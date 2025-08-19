কলকাতা, 18 অগস্ট: সমুদ্রে তৈরি নয়া নিম্নচাপ। তবে তার প্রভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। বর্ষার স্বাভাবিক বৃষ্টি অবশ্য চলবে ৷ আগামী কয়েকদিন রাজ্যের দুই বঙ্গেই বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ বিক্ষিপ্তভোবে ভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷
সোমবার রাতের দিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত বলেন, "বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এরপর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল দিয়ে স্থলভাগে ঢুকতে পারে। তবে তার তেমন কোনও প্রভাব এ রাজ্যে পড়বে না ৷ "
এদিকে, রাজ্যের প্রায় সব জেলারই কোনও না কোনও অংশে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। সপ্তাহের শেষের দিকে অবশ্য বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা দেখেছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকরা ৷
মঙ্গলবার ও বুধবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইবে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণ 24 পরগনায়। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং ঝাড়গ্রামে হবে ভারী বৃষ্টি। রবিবারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝড়ো বাতাস বইবে। সোমবারের মতো মঙ্গলবারও রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। বুধবার থেকে হবে ভারী বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পঙের মতো জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা অন্য জায়গার থেকে বেশি। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস।
শনি ও রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে ৷ সে সময় ভারী বৃষ্টির আর তেমন কোনও সম্ভাবনা থাকছে না। সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 এক ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 91 শতাংশ সর্বনিম্ন 69 শতাংশ।