ব বর্ধমানের মধ্যে পড়ে ৷ এই জেলার খণ্ডঘোষের ওঁয়াড়ি গ্রামে ছিল বটুকেশ্বর দত্তের বাড়ি ৷ সেখানে বটুকেশ্বর দত্তের প্রতিবেশী ঘোষবাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন ভগৎ সিং ৷ তখনই এই বোমা মারার পরিকল্পনা করেন ৷
কী ঘটনা ঘটেছিল, ইতিহাস কী বলছে ?
1927 সালে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠন করে । এই সাইমন কমিশনই হচ্ছে লাহোর কমিশন । এই কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন স্যার জন সাইমন । ভারতীয়রা এই কমিশনকে শেতাঙ্গ কমিশন নামে অভিহিত করে এর বিরোধিতা করতে থাকে । বিরোধিতার কারণ ছিল, এই কমিশনে কোনও ভারতীয় সদস্য ছিলেন না । লাল লাজপত রায় লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন ।
30 অক্টোবর 1928 সাল । লাহোরে তখন সাইমন কমিশনের বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছেন লালা লাজপত রায় । সেই সময় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেমস স্কটের নির্দেশে বিক্ষোভকারীদের উপরে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে । ঘটনায় গুরুতর আহত হন বিপ্লবী লালা লাজপত রায় । তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে । পরে তিনি মারা যান ।
এই ঘটনায় ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু জেমস স্কটকে দায়ী করে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন । কিন্তু স্কটকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে তাঁরা সহকারি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জন পি স্যান্ডার্সকে হত্যা করেন । এই হত্যাকাণ্ডের পরে ভগৎ সিং পালিয়ে বেড়াতে থাকেন ।
বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তর পরামর্শে ভগৎ সিং চলে আসেন বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের ওঁয়াড়ি গ্রামে । সেখানে বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তর গ্রামের বাড়ি । কিন্তু ইংরেজ পুলিশ যাতে তাদের ধরতে না পারে, সেই জন্য বটুকেশ্বর দত্ত বুদ্ধি করে ঠিক তাঁদের পরের বাড়ি ঘোষ বাড়িতে ভগৎ সিংকে নিয়ে যান । ওই ঘোষ বাড়িতে ছিল একটা পাতালঘর বা সুড়ঙ্গ । সেই পাতালঘরের ভিতরে লুকিয়ে ছিলেন বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত । প্রায় 15 দিন ধরে তাঁরা পাতালঘরে আত্মগোপন করে ছিলেন । এখানে লুকিয়ে থাকার সময়েই দিল্লির পার্লামেন্টে বোমা মারার পরিকল্পনা করেছিলেন ভগৎ সিং ।
কীভাবে যাবেন ওঁয়াড়ি গ্রাম ?
বর্ধমান স্টেশন থেকে কার্জন গেট, পারবীরহাটা পার করে ডানদিকের আরামবাগ রোড ধরে তেলিপুকুর পার করে মিলবে সদরঘাট ব্রিজ । এবার ওই বর্ধমান আরামবাগ রোড ধরে কিছুটা গেলেই বাঁকুড়া মোড় । বাঁকুড়া মোড় থেকে ডানদিকের রাস্তা ধরে প্রায় দশ কিলোমিটার গেলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে ওঁয়াড়ি গ্রামে ।
গ্রামে ঢোকার মুখেই রয়েছে ওঁয়াড়ি উচ্চ বিদ্যালয় । সেই রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তর বাড়ি । সেই বাড়ির আগের বাড়িটাই ঘোষেদের বাড়ি । কয়েকবছর আগেও সেই বাড়িতে ঘোষ পরিবার বসবাস করত ৷ বর্তমানে সেই বাড়িতে কেউ থাকেন না । তবে ওই বাড়িতে ঢুকলে পাতালঘর বা সুড়ঙ্গ কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া যাবে না ।
ইট-সুরকির পুরনো আমলের বাড়ি ৷ সেই বাড়ির ভিতরে ঘরে ঢোকার পরে বাঁ-দিকে একটা ছোট্ট দেওয়াল শোকেস ছিল । তার সামনে ছিল একটা চৌকি পাতা । শোকেসের সামনে পর্দা ঝোলানো থাকতো । শোকেসের তলায় ছিল কাঠের মোটা পাটাতন । সেই পাটাতন সরালেই দেখা যাবে দশ ফুট থেকে বারো ফুটের একটা সুড়ঙ্গ । ওই সুড়ঙ্গতেই আত্মগোপন করেছিলেন বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত । সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকলে সন্দেহ করার কারণ নেই ।
বটুকেশ্বর দত্ত সংরক্ষণ ট্রাস্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা ইতিহাসবিদ ড. সর্বজিৎ যশ বলেন, এই ঘোষেদের বাড়িতে বসেই দিল্লির অ্যাসেম্বলিতে বোমা মারার পরিকল্পনা করেছিলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত । সেই পরিকল্পনা মতো তাঁরা দিল্লির অ্যাসেম্বলিতে বোমা মেরে ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান দেন ৷ ওই ঘোষেদের পুরনো বাড়ির কাগজপত্র নিয়ে যে সমস্যা ছিল, তা মিটিয়ে দিয়েছেন খণ্ডঘোষের বিডিও । সেই পাতালঘরকে সরকারিভাবে সংরক্ষণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে ।’’
বটুকেশ্বর দত্ত স্মৃতিরক্ষা সংরক্ষণ কমিটির সম্পাদক মধুসূদন চন্দ্র বলেন, ‘‘ঘোষ বাড়ির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে । সরকারের হাতে ওই বাড়ি এলে সেই বাড়ি সংরক্ষণ করা হবে ।’’