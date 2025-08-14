ETV Bharat / state

ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তেরঙা ! টুথপিকে 0.1 সেমি জাতীয় পতাকা খোদাই করে চমক বরাকরের যুবকের - INDEPENDENCE DAY 2025

টুথপিকে 0.1 সেমি জাতীয় পতাকা খোদাই করে সবাইকে চমকে দিলেন বরাকরের যুবক ৷ স্বাধীনতা দিবসে দেশকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর এই মিনিয়েচার আর্ট ৷

ETV BHARAT
ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তেরঙা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read

আসানসোল, 14 অগস্ট: খালি চোখে ভালো করে দেখাই যায় না । ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র । টুথপিকের ডগায় সেভাবেই জাতীয় পতাকা খোদাই করে চমক দিলেন বরাকরের অভিষেক মোদক । এই পতাকার দৈর্ঘ্য মাত্র 0.1 সেন্টিমিন্টার । অর্থাৎ স্কেল শুরুর প্রথম দাগ পর্যন্ত এই পতাকা ৷ মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্র আর্টে অভিষেকের তৈরি এই জাতীয় পতাকা নিয়ে এখন সোশাল মিডিয়ায় হইচই পড়েছে । যদিও এর আগেও নানান মিনিয়েচার আর্ট তৈরি করেছেন অভিষেক । তবে তাঁর দাবি এটাই এখনও পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে ক্ষুদ্র আর্ট ।

বরাকরের পড়ুয়া অভিষেক

আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকর শহরের বাসিন্দা অভিষেক মোদক । একেবারে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমায় এই বরাকর শহরেই বেড়ে উঠেছেন ৷ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের পর এখন তিনি বর্তমানে চার্টার্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করছেন । কিন্তু ছোট থেকেই অভিষেকের ছবি আঁকার নেশা । যদিও প্রথাগত আঁকার শিক্ষা তাঁর ছিল না । পরবর্তীকালে মিনিয়েচার আর্ট তৈরি করার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে । বিভিন্ন ধরনের মিনিয়েচার আর্ট ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে অভিষেক মোদক ৷ এর আগে চালের উপরে জাতীয় পতাকা, প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের উপর নেতাজির প্রতিকৃতি, চকের উপরে বিভিন্ন জগন্নাথ তৈরি করেছেন অভিষেক । এছাড়া আরও অনেক কিছু তৈরি করেছেন অভিষেক । তাঁর প্রতিটি আর্টই স্থানীয় এলাকায় প্রশংসা পেয়েছে ৷

টুথপিকে 0.1 সেমি জাতীয় পতাকা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এবার অভিষেকের আর্ট টুথপিকে

পড়াশোনার পাশাপাশি বরাকরের অভিষেক মোদক মিনিয়েচার আর্ট নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছেন । এবার তাঁর লক্ষ্য ছিল টুথপিকের মধ্যে জাতীয় পতাকা খোদাই করা । একেবারে টুথপিকের সরু অংশে সেই জাতীয় পতাকাটি খোদাই করেছেন অভিষেক । সাধারণ চোখে যা দেখা যায় না ভালো করে ৷ সেই টুথপিকের সামনের অংশে কীভাবে অভিষেক জাতীয় পতাকা খোদাই করলেন, সেটাই আশ্চর্য করেছে সবাইকে । পতাকাটি মাত্র 0.1 সেন্টিমিটারের । স্কেল শুরুর প্রথম দাগেই এই পতাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে ।

ETV BHARAT
ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তেরঙা (নিজস্ব চিত্র)

অভিষেক জানিয়েছেন, এই আর্ট তৈরি করতে তাঁর বেশিক্ষণ সময় লাগেনি । ভারতের স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখেই দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর এই ধরনের একটি মিনিয়েচার আর্ট তৈরি করার ইচ্ছে হয়েছিল বলে অভিষেক মোদক জানিয়েছেন ।

কীভাবে তৈরি হয়েছে এই আর্ট

অভিষেক জানান, প্রথমে টুথপিক নিয়ে তার উপরে ছোট ছুরি দিয়ে খোদাই করতে হয়েছে । খোদাই করার পর সরু তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাতীয় পতাকা । খালি চোখেই এই আর্ট করেছেন অভিষেক, কোনও লেন্স বা চশমার সাহায্য তিনি নেননি । টুথপিকের মধ্যে জাতীয় পতাকা জ্বলজ্বল করছে অভিষেকের হাতের গুনে । অভিষেকের দাবি, "এত ছোট মিনিয়েচার আর্ট ফর্মে এর আগে ভারতের জাতীয় পতাকা চোখে পড়েনি । তাই এটি রেকর্ডের জন্য আমি গিনেস বুকে আবেদন করব ।"

ETV BHARAT
পতাকার দৈর্ঘ্য মাত্র 0.1 সেন্টিমিন্টার (নিজস্ব চিত্র)

এর আগে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেছেন

মিনিয়েচার আর্ট ফর্মে কাজ করার জন্য ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে ফেলেছেন অভিষেক মোদক । এর আগে চকের উপরে জগন্নাথ, কিংবা প্যারাসিটামলের উপরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, কৃষক আন্দোলনকে শ্রদ্ধা জানাতে চালের উপরে ভারতের জাতীয় পতাকা ও আরও নানান কাজকর্ম করেছেন বলে জানালেন অভিষেক । আগামী দিনে আরও ছোট ফর্মে তাঁর কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে । তবে এই কাজ শেখার কোনও প্রশিক্ষণ অভিষেকের ছিল না বলেই তাঁর দাবি । বাড়িতে নিজে নিজেই চেষ্টা করে এই মিনিয়েচার আর্ট ফ্রম রপ্ত করেছেন অভিষেক মোদক ।

আসানসোল, 14 অগস্ট: খালি চোখে ভালো করে দেখাই যায় না । ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র । টুথপিকের ডগায় সেভাবেই জাতীয় পতাকা খোদাই করে চমক দিলেন বরাকরের অভিষেক মোদক । এই পতাকার দৈর্ঘ্য মাত্র 0.1 সেন্টিমিন্টার । অর্থাৎ স্কেল শুরুর প্রথম দাগ পর্যন্ত এই পতাকা ৷ মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্র আর্টে অভিষেকের তৈরি এই জাতীয় পতাকা নিয়ে এখন সোশাল মিডিয়ায় হইচই পড়েছে । যদিও এর আগেও নানান মিনিয়েচার আর্ট তৈরি করেছেন অভিষেক । তবে তাঁর দাবি এটাই এখনও পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে ক্ষুদ্র আর্ট ।

বরাকরের পড়ুয়া অভিষেক

আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকর শহরের বাসিন্দা অভিষেক মোদক । একেবারে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমায় এই বরাকর শহরেই বেড়ে উঠেছেন ৷ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের পর এখন তিনি বর্তমানে চার্টার্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করছেন । কিন্তু ছোট থেকেই অভিষেকের ছবি আঁকার নেশা । যদিও প্রথাগত আঁকার শিক্ষা তাঁর ছিল না । পরবর্তীকালে মিনিয়েচার আর্ট তৈরি করার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে । বিভিন্ন ধরনের মিনিয়েচার আর্ট ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে অভিষেক মোদক ৷ এর আগে চালের উপরে জাতীয় পতাকা, প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের উপর নেতাজির প্রতিকৃতি, চকের উপরে বিভিন্ন জগন্নাথ তৈরি করেছেন অভিষেক । এছাড়া আরও অনেক কিছু তৈরি করেছেন অভিষেক । তাঁর প্রতিটি আর্টই স্থানীয় এলাকায় প্রশংসা পেয়েছে ৷

টুথপিকে 0.1 সেমি জাতীয় পতাকা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এবার অভিষেকের আর্ট টুথপিকে

পড়াশোনার পাশাপাশি বরাকরের অভিষেক মোদক মিনিয়েচার আর্ট নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছেন । এবার তাঁর লক্ষ্য ছিল টুথপিকের মধ্যে জাতীয় পতাকা খোদাই করা । একেবারে টুথপিকের সরু অংশে সেই জাতীয় পতাকাটি খোদাই করেছেন অভিষেক । সাধারণ চোখে যা দেখা যায় না ভালো করে ৷ সেই টুথপিকের সামনের অংশে কীভাবে অভিষেক জাতীয় পতাকা খোদাই করলেন, সেটাই আশ্চর্য করেছে সবাইকে । পতাকাটি মাত্র 0.1 সেন্টিমিটারের । স্কেল শুরুর প্রথম দাগেই এই পতাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে ।

ETV BHARAT
ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তেরঙা (নিজস্ব চিত্র)

অভিষেক জানিয়েছেন, এই আর্ট তৈরি করতে তাঁর বেশিক্ষণ সময় লাগেনি । ভারতের স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখেই দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর এই ধরনের একটি মিনিয়েচার আর্ট তৈরি করার ইচ্ছে হয়েছিল বলে অভিষেক মোদক জানিয়েছেন ।

কীভাবে তৈরি হয়েছে এই আর্ট

অভিষেক জানান, প্রথমে টুথপিক নিয়ে তার উপরে ছোট ছুরি দিয়ে খোদাই করতে হয়েছে । খোদাই করার পর সরু তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাতীয় পতাকা । খালি চোখেই এই আর্ট করেছেন অভিষেক, কোনও লেন্স বা চশমার সাহায্য তিনি নেননি । টুথপিকের মধ্যে জাতীয় পতাকা জ্বলজ্বল করছে অভিষেকের হাতের গুনে । অভিষেকের দাবি, "এত ছোট মিনিয়েচার আর্ট ফর্মে এর আগে ভারতের জাতীয় পতাকা চোখে পড়েনি । তাই এটি রেকর্ডের জন্য আমি গিনেস বুকে আবেদন করব ।"

ETV BHARAT
পতাকার দৈর্ঘ্য মাত্র 0.1 সেন্টিমিন্টার (নিজস্ব চিত্র)

এর আগে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেছেন

মিনিয়েচার আর্ট ফর্মে কাজ করার জন্য ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে ফেলেছেন অভিষেক মোদক । এর আগে চকের উপরে জগন্নাথ, কিংবা প্যারাসিটামলের উপরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, কৃষক আন্দোলনকে শ্রদ্ধা জানাতে চালের উপরে ভারতের জাতীয় পতাকা ও আরও নানান কাজকর্ম করেছেন বলে জানালেন অভিষেক । আগামী দিনে আরও ছোট ফর্মে তাঁর কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে । তবে এই কাজ শেখার কোনও প্রশিক্ষণ অভিষেকের ছিল না বলেই তাঁর দাবি । বাড়িতে নিজে নিজেই চেষ্টা করে এই মিনিয়েচার আর্ট ফ্রম রপ্ত করেছেন অভিষেক মোদক ।

For All Latest Updates

TAGGED:

MINIATURE ART NATIONAL FLAGNATIONAL FLAG ON TOOTHPICKটুথপিকে তেরঙাস্বাধীনতা দিবস 2025INDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.