প্রকাশ্যে বিজ্ঞপ্তি, আগামী সপ্তাহেই তিনটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন ! - KOLKATA METRO

সোশাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছে প্রধানমন্ত্রীর মেট্রো উদ্বোধনের বিজ্ঞপ্তি ৷ তবে কি সত্যিই 22 অগস্ট উদ্বোধন হবে নয়া তিন মেট্রোর ?

মেট্রোর নয়া প্রকল্প উদ্বোধন ঘিরে জল্পনা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2025 at 9:00 AM IST

কলকাতা, 14 অগস্ট: ভারতীয় রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের পরিদর্শনের পর জল্পনা চলছিল 22 অগস্ট কলকাতা মেট্রোর তিনটি প্রকল্প উদ্বোধনের ৷ সেই জল্পনা আরও উসকে দিল বুধবার সোশাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করা একটি বিজ্ঞপ্তি ৷

যে বিজ্ঞপ্তিটি (যদিও এই বিজ্ঞপ্তির সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) প্রকাশ্যে এসেছে তাতে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী 22 অগস্টের সকালে কলকাতা মেট্রোর তিনটি নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । চিঠিতে উল্লিখিত প্রকল্প তিনটি হল, ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া - জয়হিন্দ, অরেঞ্জ লাইনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - বেলেঘাটা এবং গ্রিন লাইনের শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড ।

সোশাল মিডিয়ায় ছড়ানো তিনটি মেট্রো প্রকল্প উদ্বোধনের বিজ্ঞপ্তি (ইটিভি ভারত)

অর্থাৎ, এর থেকে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট যে সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী 22 অগস্ট শুক্রবার শহরবাসী আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো রুট পেতে চলেছে । সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা এবং অন্যান্য লজিস্টিকসের কথা মাথায় রেখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করার জন্য ইয়েলো লাইনের যশোর রোড মেট্রো স্টেশনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ।

যদিও এর আগে মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে উদ্বোধনের বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তাঁরা জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই উদ্বোধন হবে ৷ তবে দিনক্ষণ স্পষ্ট করেননি ৷

নয়া তিন প্রকল্পের খুঁটিনাটি :

ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রিন লাইন : এসপ্ল্যানেড - শিয়ালদা । পথ 2.6 কিমি ।

ইয়েলো লাইন নোয়াপাড়া - বিমানবন্দর করিডর । পথ 7.03 কিমি ।

অরেঞ্জ লাইন (ফেজ 2): রুবি - মেট্রোপলিটন অংশ । পথ 4.5 কিমি ।

অরেঞ্জ লাইনে রুবি থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো রুট দীর্ঘদিন আগে তৈরি হয়ে গেলেও এই অংশের যাত্রী পরিষেবা এখনও চালু করা হয়নি । অরেঞ্জ লাইনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - বেলেঘাটা রুটে রয়েছে মোট পাঁচটি স্টেশন । সেগুলি হল - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা রুবি মোড়, ভিআইপি বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুণ সেনগুপ্ত বা সায়েন্স সিটি এবং বেলেঘাটা ।

এই অংশের যাত্রী পরিষেবা চালু হয়ে গেলে বাইপাস, গড়িয়া, রুবি, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন এবং তার সংলগ্ন এলাকার মানুষজন বিশেষভাবে উপকৃত হবে । আর উপকৃত হবেন সেই সব মানুষ যারা দক্ষিণ কলকাতা এবং তার সংলগ্ন অন্যান্য প্রান্তিক জায়গাগুলি থেকে প্রতিদিন ব্যাপক যানজট পেরিয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যান ।

ইয়েলো লাইন নোয়াপাড়া - বিমানবন্দর করিডর অংশে চারটি মেট্রো স্টেশন রয়েছে । সেগুলি হল নোয়াপাড়া, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, যশোর রোড এবং বিমানবন্দর ।

কলকাতা মেট্রো রেলের ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু হলে জুড়ে যাবে গ্রিন লাইন 1 এবং 2। তখন একটি মেট্রোতেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদা বা এসপ্ল্যানেড । আবার এসপ্ল্যানেড থেকে সোজা হাওড়া ময়দান । অর্থাৎ, এক ট্রেনেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত । বলাই বাহুল্য যে সব মিলিয়ে 16.6 কিমি মেট্রো পথ খুলে গেলে লক্ষ লক্ষ যাত্রী উপকৃত হবেন ।

