মালদা, 28 অগস্ট: অতিরিক্ত পণ ও পুত্রসন্তানের দাবিতে গৃহবধূকে নাকি চাপ দিতেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷ সেই তরুণীরই দেহ উদ্ধার হল মালদায় ৷ খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর পরিবারের ৷
বছরখানেক আগে বিয়ে ৷ স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক ৷ বেশিরভাগ সময় ভিনরাজ্যে থাকেন ৷ বিয়ের পর নতুন বউকে ঘরে রেখে চলে গিয়েছিলেন কর্মক্ষেত্রে ৷ অভিযোগ, সেই সুযোগে নববিবাহিতা পুত্রবধূকে বাবার বাড়ি থেকে অতিরিক্ত পণ নিয়ে আসার চাপ দিতেন শ্বশুর-শাশুড়ি ৷ শুধু তাঁরা দু’জনই নন, ভাসুর-ননদও নববধূর উপর একই চাপ দিতেন বলে অভিযোগ ৷
ভিনরাজ্য থেকে ঘরে ফেরার পর স্বামীকে সব জানিয়েছিলেন ওই তরুণী ৷ স্বামী জানিয়েছিলেন, স্ত্রী যেন সবাইকে একটু মানিয়ে নিয়ে চলেন ৷ কিছুদিন বাড়িতে কাটিয়ে ফের কাজে চলে যান স্বামী ৷ তিনি কর্মক্ষেত্রে ফিরতেই ওই তরুণীর উপর শুরু হয় শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার ৷ শুধু অতিরিক্ত পণই নয়, এক বছর বিয়ের পরেও তিনি কেন পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেননি তা নিয়েও ওই তরুণীর উপর অত্যাচার চলত বলে অভিযোগ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকেই ওই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ মুখে রক্তের দাগ ৷
তরুণীর বাবার বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, তাঁদের ঘরের মেয়েকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷ এনিয়ে তরুণীর শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর ও ননদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে ৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোবরা রশিদপুর গ্রামে ৷ তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷
মৃত তরুণীর নাম আয়েশা খাতুন ৷ বয়স 22 বছর ৷ বাবার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানারই সুলতাননগর গ্রামের মিশ্রপাড়া এলাকায় ৷ বছরখানেক আগে দেখাশোনা করে গোবরা রশিদপুর গ্রামের শেখ দিলোর সঙ্গে বিয়ে হয় আয়েশার ৷ বিয়ের সময় পাত্রকে নগদ এক লাখ টাকা, মোটর বাইক-সহ অন্যান্য সামগ্রী যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বিয়ের পর থেকেই আয়েশাকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার চাপ দিত শ্বশুর-শাশুড়ি-সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ৷
বিয়ের পর শেখ দিলো কাজে চলে যাওয়ার পর থেকেই আয়েশার উপর এই অত্যাচার শুরু হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তাঁর বাবার বাড়ির লোকজন ৷ তাঁরা আরও জানান, টাকার চাপ তো ছিলই, এক বছর বিয়ে হয়ে গেলেও সন্তান কেন হচ্ছে না তা নিয়েও শুরু হয়েছিল অত্যাচার ৷ শ্বশুর-শাশুড়ি নাকি সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, পুত্রসন্তানের জন্ম না-দিতে পারলে তারা আয়েশাকে দেখে নেবে ৷
আয়েশার দাদু শেখ সাব্বির জানান, "এক বছর হল নাতনির বিয়ে হওয়া ৷ ছেলে বাইরে কাজ করে ৷ সে প্রতি মাসে বাবা-মাকে টাকা পাঠায় ৷ কিন্তু ওরা আমার নাতনিকে মাসের খরচ হিসাবে মাত্র 500 টাকা দিত ৷ এই বাজারে 500 টাকায় কারও এক মাস পেট চলে ? তার সঙ্গে ছিল বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার চাপ৷ বিয়ের সময় টাকা, বাইক সব দেওয়া হয়েছিল ৷ কতবার টাকা দেওয়া যায় ? এরা গরিব মানুষ ৷ খাটলে খাবার জোটে, নইলে নয় ৷ আর এক বছরে বাচ্চা না-হওয়ার দায় কি শুধু আমার নাতনির ? ওর শ্বশুরবাড়ির সবাই আমার নাতনিকে গলা টিপে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে ৷ আমরা ওদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ পুলিশের উপর আমাদের ভরসা আছে ৷"
আয়েশার দিদি লালি খাতুন বলেন, "বিয়ের পর থেকেই বোনের শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাসুর আর ননদ ওর সঙ্গে অশান্তি করত ৷ বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলত ৷ টাকা না-আনায় ওকে মারধরও করত ৷ এতদিনেও ওর ছেলে হচ্ছে না কেন তা নিয়ে অশান্তি করত ৷ গতকালও ওরা বোনকে মারধর করে ৷ তারপর রাতে গলা টিপে খুন করে ওকে ফাঁসিতে লটকে দেয় ৷ বোনের নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে ৷ আমরা নিশ্চিত, ওকে খুন করা হয়েছে ৷ আমরা এদের ফাঁসি চাই ৷"
এসডিপিও (চাঁচল) সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে ৷ তার রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে ৷"